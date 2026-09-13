OPORTUNIDADE

Inscrições para concurso da Polícia Civil da Bahia com salários de até R$ 16,4 mil encerram neste domingo (13)

São 750 vagas

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 11:51

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Termina neste domingo (13) o prazo de inscrição para o concurso público da Polícia Civil da Bahia. Ao todo, são oferecidas 750 vagas, distribuídas entre os cargos de delegado, investigador e escrivão.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto AOCP, responsável pela organização do certame. Embora as inscrições sejam encerradas neste domingo, o pagamento da taxa poderá ser realizado até segunda-feira (14).

Das oportunidades disponíveis, 100 são destinadas ao cargo de delegado, 150 a escrivão e 500 a investigador. A remuneração pode chegar a R$ 16,4 mil para delegados e a R$ 6,4 mil para investigadores e escrivães.

Veja salários e mais detalhes do concurso público da Polícia Civil na Bahia 1 de 4

Todos os cargos têm jornada de 40 horas semanais e exigem formação de nível superior. Para delegado, é necessário ter bacharelado em Direito. Já as vagas de investigador e escrivão aceitam diploma de qualquer curso superior.

A taxa de inscrição custa R$ 220 para delegado e R$ 190 para investigador e escrivão. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 6 de dezembro, em Salvador.

Além das provas objetivas e discursivas, ambas eliminatórias e classificatórias, o concurso terá avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório.

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos negros, considerados pretos e pardos, conforme as normas estaduais e federais.