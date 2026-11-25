SELEÇÃO

Empresa de ônibus abre 100 vagas de emprego para motoristas em cinco cidades da Bahia

Processo seletivo será realizado em Salvador e Camaçari nesta semana

Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:40

Cidade Sol abre vagas Crédito: Divulgação

A Viação Cidade Sol, empresa de transporte de passageiros do Grupo Brasileiro, abriu 100 vagas para motoristas. A seleção será presencial em Salvador e Camaçari, nesta semana. Podem participar candidatos que moram nas duas cidades e também em Candeias, Dias d’Ávila e Mata de São João.

Em Salvador, o recrutamento será realizado nesta quinta-feira (26), às 8h, na garagem da empresa, localizada na Rua do Paquistão, nº 300, no bairro de Pirajá, em Granjas Rurais Presidente Vargas.

Já em Camaçari, a seleção acontece no sábado (28), também às 8h, na agência da Cidade Sol, dentro da rodoviária do município.

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As vagas são destinadas a profissionais com experiência na condução de ônibus urbanos, micro-ônibus ou vans.

Para concorrer, é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D e curso de transporte de passageiros. Os interessados devem comparecer a um dos locais de seleção na data e no horário indicados.

Com sede em Salvador, a Viação Cidade Sol integra o Grupo Brasileiro e atende destinos nas regiões Sul, Sudoeste, Baixo Sul, Recôncavo, Chapada Diamantina e Sertão da Bahia.