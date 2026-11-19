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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:00
O início do ano pode trazer uma oportunidade para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou conquistar a primeira experiência profissional. O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) projeta a abertura de 42 mil vagas de estágio e aprendizagem em todo o Brasil até fevereiro de 2027, período marcado pela renovação de contratos e pela movimentação do calendário acadêmico.
As oportunidades estarão distribuídas entre empresas privadas e órgãos públicos. A expectativa é impulsionada pela conclusão de cursos, formaturas e encerramento de contratos de estágio, que têm duração máxima de dois anos. Com a saída de estudantes que finalizam seus vínculos, novas vagas são abertas para receber outros candidatos.
Como conseguir ser contratado no estágio?
Entre as áreas com maior concentração de oportunidades de estágio estão Direito, Administração e Educação. Já no programa de aprendizagem, as principais demandas devem se concentrar em Administração, Comércio e Varejo e Logística.
Nordeste terá mais de 10 mil oportunidades
No âmbito regional, o estado de São Paulo lidera a previsão de abertura de vagas, com 23,2 mil oportunidades, das quais 18 mil são destinadas ao programa de estágio. O Nordeste aparece na sequência, com 10,2 mil vagas previstas. Desse total, 7,3 mil são para estágio. A região Norte concentra 2,7 mil oportunidades, enquanto o Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal, reúne outras 4,6 mil.
A projeção contempla oportunidades em diferentes estados e setores, ampliando as possibilidades para estudantes e jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho.
Como aumentar as chances de conseguir uma vaga
Segundo Patrícia Testai, gerente nacional de Operações do CIEE, o período entre novembro e fevereiro costuma concentrar um volume expressivo de oportunidades devido à renovação dos contratos e às mudanças no calendário acadêmico.
A orientação da especialista é manter os dados cadastrais atualizados no portal da instituição e acompanhar frequentemente as mensagens recebidas por celular e e-mail, canais utilizados para comunicar novidades sobre vagas e processos seletivos.
“Para aumentar as chances de conquistar uma vaga, é de suma importância manter os dados atualizados no portal CIEE e acompanhar regularmente o celular e o e-mail para saber das novidades dos processos seletivos e vagas”, destaca Patrícia.
CIEE já inseriu 7 milhões de brasileiros no mercado de trabalho
Com 62 anos de atuação, o Centro de Integração Empresa-Escola se apresenta como a maior organização não governamental de inclusão social e trabalho jovem da América Latina.
Desde a fundação, a instituição afirma ter contribuído para a inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho. Além da intermediação de oportunidades de estágio e aprendizagem, mantém cursos on-line gratuitos para qualificação profissional e ações socioassistenciais voltadas à promoção do conhecimento e ao fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.