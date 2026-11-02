TRABALHO

Itaú abre processos seletivos com 119 vagas de emprego em diversas áreas; veja como se inscrever

Oportunidades contemplam profissionais experientes e candidatos em início de carreira, com postos em diferentes estados, incluindo a Bahia

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 11:21

Banco Itaú Crédito: Shutterstock

O banco Itaú está com 119 vagas de emprego abertas em processos seletivos para profissionais com diferentes níveis de experiência. As oportunidades contemplam áreas como atendimento, comercial, tecnologia, negócios e operações, com postos distribuídos por diversas cidades brasileiras.

Há vagas para especialistas, analistas, estagiários, consultores, líderes e desenvolvedores. Entre as áreas de atuação estão tecnologia, crédito, comunicação e marketing, finanças, operações, varejo, auditoria e gestão de ativos.

Os requisitos variam de acordo com o cargo. Além das qualificações técnicas, o banco busca candidatos com boa comunicação, organização, capacidade de trabalhar em equipe, foco em resultados e interesse por inovação.

Há oportunidades em diferentes regiões do país. Além da Bahia, os processos seletivos contemplam estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Amazonas, Alagoas, Maranhão, Goiás, Amapá, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco e Sergipe, além do Distrito Federal.

O pacote de benefícios pode variar conforme o cargo e as condições de contratação. Entre os itens oferecidos estão assistência médica, plano odontológico, vale-refeição, vale-alimentação, previdência privada, seguro de vida e participação nos lucros e resultados (PLR).

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site de recrutamento do Itaú, consultar as oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo. O processo seletivo varia conforme a função e pode incluir análise curricular, entrevistas com profissionais de Recursos Humanos e gestores da área, além de avaliações específicas.