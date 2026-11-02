Americanas abre 211 vagas temporárias para a Black Friday na Bahia; saiba como se candidatar

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Esther Morais
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 13:05
A Americanas abriu 211 vagas temporárias de emprego na Bahia para reforçar as equipes durante a Black Friday. As oportunidades estão distribuídas por cidades como Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Lauro de Freitas, Itabuna e Ilhéus.
Em todo o Brasil, a companhia oferece mais de 3.700 postos temporários, sendo 3 mil para lojas físicas e 760 para a área de logística. A contratação busca ampliar a capacidade de atendimento durante o período de maior movimento no varejo.
Para as vagas nas lojas, o cargo disponível é o de operador de loja. Entre as atividades estão atendimento ao cliente, organização e reposição de mercadorias, operação de caixa, recebimento e conferência de produtos, além do apoio ao estoque.
Lojas Americanas
Para participar da seleção, é necessário ter pelo menos 18 anos e ensino médio completo. A empresa não exige experiência profissional anterior, o que permite a participação de pessoas em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado de trabalho.
Os contratados para as lojas físicas terão direito a vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma de educação corporativa Americanas Educa.
As inscrições para as vagas de operador de loja ficam abertas até 9 de novembro. Os interessados devem acessar o Portal de Carreiras da Americanas e consultar as oportunidades disponíveis.
A empresa também informou que havia vagas temporárias nos centros de distribuição para os cargos de operador de logística I, operador de logística II e auxiliar de logística. No entanto, o prazo de inscrição para essas funções terminou em 31 de outubro.