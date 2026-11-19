CHOQUE

Zé Neto revela que tomou 30 comprimidos com uísque após morte de Marília Mendonça: ‘ Acharam que eu ia entrar em coma’

Cantor sertanejo relembrou momento de choque após acidente aéreo que matou a artista em novembro de 2021

Felipe Sena

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 18:44

Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, revelou como reagiu à morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021 Crédito: Youtube/ Band Entretê e Redes Sociais

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, revelou como reagiu à morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021. Ao recordar o período, o sertanejo contou que ficou cerca de 15 horas sem conseguir conversar com outras pessoas e relatou ter ingerido aproximadamente 30 comprimidos de um medicamento para dormir junto com uísque.

O relato foi feito durante participação no quadro “Dossiê Celebridades”, da Band, exibido na noite desta quarta-feira (18). Na entrevista, o artista descreveu o impacto da notícia e o momento em que ficou em silêncio.

Marília Mendonça 1 de 13

“Eu travei. Eu não conseguia conversar, fiquei umas 15 horas em silêncio, não conseguia falar nada com ninguém”, relembrou.

Na sequência, Zé Neto contou que pegou uma cartela de um medicamento que costumava utilizar para dormir e ingeriu os comprimidos com bebida alcoólica. Segundo ele, pessoas próximas ficaram preocupadas e acionaram médicos para acompanhar seu estado de saúde.

“Eu peguei do lado da minha cama um remédio que eu tomava, uns três ou quatro, para dormir. Eu peguei, abri a cartela inteira, pus 30 comprimidos na minha mão, enchi [o copo] de uísque, mandei, tomei. Eles acharam que eu ia entrar em coma. Chamaram os médicos, ficaram aferindo pressão. Dormi 18 horas direto”, relatou.