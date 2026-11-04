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Zezé Di Camargo presenteia Graciele Lacerda com veículo avaliado em R$ 700 mil

Sertanejo surpreendeu a influenciadora com um modelo Mercedes-Benz blindado, que tem capacidade para até sete passageiros

Kamila Macedo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 21:26

Zezé Di Camargo presenteia Graciele Lacerda com veículo de R$ 700 mil Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo presenteou a esposa, a influenciadora digital Graciele Lacerda, com um automóvel avaliado em R$ 700 mil em comemoração ao aniversário dela de 46 anos, celebrado em 3 de outubro. O veículo escolhido foi um modelo Mercedes-Benz blindado.

O registro da surpresa foi divulgado nas redes sociais do casal nesta quarta-feira (4). "O amor não exige presentes, exige presença. E eu quero que você saiba que, mesmo quando estou longe ou em meio à correria do dia a dia, meu coração está sempre com você. Encontro maneiras de me fazer presente, de cuidar de você e de demonstrar o quanto é especial na minha vida", escreveu Zezé na legenda da publicação.

"Ontem quis te surpreender com um presente lindo, mas, muito mais do que o carro, queria ver o seu sorriso e sentir sua felicidade. Você merece todo carinho, cuidado e amor do mundo. Que nunca faltem motivos para te surpreender e lembrar o quanto você é amada. Te amo!", finalizou o sertanejo.

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No vídeo, o artista destacou que o novo veículo atende às necessidades da família após o nascimento da filha caçula, Clara. O cantor ressaltou ainda que Graciele utilizava um automóvel mais simples, comprado por ela mesma anos atrás, e que a Mercedes-Benz oferece mais espaço para acomodar a todos.

Em termos técnicos, o modelo é equipado com motor 3.0 turbodiesel de seis cilindros em linha, sistema elétrico auxiliar de 48V (EQ Boost) para otimizar o consumo de combustível e auxiliar na aceleração, câmbio automático de nove marchas e capacidade para até sete passageiros.