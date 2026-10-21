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Marinha abre concurso com vagas para Salvador com salário superior a R$ 9 mil

Seleção para oficiais temporários recebe inscrições até 10 de novembro e exige ensino superior completo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:45

Concurso da Marinha
Concurso da Marinha Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

Profissionais com ensino superior completo podem disputar 24 vagas em Salvador na seleção da Marinha do Brasil para oficiais temporários. Com remuneração bruta inicial superior a R$ 9 mil, o processo recebe inscrições pela internet até 10 de novembro de 2026. A taxa é de R$ 150.

As oportunidades na capital baiana fazem parte de uma seleção com mais de 370 vagas nos nove Distritos Navais do país. Há postos nos grupos de Saúde, Apoio à Saúde, Técnica, Técnica-Magistério e Engenharia. As profissões contempladas e as exigências de cada vaga devem ser consultadas no aviso de convocação do Distrito Naval escolhido.

Para participar do Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-OF-RM2), é necessário ser brasileiro nato e ter mais de 18 anos e menos de 41 anos até 16 de agosto de 2027, data prevista para a incorporação. Também é exigido registro no órgão de fiscalização profissional, quando aplicável, além do cumprimento dos demais critérios do aviso.

A escolha do Distrito Naval na inscrição define a região em que o candidato poderá trabalhar. Quem for aprovado e incorporado será destinado a uma Organização Militar dentro da área de abrangência daquele distrito, conforme a necessidade da Marinha.

Cinco dicas para se preparar para concursos

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Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

Prova será aplicada em fevereiro

A prova objetiva está prevista para 21 de fevereiro de 2027 e terá duração de três horas. Para a maioria das profissões, serão 40 questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa.

Os candidatos de Medicina terão uma avaliação diferente, com 50 questões sobre atendimento e conduta em urgências e emergências médicas, incluindo situações em áreas remotas.

Além da prova escrita, a seleção terá análise de títulos, verificação de dados biográficos e de documentos, inspeção de saúde e teste de aptidão física. Os aprovados nas etapas previstas serão convocados para o Curso de Formação, que inclui treinamento militar.

Submarino fez primeiro teste

O submarino Almirante Karam realizou sua primeira imersão estática nas proximidades do Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro por Divulgação/Marinha do Brasil
Durante o teste, a embarcação foi colocada sob a água de forma controlada, sem usar a propulsão por Divulgação/Marinha do Brasil
Militares, engenheiros e técnicos acompanharam a vedação do casco e a estabilidade do submarino por Divulgação/Marinha do Brasil
Segundo o comandante Leandro Amaral, o submarino pode atingir profundidades superiores a 200 metros por Divulgação/Marinha do Brasil
Os dados obtidos no teste serão comparados aos cálculos feitos durante o projeto do submarino por Divulgação/Marinha do Brasil
O Almirante Karam tem 72 metros de comprimento e capacidade para 42 tripulantes por Divulgação/Marinha do Brasil
A embarcação tem capacidade para lançar minas, mísseis e torpedos por Divulgação/Marinha do Brasil
A equipe também avaliou como a embarcação reage a mudanças de peso e inclinação por Divulgação/Marinha do Brasil
Após novos testes, a entrega do submarino ao setor operativo da Marinha está prevista para o segundo semestre de 2027 por Divulgação/Marinha do Brasil
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O submarino Almirante Karam realizou sua primeira imersão estática nas proximidades do Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro por Divulgação/Marinha do Brasil

Vínculo pode durar até oito anos

O ingresso ocorre no posto de Guarda-Marinha. Após seis meses de incorporação, o militar poderá ser promovido a Segundo-Tenente, desde que atenda aos requisitos exigidos. Ao longo do serviço, há possibilidade de alcançar o posto de Capitão-Tenente.

O vínculo é temporário e não garante estabilidade. A permanência pode chegar a oito anos, com renovações anuais que dependem das normas aplicáveis, da necessidade da Administração Naval e do interesse do militar.

Além da remuneração, os oficiais temporários contam com assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

A inscrição e a consulta ao cronograma devem ser feitas na página oficial do Distrito Naval em que o candidato pretende atuar. Os endereços estão reunidos neste site. Nos mesmos canais, é possível acessar os avisos de convocação, conferir os resultados e encontrar os contatos para esclarecer dúvidas.

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