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Zé se disfarça e sonda Bela sobre acidente que vitimou Juli em Por Você neste sábado (26 de setembro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:00

Zé ronda vida de Bela em Por Você
Zé ronda vida de Bela em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você deste sábado (26), segundo o Gshow, Zé (Fábio Lago), se apresentando como Carlos, sonda Bela (Sheron Menezzes) sobre o acidente que vitimou Juli (Lucy Ramos). Iara (Noemia Oliveira) aceita dar uma nova chance a Juarez (Milhem Cortaz).

Bela e as crianças se emocionam com a chegada do aniversário de Juli. Enzo agradece Lucas (Amaury Lorenzo) por insistir por seu retorno à escola.

Bela e Gabriel em Por Você

Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo
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Casal vive amor em novela das 7 por Reprodução | TV Globo

Melinda comenta com Próspero (José de Abreu) sobre o ensaio para uma apresentação especial no hospital, e Próspero diz que vai. Toy (Rodrigo Lelis) e Leandra (Giovanna Grigio) conversam sobre suas famílias. Vanessa (Alinne Moraes) convoca Leandra para integrar o Conselho do hospital. Zé confronta Juarez sobre o acidente com Juli.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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por Você

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