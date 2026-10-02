TRABALHO

A profissão mais desejada do mundo paga até R$ 28 mil e exige investimento de até R$ 150 mil

Carreira lidera o ranking de buscas em 34 países, incluindo o Brasil, e exige formação específica, domínio do inglês e horas de experiência prática

Thais Borges

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15:04

Pilotos de avião Crédito: Dragos Condrea

A carreira de piloto de avião aparece no topo do ranking global das profissões mais desejadas do mundo, segundo um levantamento da plataforma Resume.io. O estudo analisou as buscas por diferentes ocupações em 170 países e registrou mais de 1,3 milhão de pesquisas pela profissão em 2024. O cargo também aparece na primeira posição no Brasil e em outros 33 países.

A aviação comercial exige formação específica, cumprimento de requisitos técnicos e atualização constante. O interesse pela área também alcança jovens e profissionais em transição de carreira, atraídos pela possibilidade de atuação em um mercado internacional e pelas diferentes oportunidades de progressão profissional.

O que é preciso para ser piloto

Formação técnica e licenças obrigatórias: no Brasil, quem deseja seguir a carreira precisa iniciar a formação para obtenção da licença de piloto privado (PP) e, posteriormente, avançar para a licença de piloto comercial (PC). Também são necessárias certificações e habilitações emitidas ou reconhecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Domínio do inglês: o idioma é utilizado como padrão na aviação civil internacional e está presente nas comunicações entre pilotos e controladores de voo, além de manuais técnicos, treinamentos e procedimentos operacionais.

“O inglês deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito operacional em diversas carreiras. Na aviação, isso é ainda mais evidente, porque toda a comunicação segue um padrão global. Um piloto precisa compreender e responder com precisão em tempo real, sem margem para erro. Por isso, aprender inglês não é apenas uma vantagem competitiva, é uma exigência técnica para exercer a profissão com segurança e acessar oportunidades internacionais”, diz o CEO da KNN Idiomas, Reginaldo Kaeneêne.

Horas de voo acumuladas: a progressão profissional depende da experiência prática e do registro de horas de voo. Na formação inicial, o piloto precisa cumprir uma carga mínima de horas práticas, que pode superar 150 horas, conforme a etapa da formação e os requisitos aplicáveis.

Certificações médicas e avaliações: pilotos precisam passar por exames médicos e manter os certificados exigidos para exercer suas funções. As avaliações fazem parte dos requisitos de aptidão para a atividade profissional.

Investimento financeiro: a formação completa pode custar entre R$ 80 mil e R$ 150 mil, considerando cursos teóricos, horas de voo e certificações. O valor varia de acordo com a escola escolhida e a quantidade de horas práticas necessárias para a formação.

Quanto ganha um piloto de avião?

A remuneração dos pilotos no Brasil varia conforme a função exercida, o nível de experiência e o segmento da aviação. Dados de mercado citados no levantamento indicam uma média de aproximadamente R$ 17,6 mil mensais para pilotos comerciais em 2026.

Já os comandantes de companhias aéreas podem receber entre R$ 17 mil e R$ 28 mil por mês, além de adicionais, de acordo com a empresa, a função e as condições de trabalho.

Outras profissões entre as mais desejadas

Além de piloto de avião, o levantamento da Resume.io aponta outras carreiras que despertaram alto volume de interesse nas buscas internacionais. Entre elas estão corretor imobiliário, engenheiro de software, tabelião, comissário de bordo, agente de viagens, cientista de dados, juiz, terapeuta e detetive.