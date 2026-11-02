EMPREGO

Americanas abre 211 vagas temporárias para a Black Friday na Bahia; saiba como se candidatar

Oportunidades estão distribuídas por cidades como Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 13:05

Americanas abre 211 vagas temporárias para a Black Friday na Bahia; saiba como se candidatar Crédito: Divulgação

A Americanas abriu 211 vagas temporárias de emprego na Bahia para reforçar as equipes durante a Black Friday. As oportunidades estão distribuídas por cidades como Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Lauro de Freitas, Itabuna e Ilhéus.

Em todo o Brasil, a companhia oferece mais de 3.700 postos temporários, sendo 3 mil para lojas físicas e 760 para a área de logística. A contratação busca ampliar a capacidade de atendimento durante o período de maior movimento no varejo.

Para as vagas nas lojas, o cargo disponível é o de operador de loja. Entre as atividades estão atendimento ao cliente, organização e reposição de mercadorias, operação de caixa, recebimento e conferência de produtos, além do apoio ao estoque.

Lojas Americanas 1 de 6

Quem pode se candidatar?

Para participar da seleção, é necessário ter pelo menos 18 anos e ensino médio completo. A empresa não exige experiência profissional anterior, o que permite a participação de pessoas em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado de trabalho.

Os contratados para as lojas físicas terão direito a vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de educação corporativa Americanas Educa.

Como se inscrever

As inscrições para as vagas de operador de loja ficam abertas até 9 de novembro. Os interessados devem acessar o Portal de Carreiras da Americanas e consultar as oportunidades disponíveis.