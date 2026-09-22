EMPREGO

Empresa abre vaga para ensinar português a militares dos EUA com viagem paga; veja requisitos

Oportunidade exige domínio do inglês e experiência com tradução e ensino

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:21

Vaga é para ensinar português Crédito: Imagem gerada por IA

A empresa norte-americana Ascensus Global abriu uma vaga para professor de português brasileiro que atuará em um programa especializado de treinamento. O trabalho será realizado durante três semanas, entre outubro e novembro de 2026, com uma etapa virtual e outra presencial nos Estados Unidos.

O contrato prevê uma semana de atividades remotas e duas semanas presenciais em Montgomery, no Alabama. Segundo o anúncio, todas as despesas de viagem do profissional selecionado serão pagas pela empresa.

Para concorrer, é necessário ter português como língua nativa, domínio oral e escrito do inglês e experiência profissional no ensino do idioma a militares ou integrantes de órgãos governamentais. A empresa também exige experiência com tradução e interpretação entre português e inglês, além de capacidade para desenvolver materiais didáticos.

Entre as atribuições estão o planejamento e a aplicação das aulas, a inclusão de exercícios de interpretação no conteúdo, a realização de simulações presenciais e o apoio na aplicação de avaliações iniciais e finais. O contratado também ajudará a organizar e executar as atividades do programa.

Experiência na coordenação de treinamentos linguísticos ou culturais, familiaridade com o ambiente militar norte-americano e formação avançada em áreas como linguística, interpretação ou educação são consideradas diferenciais.

A Ascensus Global atua há mais de 21 anos na prestação de serviços linguísticos e treinamentos culturais. A empresa afirma atender mais de 40 clientes das áreas militar e de inteligência dos Estados Unidos, além de organizações governamentais, comerciais e sem fins lucrativos.

A remuneração não foi divulgada. De acordo com o anúncio, o valor será definido com base em fatores como formação acadêmica, localização, experiência, conhecimentos e habilidades do candidato. A vaga não exige autorização de segurança.