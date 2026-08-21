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Zé Neto paga mais de R$ 1 milhão por 'meia' égua, enquanto Wesley Safadão faz negócio envolvendo animal de R$ 4,8 milhões

Leilão Haras Frange movimentou mais de R$ 60 milhões em dois dias e reuniu nomes como Xand Avião, Sorocaba, Kaká Diniz e Eike Batista

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:27

Zé Neto, Xand Avião e Wesley Safadão movimentam milhões em leilão de cavalo Crédito: Reprodução/Instagram

O amor pelos cavalos de alta genética levou famosos a desembolsarem milhões em um leilão realizado em São Paulo. A quinta edição do Leilão Haras Frange movimentou R$ 60 milhões em dois dias, segundo a organização, e teve entre os principais nomes envolvidos nos negócios artistas como Zé Neto, Xand Avião e Wesley Safadão.

Realizado no Palácio Tangará, o evento bateu o recorde da edição anterior, que havia movimentado cerca de R$ 40 milhões. Além dos três cantores, marcaram presença celebridades como Sorocaba, Kaká Diniz, Hugo & Guilherme, Kaique & Felipe, Eike Batista, Maria Rita, Íris Stefanelli, Duda Rubert, Cela, João Brásio, Clayton, Jeninho, Marcelo Mesquita e Matheus Meira.

Cavalos negociados em leilão 1 de 7

Zé Neto negocia 50% de égua por R$ 1,2 milhão

Um dos negócios que mais chamou atenção teve Zé Neto, da dupla com Cristiano, como protagonista. O cantor, que estava acompanhado da esposa, Natália Toscano, negociou 50% da égua Shine Gotta Lady, da raça Quarto de Milha.

A participação foi adquirida em 55 parcelas de R$ 21.900, chegando a R$ 1.204.500. Nascida em 2016, a égua é filha de Shine N Shoot e Spooks Gotta Lady e possui histórico de resultados em provas de rédeas.

Com a negociação de metade do animal por mais de R$ 1,2 milhão, a avaliação de 100% da égua chega a aproximadamente R$ 2,4 milhões.

Zé Neto e Cristiano 1 de 8

Xand Avião faz negócio de R$ 1,1 milhão

Xand Avião também esteve entre os famosos que fecharam negócios milionários durante o evento. O cantor negociou 33% do potro Únic Toro Jax, também da raça Quarto de Milha.

A participação foi comercializada em 55 parcelas de R$ 20 mil, totalizando R$ 1,1 milhão. Segundo o Haras Frange, o valor estabeleceu um recorde para a raça.

Como os 33% foram avaliados em R$ 1,1 milhão, o valor correspondente a 100% do potro chega a aproximadamente R$ 3,3 milhões.

ANTES x DEPOIS: Xand Avião 1 de 3

Wesley Safadão tem sociedade em égua milionária

Wesley Safadão também apareceu entre os nomes ligados aos negócios do leilão. O cantor possui sociedade na égua Cafame Roxa, uma das atrações da quinta edição do evento.

Durante o leilão, quatro embriões da égua foram negociados. A operação foi dividida em 55 parcelas de R$ 22.100 e chegou a R$ 4.862.000.

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