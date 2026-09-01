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Carol Neves
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:10
Salvador reúne mais de 1,5 mil vagas de emprego abertas nesta terça-feira (1º), segundo as listas divulgadas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e pelo SineBahia. A maior oferta é para operador de telemarketing ativo e receptivo: são mil postos, com atuação em Lauro de Freitas.
Também há oportunidades para quem busca o primeiro emprego, como empacotador, atendente de farmácia, fiscal de loja, auxiliar de produção e operador de caixa. As vagas abrangem ainda funções nas áreas de logística, alimentação, vendas, manutenção predial, saúde, tecnologia e construção civil.
Entre os salários informados, há remunerações de R$ 3,5 mil para técnico projetista cadista, R$ 3.194,22 para técnico de segurança do trabalho temporário e R$ 3.148,76 para motorista de bitrem de nove eixos. Em Salvador, o Simm também oferece 40 vagas para telemarketing receptivo, 20 para empacotador em primeiro emprego e 15 para motorista entregador.
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O SineBahia disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Salvador, incluindo postos para garagista, auxiliar de linha de produção, ajudante de obras, empacotador e auxiliar de logística. Há ainda oportunidades em municípios da Região Metropolitana, como Camaçari, Dias d’Ávila, Lauro de Freitas e Candeias.
No Simm, o atendimento deve ser agendado no site do órgão. Pessoas com deficiência visual podem solicitar atendimento pelo telefone (71) 3202-2005.
Já no SineBahia, não é necessário agendamento. As senhas são distribuídas por ordem de chegada e conforme a disponibilidade. Os candidatos devem apresentar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência, escolaridade e vacinação contra a Covid-19, além dos documentos exigidos em cada vaga.
Vagas do Simm
Em Salvador
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Necessário curso técnico em Eletromecânica
Conhecimentos em pintura, construção civil (reparos), hidráulica e elétrica
Salário: R$ 2.566 + benefícios
1 VAGA
AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Necessário curso na área
Salário: R$ 1.736 + benefícios
2 VAGAS
MECÂNICO DE MOTOS
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 6 meses
Necessário possuir CNH A e carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: R$ 2.000 + benefícios
2 VAGAS
ASSISTENTE CONTÁBIL
Cursando ensino superior em Ciências Contábeis a partir do 5º semestre (turno noturno)
Experiência mínima de 6 meses
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
AUXILIAR CONTÁBIL
Cursando ensino superior em Ciências Contábeis a partir do 1º semestre (turno noturno)
Experiência mínima de 6 meses
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
AUXILIAR FISCAL
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Necessária experiência anterior como operador de telemarketing, recepcionista ou assistente comercial em clínica médica ou hospitalar
Experiência com o sistema Smart
Salário: R$ 1.767,90 + benefícios
1 VAGA
AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
Ensino fundamental completo
Não exige experiência
Desejável experiência com higienização hospitalar
Salário: a combinar + benefícios
3 VAGAS
ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Necessário curso de Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecânica, Edificações, Hidráulica ou Manutenção Predial
Salário: R$ 2.379 + benefícios
2 VAGAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Informática intermediária
Fácil acesso ao bairro de Granjas Rurais
Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: R$ 1.820 + benefícios
1 VAGA
VENDEDOR INTERNO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 3 meses
Conhecimento em vendas de produtos de limpeza
Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: R$ 1.820 + benefícios
4 VAGAS
AUXILIAR DE LIMPEZA (SIMM MULHER)
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher
Salário: R$ 1.654,08 + benefícios
2 VAGAS
AUXILIAR DE COZINHA
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Necessário disponibilidade para carregar peso
Carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
COZINHEIRO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Necessário habilidade com frutos do mar e comida baiana
Salário: R$ 1.818 + benefícios
2 VAGAS
AUXILIAR DE COZINHA
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Salário: R$ 1.621 + benefícios
2 VAGAS
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
Ensino superior completo em Logística
Experiência mínima de 6 meses
Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
AUXILIAR DE OPERAÇÃO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Conhecimento em Excel e vivência em estoque e controle de materiais
Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: a combinar + benefícios
2 VAGAS
COZINHEIRO GERAL (SIMM MULHER)
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Conhecimentos em culinária, higiene, manipulação de alimentos e segurança na cozinha
Vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher
Salário: R$ 1.621 + transporte
1 VAGA
AUXILIAR DE ESTOQUE
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Conhecimento intermediário em Pacote Office
Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: R$ 1.820 + transporte
7 VAGAS
ATENDENTE DE LANCHONETE
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Salário: R$ 1.621 + transporte
4 VAGAS
PINTOR
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: R$ 2.200 + benefícios
2 VAGAS
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Experiência em educação, rotinas administrativas e recepção
Conhecimento em Pacote Office
Disponibilidade para trabalhar à tarde
Contratação PJ
Desejável experiência no terceiro setor
Salário: R$ 1.621 + transporte
1 VAGA
ALFABETIZADOR
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses com alfabetização de crianças
Disponibilidade para trabalhar à tarde
Contratação PJ
Desejável experiência no terceiro setor
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
PROFESSOR DE MATEMÁTICA (ENSINO FUNDAMENTAL)
Ensino superior completo em Matemática
Experiência mínima de 6 meses
Experiência com alfabetização de crianças
Disponibilidade para trabalhar à tarde
Contratação PJ
Desejável experiência no terceiro setor
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Curso de Técnico em Segurança do Trabalho
Pacote Office
CNH B
Registro ativo no MTE
Carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
EMPACOTADOR (PRIMEIRO EMPREGO)
Ensino médio completo
Não exige experiência
Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa
Disponibilidade de horário
20 VAGAS
AUXILIAR DE LIMPEZA PESADA
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
OPERADOR DE CAIXA (INTERMITENTE)
Ensino médio completo
Não exige experiência
Disponibilidade de horário
Salário: a combinar + benefícios
10 VAGAS
ATENDENTE DE PADARIA
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Disponibilidade para fechamento da loja
Salário: R$ 1.621 + benefícios
2 VAGAS
SUPERVISOR DE LOJA
Ensino superior incompleto em Administração, Psicologia, Gestão Comercial ou áreas afins
Salário: R$ 1.900 + benefícios
2 VAGAS
MASSEIRO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Salário: R$ 1.805,40 + benefícios
3 VAGAS
TÉCNICO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Curso técnico em Eletrônica, Eletrotécnica, Automação, Segurança Eletrônica ou áreas afins
Conhecimento em CFTV, alarmes, controle de acesso e redes de computadores
Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (TEMPORÁRIO - 60 DIAS)
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Conhecimento em informática intermediária, TOTVS RM Labore, abertura de CAT e normas regulamentadoras
Experiência na área hospitalar
Salário: R$ 3.194,22 + benefícios
1 VAGA
TÉCNICO DE REDES DE COMPUTADORES
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
CNH B
Curso técnico em Redes, Suporte ou Automação
Conhecimento em protocolos TCP/IP
Carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: a combinar + benefícios
2 VAGAS
AUXILIAR DE LIMPEZA PESADA
Ensino médio completo
Não exige experiência
Carteira de reservista ou certificado de dispensa
Disponibilidade de horário
Salário: R$ 1.650,50 + benefícios
10 VAGAS
Ensino superior completo em Recursos Humanos
Experiência mínima de 6 meses
Experiência com folha de pagamento e sistema Domínio
