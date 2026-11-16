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Banco do Brasil oferece mais de 600 vagas de estágio para estudantes do Ensino Médio em 11 estados; veja cidades com vagas na Bahia

Na Bahia, há oportunidades em 13 municípios, com bolsa de R$ 600 e auxílio-alimentação superior a R$ 1,2 mil

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15:48

Banco do Brasil foi condenado a pagar indenização
Banco do Brasil oferece mais de 600 vagas de estágio para estudantes do Ensino Médio em 11 estados; veja cidades com vagas na Bahia Crédito: Reprodução

O Banco do Brasil, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está oferecendo mais de 600 oportunidades de estágio para estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio. As vagas estão distribuídas em cidades de 11 estados brasileiros, incluindo a Bahia, onde há oportunidades em 13 municípios.

Os selecionados vão atuar em agências físicas do banco, com jornada de 20 horas semanais. Entre as atividades previstas estão o apoio ao atendimento, a recepção e a orientação de clientes, além da triagem e do incentivo ao uso dos canais digitais da instituição.

Veja as cidades com vagas na Bahia

Na Bahia, as oportunidades estão distribuídas nos seguintes municípios:

  • Jacaraci;
  • Serra Dourada;
  • Curaçá;
  • Condeúba;
  • Wanderley;
  • Macarani;
  • Baianópolis;
  • Uauá;
  • Boa Vista do Tupim;
  • Capela do Alto Alegre;
  • Cafarnaum;
  • Canudos;
  • Ipupiara.

Além da Bahia, o programa também contempla municípios de outros dez estados:

  • Alagoas: Viçosa.
  • Ceará: Jaguaretama, Catarina, Croatá, Monsenhor Tabosa e Milagres.
  • Goiás: Matrinchã e Campo Alegre de Goiás.
  • Maranhão: Bom Jardim, Fortaleza dos Nogueiras, Riachão e Paraibano.
  • Mato Grosso do Sul: Iguatemi, Inocência, Laguna Carapã, Antônio João e Figueirão.
  • Mato Grosso: Juína, Porto dos Gaúchos, Aripuanã, Nova Ubiratã, Marcelândia, Cláudia, Gaúcha do Norte, Porto Esperidião, Rosário Oeste, Nova Monte Verde, Novo São Joaquim e Feliz Natal.
  • Paraíba: Itaporanga.
  • Pernambuco: Parnamirim, Exu e Afrânio.
  • Piauí: Piracuruca, Corrente, Regeneração, Simões, Valença do Piauí, Simplício Mendes, Curimatá, São Pedro do Piauí, São Miguel do Tapuio, Inhuma e Pimenteiras.
  • São Paulo: Pedrinhas Paulista.

Bolsa e benefícios

O estágio oferece bolsa-auxílio mensal de R$ 600, além de auxílio-transporte de R$ 11 por dia e vale-alimentação de R$ 1.227,16 por mês. A jornada é de 20 horas semanais.

Como se inscrever

Os estudantes interessados podem consultar as oportunidades e realizar a inscrição pelo portal do CIEE, na página destinada ao programa do Banco do Brasil. O cadastro também pode ser feito por meio de um formulário disponibilizado pela organização. Após a inscrição, os candidatos participarão de uma entrevista prática como parte do processo seletivo.

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