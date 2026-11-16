OPORTUNIDADE

Banco do Brasil oferece mais de 600 vagas de estágio para estudantes do Ensino Médio em 11 estados; veja cidades com vagas na Bahia

Na Bahia, há oportunidades em 13 municípios, com bolsa de R$ 600 e auxílio-alimentação superior a R$ 1,2 mil

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15:48

Banco do Brasil oferece mais de 600 vagas de estágio para estudantes do Ensino Médio em 11 estados; veja cidades com vagas na Bahia Crédito: Reprodução

O Banco do Brasil, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está oferecendo mais de 600 oportunidades de estágio para estudantes do 1º e 2º ano do Ensino Médio. As vagas estão distribuídas em cidades de 11 estados brasileiros, incluindo a Bahia, onde há oportunidades em 13 municípios.

Os selecionados vão atuar em agências físicas do banco, com jornada de 20 horas semanais. Entre as atividades previstas estão o apoio ao atendimento, a recepção e a orientação de clientes, além da triagem e do incentivo ao uso dos canais digitais da instituição.

Veja as cidades com vagas na Bahia

Na Bahia, as oportunidades estão distribuídas nos seguintes municípios:

Jacaraci;

Serra Dourada;

Curaçá;

Condeúba;

Wanderley;

Macarani;

Baianópolis;

Uauá;

Boa Vista do Tupim;

Capela do Alto Alegre;

Cafarnaum;

Canudos;

Ipupiara.



Além da Bahia, o programa também contempla municípios de outros dez estados:

Alagoas: Viçosa.

Ceará: Jaguaretama, Catarina, Croatá, Monsenhor Tabosa e Milagres.

Goiás: Matrinchã e Campo Alegre de Goiás.

Maranhão: Bom Jardim, Fortaleza dos Nogueiras, Riachão e Paraibano.

Mato Grosso do Sul: Iguatemi, Inocência, Laguna Carapã, Antônio João e Figueirão.

Mato Grosso: Juína, Porto dos Gaúchos, Aripuanã, Nova Ubiratã, Marcelândia, Cláudia, Gaúcha do Norte, Porto Esperidião, Rosário Oeste, Nova Monte Verde, Novo São Joaquim e Feliz Natal.

Paraíba: Itaporanga.

Pernambuco: Parnamirim, Exu e Afrânio.

Piauí: Piracuruca, Corrente, Regeneração, Simões, Valença do Piauí, Simplício Mendes, Curimatá, São Pedro do Piauí, São Miguel do Tapuio, Inhuma e Pimenteiras.

São Paulo: Pedrinhas Paulista.



Bolsa e benefícios

O estágio oferece bolsa-auxílio mensal de R$ 600, além de auxílio-transporte de R$ 11 por dia e vale-alimentação de R$ 1.227,16 por mês. A jornada é de 20 horas semanais.

Como se inscrever