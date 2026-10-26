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O erro no currículo que pode fazer você perder uma oportunidade de emprego

Falta de objetividade e excesso de informações podem dificultar a apresentação profissional; especialista dá orientações para valorizar experiências e competências

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 05:10

Imagem Edicase Brasil
O erro no currículo que pode fazer você perder uma oportunidade de emprego  Crédito: (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Antes mesmo de chegar à entrevista, o candidato precisa superar um primeiro desafio: chamar a atenção de quem analisa os currículos. Para estudantes, pessoas em busca do primeiro emprego e profissionais que desejam mudar de área, elaborar esse documento pode gerar dúvidas sobre quais informações incluir e como destacar os próprios pontos fortes. 

Segundo Silvana Cesso, coordenadora do curso de Negócios da Universidade Guarulhos (UNG), o excesso de informações, a falta de objetividade e a ausência de destaque para experiências relevantes podem dificultar a apresentação do candidato.

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O currículo deve funcionar como uma apresentação profissional, com informações organizadas e alinhadas à oportunidade pretendida. “Um bom currículo não precisa contar toda a história da pessoa. É preciso mostrar, de maneira objetiva, quem é aquele profissional, o que ele sabe fazer e quais experiências ou competências podem ser relevantes para a oportunidade”, explica.

Entre as recomendações estão manter os dados atualizados, destacar experiências relacionadas à vaga e apresentar formação acadêmica e cursos de maneira organizada. Informações que não contribuem para a candidatura podem ser retiradas para tornar o documento mais direto.

Quem ainda não tem experiência profissional também pode apresentar outras atividades que demonstrem conhecimentos e habilidades. Projetos acadêmicos, trabalhos voluntários, atividades de extensão, iniciação científica e cursos podem ajudar a mostrar competências desenvolvidas ao longo da formação.

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