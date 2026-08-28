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Zé Felipe se irrita e xinga fã que mostrava foto de Virginia e Vini Jr. na Festa de Barretos: ‘Vai se f*der’

Fã provocou o cantor sertanejo que reagiu com xingamento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:13

Zé Felipe não gostou de atitude de fã
Zé Felipe não gostou de atitude de fã Crédito: Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Como se diz na Bahia: pegou ar! Zé Felipe se apresentou na Festa em Barretos, em São Paulo, na última quinta-feira (27), e se irritou com um fã durante um show.

No entanto, o cantor sertanejo teve uma surpresa, e acabou se irritando com um fã durante seu show.

Zé Felipe

Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe com os filhos por Reprodução | Instagram
Leonardo com os filhos: Zé Felipe, Monyque Isabella, João Guilherme, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz e Pedro Leonardo por Reprodução/Instagram
Babás dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e José Leonardo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Virginia com seus respectivos jatinhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Zé Felipe compra jatinho avaliado em R$ 35 milhões por Reprodução/Instagram
Leonardo com os filhos Zé Felipe, João Guilherme, Pedro Leonardo e Matheus Vargas por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe no aniversário de Maria Alice, que completou 5 anos por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Virginia Fonseca e Zé Felipe no clipe de 'Só Tem Eu', em 2020, no início do namoro por Reprodução
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe é o 20º da lista, com 34,2 milhões de seguidores por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Margareth Serrão por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução
Poliana Rocha, Zé Felipe e as netas por Reprodução/Instagram
1 de 20
Zé Felipe por Reprodução/Instagram

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A pessoa estava mostrando uma foto de Virginia, sua ex-esposa, e Vini Jr., atual da loira. "Você, meu brother, que está mostrando a foto, vai tomar no c*. Vai se f*der", disparou o sertanejo.

Em seguida, a plateia começou a gritar. Nas redes sociais, algumas pessoas ficaram confusas com o que aconteceu, mas quem esteve na festa explicou que a foto em questão era de Vini Jr. e Virginia.

Apesar de não ter gostado da situação, Zé Felipe tem uma boa relação com a ex-esposa. O cantor chegou a brincar recentemente e disse que encontrou o gel íntimo de Virginia em sua casa.

O momento viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais, mas tudo não passava de uma estratégia de marketing da influenciadora que irá lançar um novo projeto de trabalho.

Tags:

zé Felipe

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