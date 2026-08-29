Zé Felipe revela estado em que encontrou Ana Castela em Barretos: ‘Meu Deus do céu’

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:18
Zé Felipe contou detalhes do reencontro com Ana Castela durante a 71ª Festa do Peão de Barretos. O sertanejo, de 28 anos, confirmou que conseguiu encontrar a ex-namorada na madrugada de sexta-feira (28), mas revelou que a noite já estava bastante avançada para ele.
Ao responder perguntas dos seguidores nas redes sociais, Zé Felipe caiu na risada ao recordar o momento em que tentou olhar para Ana Castela.
Ana Castela esclarece relação com Zé Felipe após reencontro na Fazenda Talismã
“Consegui [encontrar ela], mas pensa num assunto feio. Eu estava tonto demais. Eu fui tentar olhar dentro do olho dela e o olho dela começou a fazer assim [rodando]. Falei assim: ‘Meu Deus do céu’”, contou.
O cantor ainda brincou que a tontura continuou quando entrou no avião para deixar Barretos. Segundo ele, até a asa da aeronave parecia estar girando.
“Olhei pra asa do avião, a asa do avião fazendo assim [rodando], olhei pro João Victor, o João Victor só: ‘Vambora?’. Aí nós veio embora”, relatou, referindo-se ao amigo João Victor Cocá.
Zé Felipe foi atrás de Ana Castela
Antes do encontro, Zé Felipe havia descoberto que o avião de uma pessoa por quem sentia “um pouquinho de paixão” tinha acabado de chegar ao hangar. Ao lado de João Victor, ele decidiu ir atrás dela e anunciou: “Indo atrás da minha paixão”.
Pouco depois, Ana Castela chegou ao evento. A cantora havia deixado Barretos na quarta-feira (26), mas retornou durante a madrugada depois de cumprir um compromisso profissional no Rio de Janeiro.
Zé Felipe e Ana Castela namoraram entre 2023 e 2024. Desde o fim do relacionamento, os dois são frequentemente alvo de especulações sobre uma possível reaproximação.