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Zé Vaqueiro se revolta após montagens envolvendo o filho e faz alerta: ‘Existe um limite’

Cantor fez alerta sobre preservação da imagem do filho nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17:59

Zé Vaqueiro Crédito: Reprodução | Instagram

Zé Vaqueiro usou as redes sociais para se pronunciar nesta quarta-feira (7) após repercutir montagens envolvendo seu filho, Daniel, de 6 anos, fruto de seu relacionamento com Ingra Soares, ex-esposa.

Pouco depois do assunto ganhar força e provocar uma reação de Ingra, o artista quebrou o silêncio e pediu que a criança fosse preservada de questões relacionadas a sua vida pessoal.

Zé Vaqueiro e Ingra Soares 1 de 9

“Eu entendo a internet, sei que brincar e criar histórias faz parte dela. Como figura pública, isso faz parte da minha realidade e respeito. Mas, quando meu filho é colocado no meio de situações que pertencem à minha vida pessoal, existe um limite que precisa ser respeitado”, escreveu Zé Vaqueiro.