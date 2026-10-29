OPORTUNIDADE

Mais de 171 mil vagas não exigem faculdade; veja as áreas com mais oportunidades e salário médio de R$ 2,5 mil

Levantamento aponta salário médio de R$ 2.490 e mostra que quase 28 mil vagas não exigem experiência profissional

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:20

Mais de 171 mil vagas não exigem faculdade; veja as áreas com mais oportunidades e salário médio de R$ 2,5 mil Crédito: Ron Lach, Pexels

Ter um diploma universitário não é requisito para milhares de oportunidades no mercado de trabalho. Um levantamento do Infojobs identificou 171.701 vagas publicadas entre junho e setembro de 2026 que exigem escolaridade abaixo do ensino superior. O salário médio dessas oportunidades é de R$ 2.490,46.

Atendimento lidera o ranking das áreas com maior número de vagas, com 15.013 oportunidades. Em seguida aparecem Lojas e Shopping, com 13.542, e Limpeza, com 11.407. Logística ocupa a quarta posição, com 9.515 vagas, seguida por Venda Interna, com 7.664, e Produção, com 7.347. Administração Geral, Venda Externa, Demonstrador e Promotor e Cozinha completam a lista das dez áreas com mais oportunidades.

Mais de 171 mil vagas não exigem faculdade; veja as áreas com mais oportunidades e salário médio de R$ 2,5 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

O levantamento reúne oportunidades em atividades comerciais, administrativas, operacionais e de serviços. Além das dez primeiras colocadas, Estoque, Armazenagem e Depósito registra 5.939 vagas, enquanto Distribuição, Recebimento e Expedição soma 3.742. Atendente, Recepção e Garçom reúne 3.394 oportunidades. Na sequência aparecem Corretagem, com 2.963 vagas; Manutenção em Geral, com 2.889; e Lanchonete, Fast Food e Cafeteria, com 2.810.



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Parte das vagas exige experiência profissional

Não exigir formação superior não significa necessariamente dispensar experiência profissional. Das 171.701 vagas analisadas, 43.630 pedem de um a três anos de experiência, o equivalente a aproximadamente 25% do total. Por outro lado, 27.829 oportunidades, cerca de 16% da base, não exigem experiência anterior. Outras 20.511 vagas, aproximadamente 12%, pedem menos de um ano de atuação profissional.

Há ainda 4.824 vagas que exigem de três a cinco anos de experiência, 553 que solicitam de cinco a dez anos e 41 que pedem mais de dez anos. Os dados mostram que as oportunidades sem exigência de graduação não se limitam a quem está em busca do primeiro emprego. Embora quase 28 mil vagas aceitem profissionais sem experiência, o levantamento também inclui posições destinadas a trabalhadores que já possuem trajetória profissional.

Salário médio chega a R$ 4,2 mil em vagas que pedem mais experiência

Considerando todas as oportunidades analisadas, o salário médio é de R$ 2.490,46. A remuneração varia conforme o tempo de experiência exigido pelas empresas. Entre as vagas que não pedem experiência, a média salarial é de R$ 2.628,34. Nas oportunidades que exigem menos de um ano de atuação, o valor cai para R$ 2.248,04. Já as posições que pedem de um a três anos de experiência oferecem média de R$ 2.520,48.

Para as vagas que exigem de três a cinco anos de experiência, o salário médio sobe para R$ 3.304,80. Nas oportunidades que pedem de cinco a dez anos, chega a R$ 3.881,15. Já as 41 vagas que exigem mais de dez anos de experiência apresentam média de R$ 4.217,07.

Os números indicam que a ausência de diploma universitário como requisito não restringe as oportunidades a profissionais em início de carreira. A experiência solicitada e a remuneração variam entre as vagas, que vão desde posições abertas a quem ainda não tem histórico profissional até aquelas destinadas a trabalhadores com vários anos de atuação.

Como encontrar as vagas