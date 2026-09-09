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Zé Vaqueiro exibe antes e depois e impressiona web com corpo musculoso e definido

O cantor chamou atenção nas redes sociais ao mostrar os resultados de sua rotina intensa de treinos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:56

Zé Vaqueiro
Zé Vaqueiro Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Vaqueiro surpreendeu os seguidores ao compartilhar imagens de sua transformação física. Nas fotos publicadas recentemente, o artista aparece com o corpo bastante seco, musculoso e definido, resultado de um projeto de reestruturação de hábitos que exige disciplina para ser mantido em paralelo aos shows diários que realiza pelo Brasil.

Zé Vaqueiro tem uma rotina intensa de treinos

Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
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Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram

Além da mudança estética, a vida pessoal do cantor tem passado por grandes mudanças nos últimos tempos. Em novembro do ano passado, Zé Vaqueiro anunciou o fim de seu casamento de seis anos com a influenciadora Ingra Soares, com quem teve o pequeno Arthur, que faleceu em julho de 2024 aos 11 meses de idade devido a complicações decorrentes da Síndrome de Patau.

Focado na carreira e na rotina de autocuidado, o artista tem recebido uma chuva de elogios dos fãs pelo empenho nos treinos 

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Academia Treino zé Vaqueiro

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