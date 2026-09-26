Zé se disfarça e sonda Bela sobre acidente que vitimou Juli em Por Você neste sábado (26 de setembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você deste sábado (26), segundo o Gshow, Zé (Fábio Lago), se apresentando como Carlos, sonda Bela (Sheron Menezzes) sobre o acidente que vitimou Juli (Lucy Ramos). Iara (Noemia Oliveira) aceita dar uma nova chance a Juarez (Milhem Cortaz).
Bela e as crianças se emocionam com a chegada do aniversário de Juli. Enzo agradece Lucas (Amaury Lorenzo) por insistir por seu retorno à escola.
Bela e Gabriel em Por Você
Melinda comenta com Próspero (José de Abreu) sobre o ensaio para uma apresentação especial no hospital, e Próspero diz que vai. Toy (Rodrigo Lelis) e Leandra (Giovanna Grigio) conversam sobre suas famílias. Vanessa (Alinne Moraes) convoca Leandra para integrar o Conselho do hospital. Zé confronta Juarez sobre o acidente com Juli.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.