ROTINA DE ESTUDOS

Não espere o edital: como começar hoje a preparação para concursos de 2027

Especialista orienta candidatos iniciantes sobre escolha da carreira, organização da rotina e divisão do tempo entre teoria, exercícios e revisões

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:00

Não espere o edital: como começar hoje a preparação para concursos de 2027 Crédito: Shutterstock

Quem pretende conquistar uma vaga no serviço público em 2027 não precisa esperar a publicação dos editais para começar a estudar. Pelo contrário: iniciar a preparação com antecedência pode fazer diferença na disputa, permitindo construir uma base sólida de conhecimento e evitar a correria comum nos meses que antecedem as provas.

Mesmo quem ainda não começou pode aproveitar os próximos meses para organizar uma rotina de estudos. Para isso, porém, é importante estabelecer metas realistas, escolher uma área de atuação e manter a regularidade. De acordo com João Leles, especialista do IMP Concursos, começar antes da publicação do edital permite avançar pelo conteúdo programático com mais profundidade e chegar à fase oficial da seleção com parte importante da preparação concluída.

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“Quem começa agora sai da lógica desesperada do estudo pós-edital e ingressa na fase de consolidação de base. A perspectiva para 2027 é muito positiva, especialmente em carreiras administrativas, de controle e fiscais”, afirma.

Como escolher o primeiro concurso?

Para quem ainda não decidiu qual seleção prestar, a recomendação é evitar estudar para diferentes áreas ao mesmo tempo. O primeiro passo é avaliar qual carreira combina com os objetivos profissionais e pessoais do candidato.Entre os critérios que devem ser considerados estão a afinidade com as atividades do cargo, os requisitos de escolaridade, a remuneração, a localização da vaga e a compatibilidade da jornada de trabalho com a rotina desejada.

Também vale identificar disciplinas básicas comuns aos concursos de uma mesma área. Dessa forma, o candidato consegue aproveitar o conteúdo estudado mesmo quando surgem novas oportunidades.

Quantas horas por dia é preciso estudar?

A preparação não precisa ser incompatível com o trabalho, a faculdade ou outras responsabilidades. Segundo Leles, a regularidade é mais importante do que estabelecer uma carga horária difícil de cumprir.Para quem tem pouco tempo disponível, o especialista recomenda de duas a três horas líquidas de estudo por dia durante a semana, além de blocos de quatro a seis horas nos finais de semana. Com planejamento, essa rotina pode contribuir para uma preparação consistente no médio prazo.

Como dividir o tempo entre teoria e exercícios?

Uma das estratégias sugeridas pelo professor é distribuir o tempo de estudo em três frentes:

50% para teoria: leitura e compreensão dos conteúdos;

30% para exercícios: resolução de questões para testar o aprendizado;

20% para revisões: retomada periódica das matérias já estudadas.



Essa divisão funciona como ponto de partida e pode ser adaptada conforme o candidato avança, identifica dificuldades e ganha familiaridade com as disciplinas.

Erros que podem atrapalhar a preparação

Entre os equívocos mais comuns de quem está começando estão mudar constantemente de área por causa de notícias sobre possíveis editais, acumular materiais sem conseguir utilizá-los e estudar de maneira passiva, sem resolver questões ou elaborar anotações próprias.

Outro cuidado importante é acompanhar o desempenho. Registrar o percentual de acertos por disciplina e assunto ajuda a identificar os pontos fracos e direcionar melhor o tempo disponível.

Metas para chegar preparado a 2027

Para construir uma preparação progressiva, a orientação é estabelecer objetivos que possam ser acompanhados. Uma das primeiras metas sugeridas por Leles é concluir o ciclo básico de disciplinas em até quatro meses, buscando superar 80% de acertos nas questões de fixação.