TRANSPORTE

Empresa de ônibus abre mais de 100 vagas de emprego para motoristas em Salvador

Oportunidades exigem CNH categoria D

Esther Morais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08:53

OT Trans abre mais de 100 vagas de emprego para motoristas de ônibus em Salvador Crédito: Divulgação

A empresa OT Trans, que atua no sistema de transporte público de Salvador, está com mais de 100 vagas abertas para motoristas de ônibus convencional.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D, curso de Condutor de Passageiros e experiência na função.



Os interessados devem acessar o site oficial da empresa e anexar o currículo para participar do processo seletivo. O valor da remuneração não foi divulgado.