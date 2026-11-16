Banco do Brasil oferece mais de 600 vagas de estágio para estudantes do Ensino Médio em 11 estados; veja cidades com vagas na Bahia

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Perla Ribeiro
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15:48
O Banco do Brasil, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está oferecendo mais de 600 oportunidades de estágio para estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio. As vagas estão distribuídas em cidades de 11 estados brasileiros, incluindo a Bahia, onde há oportunidades em 13 municípios.
Os selecionados vão atuar em agências físicas do banco, com jornada de 20 horas semanais. Entre as atividades previstas estão o apoio ao atendimento, a recepção e a orientação de clientes, além da triagem e do incentivo ao uso dos canais digitais da instituição.
Veja as cidades com vagas na Bahia
Na Bahia, as oportunidades estão distribuídas nos seguintes municípios:
Além da Bahia, o programa também contempla municípios de outros dez estados:
Bolsa e benefícios
O estágio oferece bolsa-auxílio mensal de R$ 600, além de auxílio-transporte de R$ 11 por dia e vale-alimentação de R$ 1.227,16 por mês. A jornada é de 20 horas semanais.
Como se inscrever
Os estudantes interessados podem consultar as oportunidades e realizar a inscrição pelo portal do CIEE, na página destinada ao programa do Banco do Brasil. O cadastro também pode ser feito por meio de um formulário disponibilizado pela organização. Após a inscrição, os candidatos participarão de uma entrevista prática como parte do processo seletivo.