Salário: a combinar + benefícios
1 VAGA
MOTORISTA ENTREGADOR
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
CNH D com EAR
Experiência com entrega de bebidas ou materiais pesados
Carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: R$ 2.464,50 + benefícios
15 VAGAS
CONSULTOR DE VENDAS
Cursando ensino superior em Administração ou áreas afins
Experiência mínima de 6 meses
Carteira de clientes ativa
Contratação PJ
Salário: R$ 2.000 + benefícios
2 VAGAS
MECÂNICO DE VEÍCULOS A DIESEL
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 6 meses
Desejável CNH B
Salário: R$ 3.000 + benefícios
1 VAGA
MOTORISTA BITREM 9 EIXOS
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
CNH E
Curso MOPP atualizado
NR-20 e NR-35 atualizados
Disponibilidade para viagens de longa distância
Conhecimento em legislação de trânsito, direção defensiva e tecnologia embarcada
Carteira de reservista ou certificado de dispensa
Salário: R$ 3.148,76 + benefícios
10 VAGAS
OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO
Ensino médio completo
Não exige experiência
Boa dicção, informática e digitação
Necessário computador ou notebook para treinamento on-line
Disponibilidade para manhã, tarde ou noite
Salário: a combinar + benefícios
40 VAGAS
ATENDENTE DE FARMÁCIA (PRIMEIRO EMPREGO)
Ensino médio completo
Não exige experiência
Carteira limpa
Disponibilidade para fechamento de loja na Graça
10 VAGAS
AJUDANTE DE FARMÁCIA (JOVEM APRENDIZ)
Ensino médio completo
Não exige experiência
Idade entre 18 e 23 anos
Disponibilidade para fechamento da loja
10 VAGAS
FISCAL DE LOJA (PRIMEIRO EMPREGO)
Ensino médio completo
Não exige experiência
Carteira de reservista ou certificado de dispensa
Carteira limpa
Disponibilidade para fechamento da loja
5 VAGAS
FISCAL DE LOJA
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Carteira de reservista ou certificado de dispensa
Disponibilidade para fechamento da loja
5 VAGAS
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO
Ensino médio completo
Não exige experiência
Boa dicção e informática básica
150 VAGAS
VAGAS DO SINEBAHIA
Em Salvador
AÇOUGUEIRO
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 6 meses na função
Salário: R$ 1.991,85 + benefícios
3 VAGAS
ADESIVADOR
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 6 meses na função
Experiência com aplicação de adesivos, instalação de placas e fachadas e preparação de superfícies
Salário: R$ 2.400 + benefícios
2 VAGAS
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
Ensino médio incompleto
Experiência mínima de 3 meses na carteira de trabalho
Obrigatória experiência como auxiliar de açougue, realizando desossa, cortes e posicionamento de carnes
Salário: R$ 1.814,16 + benefícios
1 VAGA
ANALISTA DE LOGÍSTICA
Ensino superior cursando ou completo em Logística, Administração, Contabilidade ou áreas afins
Experiência mínima de 6 meses na função
Disponibilidade para trabalhar em Simões Filho
Salário: R$ 2.950 + benefícios
2 VAGAS
APONTADOR DE OBRAS
Ensino médio completo
Não exige experiência
Obrigatória experiência com fiscalização de obras e elaboração de relatórios
Possuir CNH A válida
Disponibilidade para trabalhar em Valéria
Salário: R$ 1.800 + benefícios
4 VAGAS
ATENDENTE DE FARMÁCIA (BALCONISTA)
Ensino superior ou curso técnico em Farmácia, cursando ou completo
Não exige experiência
Disponibilidade de horário (fechamento ou intermediário)
Empresa oferece treinamento na função
Salário: R$ 1.621 + benefícios
8 VAGAS
ATENDENTE DE LANCHONETE
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho
Atuação com atendimento ao cliente, reposição de alimentos e preparo de lanches em chapa quente
Experiência em lanchonete e delicatessen
Salário: R$ 1.621 + benefícios
3 VAGAS
AUXILIAR CONTÁBIL
Ensino superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis ou curso técnico na área
Não exige experiência
Obrigatória experiência com rotinas contábeis, lançamentos, conciliações, documentos fiscais, importação de arquivos e obrigações acessórias
Salário: R$ 1.850 + benefícios
2 VAGAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE LOGÍSTICA
Ensino superior completo em Logística
Experiência mínima de 6 meses na função
Experiência em planejamento e acompanhamento de reposição e aquisição de materiais, cotações, propostas comerciais e cadeia logística de distribuição
