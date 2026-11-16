OPORTUNIDADE

Ministério da Saúde abre seleção com 300 vagas imediatas e salários de até R$ 10,3 mil

Edital prevê ainda 459 vagas para cadastro de reserva em sete capitais; inscrições seguem até 14 de dezembro, com oportunidades para profissionais de nível superior

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:24

Ministério da Saúde Crédito: Marcelo Casal Jr./ Agência Brasil

O Ministério da Saúde publicou um edital para a realização de um Processo Seletivo Público Simplificado com 300 vagas imediatas e outras 459 para cadastro de reserva. As oportunidades são destinadas a profissionais com formação de nível superior e preveem atuação presencial em Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Recife (PE) e São Paulo (SP).

A seleção será executada pelo Instituto Avalia, responsável pela organização e realização das etapas do processo. As inscrições começaram em 12 de novembro e podem ser feitas até 14 de dezembro de 2026. O processo seletivo é regido pela Lei nº 8.745/1993 e tem como objetivo a contratação temporária de profissionais para atender a uma necessidade de excepcional interesse público.

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Os contratos terão duração inicial de um ano e poderão ser prorrogados, conforme a legislação vigente e a avaliação de desempenho dos contratados.A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, em regime totalmente presencial. Os valores iniciais variam de R$ 4.740,51 a R$ 10.354,29, de acordo com o perfil profissional e a função. Além da remuneração, os selecionados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

O edital também estabelece reserva de vagas para diferentes grupos: 25% para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência (PcD), 5% para pessoas trans, 3% para pessoas indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

Confira os cargos, salários e número de vagas

As oportunidades estão distribuídas em três grupos de funções, com exigências de formação específicas:

Técnico Administrativo: exige qualquer formação de nível superior. São 28 vagas imediatas e 62 para cadastro de reserva, com remuneração inicial de R$ 4.740,51, além dos benefícios. As atividades envolvem suporte técnico e administrativo.

Analistas: são quatro perfis especializados nas áreas de Gestão, Direito, Tecnologia da Informação, Engenharia e Saúde. O grupo reúne 256 vagas imediatas e 350 para cadastro de reserva, com remuneração de R$ 7.647,20, além dos benefícios. As atribuições abrangem áreas como dados, políticas de saúde, edificações e equipamentos.

Gestor: destinado a profissionais de Gestão, Direito e áreas da Saúde. São 16 vagas imediatas e 47 para cadastro de reserva, todas em Brasília (DF). O salário inicial é de R$ 10.354,29, além dos benefícios, para atividades de coordenação, supervisão e elaboração de diretrizes estratégicas.



Quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição?

A taxa de inscrição é de R$ 60. O edital prevê isenção para candidatos que se enquadrem nos critérios estabelecidos:

Inscritos no CadÚnico: pessoas economicamente hipossuficientes cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Candidatos de baixa renda: integrantes de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Doadores de medula óssea: pessoas que sejam doadoras efetivas em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei nº 13.656/2018.



O pedido de isenção deve ser feito pelo site do Instituto Avalia até as 23h59 de 16 de novembro de 2026.

Como será o processo seletivo?

A seleção contará com duas etapas principais. A primeira será uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com valor de 80 pontos. A aplicação está prevista para 17 de janeiro de 2027, domingo, no período da tarde, nas sete cidades de lotação: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Goiânia, Recife e São Paulo.

A segunda etapa será a avaliação de títulos, certificações e experiência profissional, com valor de 20 pontos e caráter classificatório. Essa fase será aplicada a todos os perfis profissionais, conforme os critérios definidos no edital. A homologação do resultado final e da classificação está prevista para 30 de março de 2027.

Inscrições e informações

Os interessados devem realizar a inscrição até 14 de dezembro de 2026, às 23h59, pela página oficial do Instituto Avalia. A taxa é de R$ 60, com pagamento previsto até 15 de dezembro, por PIX ou Guia de Recolhimento da União (GRU).