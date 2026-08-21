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Zé Neto paga mais de R$ 1 milhão por 'meia' égua, enquanto Wesley Safadão faz negócio envolvendo animal de R$ 4,8 milhões

Leilão Haras Frange movimentou mais de R$ 60 milhões em dois dias e reuniu nomes como Xand Avião, Sorocaba, Kaká Diniz e Eike Batista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:27

Zé Neto, Xand Avião e Wesley Safadão movimentam milhões em leilão de cavalo
Zé Neto, Xand Avião e Wesley Safadão movimentam milhões em leilão de cavalo Crédito: Reprodução/Instagram

O amor pelos cavalos de alta genética levou famosos a desembolsarem milhões em um leilão realizado em São Paulo. A quinta edição do Leilão Haras Frange movimentou R$ 60 milhões em dois dias, segundo a organização, e teve entre os principais nomes envolvidos nos negócios artistas como Zé Neto, Xand Avião e Wesley Safadão.

Realizado no Palácio Tangará, o evento bateu o recorde da edição anterior, que havia movimentado cerca de R$ 40 milhões. Além dos três cantores, marcaram presença celebridades como Sorocaba, Kaká Diniz, Hugo & Guilherme, Kaique & Felipe, Eike Batista, Maria Rita, Íris Stefanelli, Duda Rubert, Cela, João Brásio, Clayton, Jeninho, Marcelo Mesquita e Matheus Meira.

Cavalos negociados em leilão

Shine Gotta Lady por @wv.oficial
Cafame Roxa por @x1vaquejadanoticias
Únic Toro Jax por @comprerural
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Xand Avião por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Wesley Safadão por Divulgação
Zé Neto, Xand Avião e Wesley Safadão movimentam milhões em leilão de cavalo por Reprodução/Instagram
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Shine Gotta Lady por @wv.oficial

Zé Neto negocia 50% de égua por R$ 1,2 milhão

Um dos negócios que mais chamou atenção teve Zé Neto, da dupla com Cristiano, como protagonista. O cantor, que estava acompanhado da esposa, Natália Toscano, negociou 50% da égua Shine Gotta Lady, da raça Quarto de Milha.

A participação foi adquirida em 55 parcelas de R$ 21.900, chegando a R$ 1.204.500. Nascida em 2016, a égua é filha de Shine N Shoot e Spooks Gotta Lady e possui histórico de resultados em provas de rédeas.

Com a negociação de metade do animal por mais de R$ 1,2 milhão, a avaliação de 100% da égua chega a aproximadamente R$ 2,4 milhões.

Zé Neto e Cristiano

Zé Neto e Cristiano por Allyson Moreno/Divulgação
Dupla Zé Neto e Cristiano é condenada por mandar plateia xingar homem durante um show por Reprodução/Instagram
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Cristiano, da dupla Zé Neto e Cristiano, em entrevista ao canal Andre Piunti no YouTube por Reprodução/YouTube
“Ou você para de beber ou acabou”: Cristiano abre o jogo sobre momento crítico de Zé Neto por Reprodução/Redes Sociais
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Zé Neto e Cristiano por Allyson Moreno/Divulgação

Xand Avião faz negócio de R$ 1,1 milhão

Xand Avião também esteve entre os famosos que fecharam negócios milionários durante o evento. O cantor negociou 33% do potro Únic Toro Jax, também da raça Quarto de Milha.

A participação foi comercializada em 55 parcelas de R$ 20 mil, totalizando R$ 1,1 milhão. Segundo o Haras Frange, o valor estabeleceu um recorde para a raça.

Como os 33% foram avaliados em R$ 1,1 milhão, o valor correspondente a 100% do potro chega a aproximadamente R$ 3,3 milhões.

ANTES x DEPOIS: Xand Avião

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Wesley Safadão tem sociedade em égua milionária

Wesley Safadão também apareceu entre os nomes ligados aos negócios do leilão. O cantor possui sociedade na égua Cafame Roxa, uma das atrações da quinta edição do evento.

Durante o leilão, quatro embriões da égua foram negociados. A operação foi dividida em 55 parcelas de R$ 22.100 e chegou a R$ 4.862.000.

ANTES x DEPOIS: Wesley Safadão

Wesley Safadão por Reprodução
Safadão mudou bastante o visual, mas seguiu de cabelos longos por um tempo por Reprodução
Safadão fez harmonização facial por Reprodução
Safadão mudou muito sua estética por Reprodução
Wesley Safadão por Reprodução/Instagram
Wesley Safadão abre o Réveillon Ayumar Trancoso em noite disputada e cheia de famosos por Divulgação
Wesley Safadão por Arisson Marinho/CORREIO
Wesley Safadão por Reprodução / Redes Sociais
Wesley Safadão por Redes sociais
Safadão por divulgação
Safadão comenta sobre ansiedade nos palcos por Redes sociais
Safadão revela que não está completamente bem das crises por Redes sociais
Wesley Safadão pausa carreira por TV Globo
Wesley Safadão cancela shows por Redes sociais
Wesley Safadão em seu jatinho por Divulgação
Wesley Safadão por Reprodução/Instagram
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Wesley Safadão por Reprodução

Piano de João Carlos Martins é arrematado por R$ 1,1 milhão

Além dos negócios envolvendo cavalos e embriões, o evento teve uma ação beneficente. Um piano do maestro João Carlos Martins foi colocado como lote especial e acabou arrematado por R$ 1,1 milhão. O valor arrecadado com o instrumento será destinado à Fundação Bachiana Filarmônica.

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Tags:

Xand Avião Wesley Safadão zé Neto E Cristiano

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