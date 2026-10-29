Mais de 171 mil vagas não exigem faculdade; veja as áreas com mais oportunidades e salário médio de R$ 2,5 mil

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Perla Ribeiro
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:20
Ter um diploma universitário não é requisito para milhares de oportunidades no mercado de trabalho. Um levantamento do Infojobs identificou 171.701 vagas publicadas entre junho e setembro de 2026 que exigem escolaridade abaixo do ensino superior. O salário médio dessas oportunidades é de R$ 2.490,46.
Atendimento lidera o ranking das áreas com maior número de vagas, com 15.013 oportunidades. Em seguida aparecem Lojas e Shopping, com 13.542, e Limpeza, com 11.407. Logística ocupa a quarta posição, com 9.515 vagas, seguida por Venda Interna, com 7.664, e Produção, com 7.347. Administração Geral, Venda Externa, Demonstrador e Promotor e Cozinha completam a lista das dez áreas com mais oportunidades.
O levantamento reúne oportunidades em atividades comerciais, administrativas, operacionais e de serviços. Além das dez primeiras colocadas, Estoque, Armazenagem e Depósito registra 5.939 vagas, enquanto Distribuição, Recebimento e Expedição soma 3.742. Atendente, Recepção e Garçom reúne 3.394 oportunidades. Na sequência aparecem Corretagem, com 2.963 vagas; Manutenção em Geral, com 2.889; e Lanchonete, Fast Food e Cafeteria, com 2.810.
Curiosidades sobre entrevista de emprego
Parte das vagas exige experiência profissional
Não exigir formação superior não significa necessariamente dispensar experiência profissional. Das 171.701 vagas analisadas, 43.630 pedem de um a três anos de experiência, o equivalente a aproximadamente 25% do total. Por outro lado, 27.829 oportunidades, cerca de 16% da base, não exigem experiência anterior. Outras 20.511 vagas, aproximadamente 12%, pedem menos de um ano de atuação profissional.
Há ainda 4.824 vagas que exigem de três a cinco anos de experiência, 553 que solicitam de cinco a dez anos e 41 que pedem mais de dez anos. Os dados mostram que as oportunidades sem exigência de graduação não se limitam a quem está em busca do primeiro emprego. Embora quase 28 mil vagas aceitem profissionais sem experiência, o levantamento também inclui posições destinadas a trabalhadores que já possuem trajetória profissional.
Salário médio chega a R$ 4,2 mil em vagas que pedem mais experiência
Considerando todas as oportunidades analisadas, o salário médio é de R$ 2.490,46. A remuneração varia conforme o tempo de experiência exigido pelas empresas. Entre as vagas que não pedem experiência, a média salarial é de R$ 2.628,34. Nas oportunidades que exigem menos de um ano de atuação, o valor cai para R$ 2.248,04. Já as posições que pedem de um a três anos de experiência oferecem média de R$ 2.520,48.
Para as vagas que exigem de três a cinco anos de experiência, o salário médio sobe para R$ 3.304,80. Nas oportunidades que pedem de cinco a dez anos, chega a R$ 3.881,15. Já as 41 vagas que exigem mais de dez anos de experiência apresentam média de R$ 4.217,07.
Os números indicam que a ausência de diploma universitário como requisito não restringe as oportunidades a profissionais em início de carreira. A experiência solicitada e a remuneração variam entre as vagas, que vão desde posições abertas a quem ainda não tem histórico profissional até aquelas destinadas a trabalhadores com vários anos de atuação.
Como encontrar as vagas
Para consultar as oportunidades, é possível acessar o site do Infojobs, cadastrar ou atualizar o currículo e verificar as posições disponíveis em diferentes regiões do Brasil.