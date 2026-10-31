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Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após dores intensas nos glúteos e pernas

Cantor contou que confundiu inicialmente o desconforto com um problema no nervo ciático e afirmou que já apresenta melhora com o tratamento

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:58

Zé Felipe falou sobre diagnóstico nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Zé Felipe, de 28 anos, revelou ter sido diagnosticado com síndrome do piriforme, condição que pode provocar dores intensas na região dos glúteos e irradiar para as pernas. O artista procurou atendimento médico após sentir o desconforto e acredita que o problema tenha sido provocado pela repetição de movimentos durante a prática de exercícios físicos.

O diagnóstico foi confirmado pelo sertanejo nesta quarta-feira (28), durante uma interação com seguidores no Instagram. Segundo ele, a suspeita inicial era de que as dores estivessem relacionadas ao nervo ciático. No entanto, o cantor explicou que o problema estava em uma região próxima ao nervo, na musculatura dos glúteos.

Zé Felipe 1 de 21

Na sexta-feira (23), Zé Felipe já havia relatado dores intensas e contado que uma injeção proporcionou alívio parcial dos sintomas. Agora, ele afirma que está seguindo o tratamento com medicamentos e já percebe uma melhora.

O que é a síndrome do piriforme?

Frequentemente confundida com problemas na coluna, como a hérnia de disco, a síndrome do piriforme tem origem em um músculo localizado profundamente na região dos glúteos. Quando esse músculo sofre alterações e comprime o nervo ciático, pode provocar dores que se espalham pela parte posterior da coxa e da perna.