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Zezé Di Camargo compra presente milionário para celebrar aniversário de 64 anos

Cantor sertanejo reuniu a família no interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:01

Zezé Di Camargo faz 64 anos e se dá de presente um jatinho Crédito: Reprodução/Instagram

Zezé Di Camargo decidiu celebrar a chegada dos seus 64 anos com um presente milionário. O cantor sertanejo comprou um jato executivo Cessna 525 CitationJet CJ2+, modelo com valores de mercado que variam entre R$ 14 milhões e R$ 30 milhões, a depender do ano de fabricação e da quantidade de horas de voo acumuladas.

Zezé Di Camargo faz 64 anos

Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos e se dá de presente um jatinho por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos e se dá de presente um jatinho por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo faz 64 anos e se dá de presente um jatinho por Reprodução/Instagram
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Zezé Di Camargo faz 64 anos por Reprodução/Instagram

A chegada da nova aquisição foi registrada nas redes sociais pela influenciadora Graciele Lacerda, esposa do artista. Ela filmou o momento em que Zezé pousou a aeronave em Avaré, no interior de São Paulo, onde a família estava reunida. "O aniversariante chegou. Namorando o avião novo que acabou de comprar", brincou Graciele nos Stories do Instagram.

A aeronave executiva tem capacidade para transportar de seis a oito passageiros e alcança uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 764 km/h. O interior conta com poltronas revestidas em couro de alto padrão, sistema de climatização individual e iluminação em LED.

Após o pouso, o sertanejo comemorou o aniversário ao lado das filhas Wanessa Camargo, acompanhada pelo namorado Bruno Bevan, Camilla Camargo e da caçula Clara, de 1 ano, além dos netos.

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Tags:

Zezé di Camargo Aniversário

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