Não espere o edital: como começar hoje a preparação para concursos de 2027

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:00
Quem pretende conquistar uma vaga no serviço público em 2027 não precisa esperar a publicação dos editais para começar a estudar. Pelo contrário: iniciar a preparação com antecedência pode fazer diferença na disputa, permitindo construir uma base sólida de conhecimento e evitar a correria comum nos meses que antecedem as provas.
Mesmo quem ainda não começou pode aproveitar os próximos meses para organizar uma rotina de estudos. Para isso, porém, é importante estabelecer metas realistas, escolher uma área de atuação e manter a regularidade. De acordo com João Leles, especialista do IMP Concursos, começar antes da publicação do edital permite avançar pelo conteúdo programático com mais profundidade e chegar à fase oficial da seleção com parte importante da preparação concluída.
De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1º lugar em concurso
“Quem começa agora sai da lógica desesperada do estudo pós-edital e ingressa na fase de consolidação de base. A perspectiva para 2027 é muito positiva, especialmente em carreiras administrativas, de controle e fiscais”, afirma.
Como escolher o primeiro concurso?
Para quem ainda não decidiu qual seleção prestar, a recomendação é evitar estudar para diferentes áreas ao mesmo tempo. O primeiro passo é avaliar qual carreira combina com os objetivos profissionais e pessoais do candidato.Entre os critérios que devem ser considerados estão a afinidade com as atividades do cargo, os requisitos de escolaridade, a remuneração, a localização da vaga e a compatibilidade da jornada de trabalho com a rotina desejada.
Também vale identificar disciplinas básicas comuns aos concursos de uma mesma área. Dessa forma, o candidato consegue aproveitar o conteúdo estudado mesmo quando surgem novas oportunidades.
Quantas horas por dia é preciso estudar?
A preparação não precisa ser incompatível com o trabalho, a faculdade ou outras responsabilidades. Segundo Leles, a regularidade é mais importante do que estabelecer uma carga horária difícil de cumprir.Para quem tem pouco tempo disponível, o especialista recomenda de duas a três horas líquidas de estudo por dia durante a semana, além de blocos de quatro a seis horas nos finais de semana. Com planejamento, essa rotina pode contribuir para uma preparação consistente no médio prazo.
Como dividir o tempo entre teoria e exercícios?
Uma das estratégias sugeridas pelo professor é distribuir o tempo de estudo em três frentes:
Essa divisão funciona como ponto de partida e pode ser adaptada conforme o candidato avança, identifica dificuldades e ganha familiaridade com as disciplinas.
Erros que podem atrapalhar a preparação
Entre os equívocos mais comuns de quem está começando estão mudar constantemente de área por causa de notícias sobre possíveis editais, acumular materiais sem conseguir utilizá-los e estudar de maneira passiva, sem resolver questões ou elaborar anotações próprias.
Outro cuidado importante é acompanhar o desempenho. Registrar o percentual de acertos por disciplina e assunto ajuda a identificar os pontos fracos e direcionar melhor o tempo disponível.
Metas para chegar preparado a 2027
Para construir uma preparação progressiva, a orientação é estabelecer objetivos que possam ser acompanhados. Uma das primeiras metas sugeridas por Leles é concluir o ciclo básico de disciplinas em até quatro meses, buscando superar 80% de acertos nas questões de fixação.
Depois dessa etapa, o candidato pode começar a incluir gradualmente matérias específicas da carreira escolhida, sem abandonar as revisões dos conteúdos anteriores.O acompanhamento do desempenho também deve fazer parte da rotina. “Manter uma planilha simples de aproveitamento por disciplina e por tópico. Quem não mede o próprio percentual de acertos não sabe onde precisa reforçar a teoria”, orienta o especialista.