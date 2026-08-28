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Zé Felipe se irrita e xinga fã que mostrava foto de Virginia e Vini Jr. na Festa de Barretos: ‘Vai se f*der’

Fã provocou o cantor sertanejo que reagiu com xingamento

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:13

Zé Felipe não gostou de atitude de fã Crédito: Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Como se diz na Bahia: pegou ar! Zé Felipe se apresentou na Festa em Barretos, em São Paulo, na última quinta-feira (27), e se irritou com um fã durante um show.

No entanto, o cantor sertanejo teve uma surpresa, e acabou se irritando com um fã durante seu show.

Zé Felipe 1 de 20

A pessoa estava mostrando uma foto de Virginia, sua ex-esposa, e Vini Jr., atual da loira. "Você, meu brother, que está mostrando a foto, vai tomar no c*. Vai se f*der", disparou o sertanejo.

Em seguida, a plateia começou a gritar. Nas redes sociais, algumas pessoas ficaram confusas com o que aconteceu, mas quem esteve na festa explicou que a foto em questão era de Vini Jr. e Virginia.

Apesar de não ter gostado da situação, Zé Felipe tem uma boa relação com a ex-esposa. O cantor chegou a brincar recentemente e disse que encontrou o gel íntimo de Virginia em sua casa.