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Concurso na Bahia oferece 50 vagas e tem salário de R$ 10,8 mil para candidatos de qualquer nível superior

Vagas são para especialista em políticas públicas e gestão governamental; inscrições seguem até 11 de novembro, e as provas estão previstas para janeiro de 2027

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 13:07

Secretaria de Administração (Saeb) não se manifetsou sobre cobrança de sindicato
Secretaria de Administração (Saeb) não se manifetsou sobre cobrança de sindicato Crédito: Divulgação Seb/Morgana Sampaio

Quem busca uma oportunidade no serviço público estadual pode concorrer a uma das 50 vagas oferecidas pelo Governo da Bahia para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. A remuneração inicial é de R$ 10.860,62, e podem participar candidatos com diploma de nível superior em qualquer área, desde que reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições são realizadas pela internet, no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso, até 11 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 220, com pagamento permitido até 12 de novembro. As provas objetivas e discursiva estão previstas para 10 de janeiro de 2027, em Salvador.

De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1º lugar em concurso

Juíza baiana Rosilene de Santana Souza por Reprodução/TJAC
Juíza baiana Rosilene de Santana Souza por Reprodução/TJAC
Juíza baiana Rosilene de Santana Souza por Reprodução/TJAC
Juíza baiana Rosilene de Santana Souza por Reprodução/ portal g1 Acre
Juíza baiana Rosilene de Santana Souza por Reprodução/TJAC
Juíza baiana Rosilene de Santana Souza por Reprodução/TJAC
Juíza baiana Rosilene de Santana Souza por Reprodução/TJAC
Juíza baiana Rosilene de Santana Souza por Reprodução/TJAC
Juíza baiana Rosilene de Santana Souza por Reprodução
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Juíza baiana Rosilene de Santana Souza por Reprodução/TJAC

Os profissionais aprovados poderão atuar nas secretarias estaduais da Administração ou do Planejamento. Entre as atribuições do cargo estão o planejamento de ações governamentais, a elaboração de políticas públicas e o acompanhamento da execução dessas iniciativas.

“Esses profissionais vão trabalhar no planejamento das ações do Estado e na avaliação dos resultados para a população. A responsabilidade da Cesgranrio é conduzir a seleção com critérios claros e igualdade de condições para os candidatos”, afirma Jairo Henrique Pereira, presidente da Fundação Cesgranrio.

Veja como as vagas estão distribuídas

Das 50 oportunidades disponíveis, 33 são destinadas à ampla concorrência, 15 são reservadas a candidatos negros e duas a pessoas com deficiência. Os critérios e procedimentos para concorrer às vagas reservadas estão descritos no edital. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. A remuneração inicial é composta por vencimento básico de R$ 3.182,06 e gratificação de R$ 7.678,56, totalizando R$ 10.860,62.

Como será o processo seletivo

A seleção será realizada em três etapas: provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. As provas objetivas terão 100 questões, distribuídas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As provas objetivas e discursiva terão caráter eliminatório e classificatório. Já a avaliação de títulos será classificatória.

Inscrições e datas

  • Cargo: especialista em políticas públicas e gestão governamental
  • Vagas: 50
  • Escolaridade: nível superior em qualquer área, com diploma reconhecido pelo MEC
  • Remuneração inicial: R$ 10.860,62
  • Jornada: 40 horas semanais
  • Inscrições até: 11 de novembro
  • Taxa: R$ 220, com pagamento até 12 de novembro
  • Data das provas: 10 de janeiro de 2027
  • Local das provas: Salvador
  • As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio. Os candidatos devem consultar o edital para conferir todas as exigências, as regras de participação e os detalhes das etapas do concurso.

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