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Zero Zero? O que é a nova Coca-Cola, que foi lançada no Brasil em evento exclusivo com famosos

Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar chega com embalagem preta e dourada e foi apresentada em noite que reuniu Deborah Secco, Silvia Braz e outros convidados em São Paulo

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:27

Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar Crédito: MMFaria/Divulgação

Uma nova versão da Coca-Cola acaba de chegar ao Brasil e já foi apresentada em uma noite repleta de famosos. A Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar foi lançada oficialmente no país durante o Apê00, evento exclusivo realizado na última segunda-feira (28), no LOFT do 25, no Farol Santander, em São Paulo.

A novidade amplia o portfólio da marca com uma bebida que combina zero cafeína, zero açúcar e zero calorias, pensada especialmente para ocasiões noturnas. A proposta é acompanhar momentos como um jantar, uma sessão de filmes ou séries, encontros com amigos e familiares ou simplesmente aquela pausa para relaxar depois de um dia longo.

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O evento de lançamento reuniu convidados, imprensa, creators e personalidades. Entre os famosos presentes, estavam a atriz Deborah Secco e os influenciadores Silvia Braz e Theodoro. Também participaram da noite o ator Marcos Pitombo, as atrizes Pathy Dejesus e Jullyane Trevisol e a influenciadora Cela Lopes.

Como é a nova Coca-Cola?

A Coca-Cola Zero Cafeína Zero Açúcar chega com uma nova identidade visual, marcada por uma embalagem premium nas cores preto e dourado. O design moderno e arrojado foi desenvolvido para reforçar a proposta da bebida e associá-la aos momentos de desaceleração e encontros no fim do dia.

A versão chega inicialmente em embalagens individuais, com latas de até 350 ml, e está disponível nas diferentes regiões do Brasil desde setembro.

A Coca-Cola apresentou o lançamento como uma resposta à mudança nos hábitos dos consumidores, que têm valorizado cada vez mais as noites para descansar, estar com pessoas próximas ou simplesmente ter um momento de descompressão.