Zé Felipe se irrita e xinga fã que mostrava foto de Virginia e Vini Jr. na Festa de Barretos: ‘Vai se f*der’

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Felipe Sena
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:13
Como se diz na Bahia: pegou ar! Zé Felipe se apresentou na Festa em Barretos, em São Paulo, na última quinta-feira (27), e se irritou com um fã durante um show.
No entanto, o cantor sertanejo teve uma surpresa, e acabou se irritando com um fã durante seu show.
Zé Felipe
A pessoa estava mostrando uma foto de Virginia, sua ex-esposa, e Vini Jr., atual da loira. "Você, meu brother, que está mostrando a foto, vai tomar no c*. Vai se f*der", disparou o sertanejo.
Em seguida, a plateia começou a gritar. Nas redes sociais, algumas pessoas ficaram confusas com o que aconteceu, mas quem esteve na festa explicou que a foto em questão era de Vini Jr. e Virginia.
Apesar de não ter gostado da situação, Zé Felipe tem uma boa relação com a ex-esposa. O cantor chegou a brincar recentemente e disse que encontrou o gel íntimo de Virginia em sua casa.
O momento viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais, mas tudo não passava de uma estratégia de marketing da influenciadora que irá lançar um novo projeto de trabalho.