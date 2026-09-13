EMPREGO

Coca-Cola abre vaga de trainee na Bahia com salário de R$ 7,5 mil

Oportunidade é destinada a recém-formados e recebe inscrições até 28 de setembro

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 08:23

Solar Coca-Cola Crédito: Divulgação

A Solar Coca-Cola, empresa responsável pela fabricação e distribuição de bebidas do portfólio da Coca-Cola em parte do Brasil, abriu uma vaga de trainee na área de Manutenção na Bahia. O salário é de R$ 7,5 mil, além de benefícios.

Podem participar profissionais com bacharelado, licenciatura ou curso tecnológico nas áreas de Logística, Manutenção ou Engenharia, concluído entre janeiro de 2021 e dezembro de 2026. O programa terá duração de 18 meses e exige disponibilidade para trabalho presencial.

Fábrica da Coca-Cola 1 de 7

As inscrições devem ser feitas até 28 de setembro pelo site traineesolarcocacola.eureca.me. Também há oportunidades em Logística no Maranhão e em Alagoas, Engenharia no Ceará e Manutenção em Mato Grosso.