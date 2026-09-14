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Governo autoriza concurso da Receita Federal com 146 vagas e edital sairá em dezembro

Seleção nacional terá vagas para auditor-fiscal e analista-tributário, com provas em todas as capitais e no Distrito Federal

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 08:00

Receita Federal Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Receita Federal avançou nos preparativos para um novo concurso público nacional, que já foi autorizado e ofertará 146 vagas na Carreira Tributária e Aduaneira. A previsão é que o edital de abertura seja publicado em dezembro, após a contratação da banca responsável pela organização da seleção.

Do total de oportunidades autorizadas, 116 serão destinadas ao cargo de analista-tributário e outras 30 ao de auditor-fiscal. A autorização foi formalizada pela Portaria MGI nº 5.505, de 3 de julho de 2026.

O órgão iniciou em 4 de setembro um levantamento de mercado para escolher a instituição especializada que executará o certame. A estimativa da Receita é assinar o contrato com a banca em outubro. Empresas que cumprissem os requisitos do Termo de Referência e não tivessem aparecido nas consultas oficiais poderiam apresentar propostas até 11 de setembro.

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Embora o concurso ainda esteja em fase de planejamento, algumas regras já foram confirmadas. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. Os candidatos precisarão ter diploma de nível superior, em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação.

A seleção ocorrerá em duas etapas. A segunda será um curso de formação presencial, realizado em São Paulo, com caráter exclusivamente eliminatório. A Receita informou que os participantes não poderão disputar os dois cargos, já que as provas para analista-tributário e auditor-fiscal ocorrerão na mesma data.

As vagas poderão ser distribuídas por unidades da Receita Federal em todo o país. Depois da primeira fase, os aprovados deverão indicar as cidades de preferência, e a definição dependerá da classificação obtida no concurso.

Ainda não foram divulgados o período de inscrições, as disciplinas, o conteúdo programático nem as datas das provas. Segundo a Receita, essas informações serão detalhadas no edital. O processo de contratação da banca também permanecerá sob sigilo até o encerramento do concurso, por envolver procedimentos de segurança adotados pelas examinadoras.