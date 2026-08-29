NÃO RESOLVERAM

Zélia Duncan revela motivo de afastamento de Rita Lee e lamenta: ‘Tristeza que vou levar pra sempre’

Cantora contou que as duas romperam após ela aceitar convite para fazer turnê com Os Mutantes e nunca conseguiram retomar a amizade

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:10

Zélia Duncan e Rita Lee Crédito: Márcia Alves/Divulgação

Zélia Duncan falou pela primeira vez em detalhes sobre o afastamento de Rita Lee, com quem manteve uma amizade por anos e dividiu parcerias musicais, entre elas a composição de “Pagu”. Segundo a cantora, as duas deixaram de se falar depois que ela aceitou participar de uma turnê com Os Mutantes, banda fundada por Rita ao lado de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias.

Em entrevista ao videocast “Conversa vai, conversa vem”, Zélia contou que chegou a procurar Rita antes de aceitar o convite e perguntou diretamente como ela se sentia em relação à possibilidade. “Liguei para ela perguntando e ela me disse: ‘Vai se divertir com os mano’. E depois, sumiu. Tentei, claro, mas ela preferiu ficar na dela”, relatou.

Rita Lee e Roberto de Carvalho 1 de 15

Zélia também afirmou que, antes de ser procurada pelos empresários da banda, a própria Rita havia comentado em entrevista quem deveria cantar com Os Mutantes. Mesmo assim, segundo ela, o afastamento aconteceu depois que a turnê se concretizou.

As duas não voltaram a se falar antes da morte de Rita Lee, em maio de 2023. Para Zélia, essa é uma dor que permanece. “Infelizmente, não. É uma tristeza que vou levar pra sempre. Só tive amor por Rita e aquele momento foi duro”, afirmou. ‘Se soubesse que isso ia me custar a Rita, talvez não tivesse ido’

Apesar do impacto pessoal, Zélia guarda boas lembranças da passagem pelos Mutantes. Ela descreveu a experiência como intensa e importante para sua trajetória artística. “Tenho orgulho, vivi coisas que nunca imaginei. Mas tem certa maldição, entendi o rock and roll”, contou.

A cantora disse que teve o privilégio de conviver com Arnaldo Baptista e Sérgio Dias e destacou o impacto de revisitar de perto a história construída pelo trio original.

Ao mesmo tempo, admitiu que talvez tivesse tomado outra decisão se soubesse que a participação na turnê significaria perder a amizade de Rita. “Se soubesse que isso ia me custar a Rita, talvez não tivesse ido. Mas ela não me disse, não me deu um sinal. Perguntei: ‘Como é pra você? Tudo bem? Você que é minha amiga’. Não conseguiu dizer. Se tivesse me dito, teria mudado toda uma história.”

Mesmo com o rompimento, Zélia afirmou que prefere lembrar do vínculo que as duas construíram ao longo dos anos. Elas cantaram juntas, dividiram gravações e mantiveram uma relação de proximidade antes do afastamento. “Rita está dentro de mim, na minha vontade de cantar, de viver, de gostar de ser mulher. Só deu coisa boa pra gente”, disse.