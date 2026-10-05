GOIÁS

Concurso do TCE abre inscrições para nível médio com salário de R$ 11,8 mil

Seleção oferece 16 vagas nas áreas administrativa e de tecnologia da informação; candidatos têm até 6 de novembro para se inscrever

Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:32

Tribunal de Contas do Estado de Goiás Crédito: Divulgação

Com remuneração inicial de R$ 11.862,19, o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) começa a receber inscrições nesta segunda-feira (5). A seleção oferece 16 vagas de nível médio para técnico de controle externo, distribuídas entre as especialidades administrativa e de tecnologia da informação.

São seis oportunidades para técnico administrativo e dez para a área de TI, com o mesmo salário inicial. As inscrições seguem até 6 de novembro, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização do concurso. A taxa custa R$ 100 e poderá ser paga até 9 de novembro.

As provas estão previstas para 17 de janeiro de 2027, em Goiânia. Os candidatos terão 4 horas e 30 minutos para concluir as etapas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no mesmo dia. Clique aqui para ler o edital.

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A parte objetiva reunirá 70 questões de múltipla escolha: 25 de conhecimentos gerais e 45 de conhecimentos específicos. Na etapa discursiva, quem disputar as vagas de técnico administrativo deverá produzir uma redação. Para os inscritos na especialidade de tecnologia da informação, será cobrado um estudo de caso.

O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar das provas em 19 de março de 2027 e do definitivo em 16 de abril. Já o resultado final do concurso está previsto para 16 de junho.