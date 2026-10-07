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Zé Vaqueiro se revolta após montagens envolvendo o filho e faz alerta: ‘Existe um limite’

Cantor fez alerta sobre preservação da imagem do filho nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17:59

Zé Vaqueiro
Zé Vaqueiro Crédito: Reprodução | Instagram

Zé Vaqueiro usou as redes sociais para se pronunciar nesta quarta-feira (7) após repercutir montagens envolvendo seu filho, Daniel, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com Ingra Soares, ex-esposa.

Pouco depois do assunto ganhar força e provocar uma reação de Ingra, o artista quebrou o silêncio e pediu que a criança fosse preservada de questões relacionadas a sua vida pessoal.

Zé Vaqueiro e Ingra Soares

Zé Vaqueiro e Ingra Soares por Reprodução
Ingra posta após ter nome envolvido em 'sorteio' para beijar Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Ingra Soares perde a paciência com piada de 'sorteio' envolvendo o ex Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Zé Vaqueiro e Ingra Soares por Reprodução/Redes Sociais
Zé Vaqueiro e Arthur por Reprodução / Redes sociais
Zé Vaqueiro e o filho por Redes sociais
Zé Vaqueiro, Ingra Soares e filho por Divulgação
Zé Vaqueiro, Ingra Soares e filho por Redes sociais
Zé Vaqueiro e Ingra Soares com os dois filhos mais velhos por Reprodução
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Zé Vaqueiro e Ingra Soares por Reprodução

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“Eu entendo a internet, sei que brincar e criar histórias faz parte dela. Como figura pública, isso faz parte da minha realidade e respeito. Mas, quando meu filho é colocado no meio de situações que pertencem à minha vida pessoal, existe um limite que precisa ser respeitado”, escreveu Zé Vaqueiro.

Além disso, o cantor refletiu que a atitude em relação às montagens “não é sobre impedir brincadeiras ou opiniões”, mas também “preservar uma criança de situações que podem gerar exposição, ataques e consequências desnecessárias para ele e para todos que estão envolvidos. “Com pai, esse é um limite que vou estabelecer e preservar, sempre com respeito, mas com firmeza”, finalizou.

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