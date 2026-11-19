OPORTUNIDADE

CIEE prevê abrir 42 mil vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro de 2027; Nordeste terá 10,2 mil oportunidades

Direito, Administração e Educação estão entre as áreas com maior oferta de estágios. Na aprendizagem, oportunidades se concentram em Administração, Comércio, Varejo e Logística

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:00

CIEE prevê abrir 42 mil vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro de 2027; Nordeste terá 10,2 mil oportunidades Crédito: Reprodução/Pexels

O início do ano pode trazer uma oportunidade para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou conquistar a primeira experiência profissional. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) projeta a abertura de 42 mil vagas de estágio e aprendizagem em todo o Brasil até fevereiro de 2027, período marcado pela renovação de contratos e pela movimentação do calendário acadêmico.

As oportunidades estarão distribuídas entre empresas privadas e órgãos públicos. A expectativa é impulsionada pela conclusão de cursos, formaturas e encerramento de contratos de estágio, que têm duração máxima de dois anos. Com a saída de estudantes que finalizam seus vínculos, novas vagas são abertas para receber outros candidatos.

Como conseguir ser contratado no estágio? 1 de 6

Entre as áreas com maior concentração de oportunidades de estágio estão Direito, Administração e Educação. Já no programa de aprendizagem, as principais demandas devem se concentrar em Administração, Comércio e Varejo e Logística.

Nordeste terá mais de 10 mil oportunidades

No âmbito regional, o estado de São Paulo lidera a previsão de abertura de vagas, com 23,2 mil oportunidades, das quais 18 mil são destinadas ao programa de estágio. O Nordeste aparece na sequência, com 10,2 mil vagas previstas. Desse total, 7,3 mil são para estágio. A região Norte concentra 2,7 mil oportunidades, enquanto o Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal, reúne outras 4,6 mil.

A projeção contempla oportunidades em diferentes estados e setores, ampliando as possibilidades para estudantes e jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Como aumentar as chances de conseguir uma vaga

Segundo Patrícia Testai, gerente nacional de Operações do CIEE, o período entre novembro e fevereiro costuma concentrar um volume expressivo de oportunidades devido à renovação dos contratos e às mudanças no calendário acadêmico.

A orientação da especialista é manter os dados cadastrais atualizados no portal da instituição e acompanhar frequentemente as mensagens recebidas por celular e e-mail, canais utilizados para comunicar novidades sobre vagas e processos seletivos.

“Para aumentar as chances de conquistar uma vaga, é de suma importância manter os dados atualizados no portal CIEE e acompanhar regularmente o celular e o e-mail para saber das novidades dos processos seletivos e vagas”, destaca Patrícia.

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Com 62 anos de atuação, o Centro de Integração Empresa-Escola se apresenta como a maior organização não governamental de inclusão social e trabalho jovem da América Latina.