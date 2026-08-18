EMPREGO

Ferreira Costa abre mais de 100 vagas temporárias em lojas de Salvador; saiba como se candidatar

Oportunidades estão disponíveis nas unidades dos Barris e da Paralela

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11:00

Ferreira Costa Unidade Paralela Crédito: Divulgação

A Ferreira Costa está com mais de 100 vagas temporárias abertas nas lojas dos Barris e da Paralela, em Salvador. As oportunidades são para contratação imediata e buscam reforçar as equipes para o aumento do movimento no comércio no fim do ano.

Há vagas para vendedor, atendente, apoio de caixa, operador de loja, auxiliar de depósito, operador de empilhadeira, montador automotivo e auxiliar de Prevenção de Perdas, entre outras funções.

Curiosidades sobre entrevista de emprego 1 de 6

Para os cargos de operador de empilhadeira, vendedor e montador automotivo, é necessário ter experiência. Já as funções de apoio de caixa, operador de loja, auxiliar de depósito e atendente também aceitam candidatos em busca do primeiro emprego.

A empresa também recebe candidaturas de profissionais com mais de 50 anos e pessoas com deficiência (PCD). As vagas permanecem abertas até que todas as posições sejam preenchidas.

Segundo a empresa, a contratação temporária pode representar uma oportunidade de efetivação. Entre as características buscadas estão disposição para aprender, boa comunicação, responsabilidade, proatividade e interesse em desenvolvimento profissional.

Como se candidatar