Conhecimento intermediário em Excel
Salário: R$ 1.820 + benefícios
1 VAGA
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
Ensino médio incompleto
Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho
Conhecimento em manutenção de ônibus, micro-ônibus, vans e carros de passeio
Salário: R$ 1.621 + benefícios
3 VAGAS
AUXILIAR DE PIZZAIOLO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 3 meses na carteira de trabalho
Necessário residir ou ter fácil acesso ao bairro da Boca do Rio
Salário: R$ 1.621 + benefícios
1 VAGA
BORRACHEIRO
Ensino médio incompleto
Experiência mínima de 6 meses na função
Salário: R$ 1.621 + benefícios
1 VAGA
CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA
Ensino médio incompleto
Experiência mínima de 6 meses na função
Experiência em liderança e supervisão de equipes, controle de materiais e escalas
Salário: R$ 2.073,26 + benefícios
7 VAGAS
COZINHEIRO GERAL
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 6 meses na função
Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana
Salário: R$ 1.860,70 + benefícios
2 VAGAS
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho
Disponibilidade para trabalhar em shopping
Salário: R$ 2.000 + benefícios
2 VAGAS
ELETRICISTA AUXILIAR (TEMPORÁRIA)
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses na função
Disponibilidade para viagens pelas regiões Norte e Sudeste do país
Empresa custeará todas as despesas
Salário: R$ 1.676 + benefícios
2 VAGAS
ENCANADOR
Ensino médio incompleto
Experiência mínima de 6 meses na função
Experiência em instalações hidrossanitárias, testes de estanqueidade, manutenção e leitura de projetos
Salário: R$ 2.603,05 + benefícios
5 VAGAS
INSTRUTOR DE ARTESANATO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses na função
Experiência em pelo menos duas destas técnicas: macramê, frivolité e renda filé
Habilidade para gravação de aulas e oficinas
Salário: R$ 3.028,82 + benefícios
1 VAGA
LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses na função
Conhecimento em abastecimento, lubrificantes, combustíveis e normas NR-06, NR-12 e NR-20
Disponibilidade para atuar em grande construção marítima
1 VAGA
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
Ensino médio incompleto
Experiência mínima de 6 meses na função
Conhecimento em refrigeração automotiva de vans, micro-ônibus e ônibus a diesel
Salário: R$ 2.452,16 + benefícios
2 VAGAS
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses na função
Possuir CNH B válida
Salário: R$ 3.000 + benefícios
1 VAGA
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO
Ensino médio completo
Com ou sem experiência
Conhecimentos em informática básica e Word
Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas e disponibilidade de horário
Será diferencial experiência em call center de bancos ou cartões de crédito
Salário + benefícios
1.000 VAGAS
PADEIRO
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 6 meses na função
Salário: R$ 2.230 + benefícios
2 VAGAS
RECEPCIONISTA DE HOTEL
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho
Vivência com atendimento ao público e disponibilidade de horário
Salário: R$ 1.621 + benefícios
2 VAGAS
REPOSITOR EM SUPERMERCADOS
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho
Disponibilidade para trabalhar em grande rede de supermercados
Salário: R$ 1.621 + benefícios
15 VAGAS
SALADEIRO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho
Disponibilidade para trabalhar em shopping
Salário: R$ 1.800 + benefícios
3 VAGAS
TÉCNICO PROJETISTA CADISTA
Cursando ensino superior em Design de Interiores ou Arquitetura a partir do 4º período
Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho
Obrigatório conhecimento em AutoCAD e envio de arquivos DXF para máquinas CNC
Salário: R$ 3.500 + benefícios
1 VAGA
VENDEDOR INTERNO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho
Vivência em vendas de roupas, calçados, cosméticos, semijoias, bijuterias ou similares
Disponibilidade de horário
Salário: R$ 1.820 + benefícios
5 VAGAS
Vagas SineBahia Capaz
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD
Vaga exclusiva para pessoas com deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 6 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica
Salário: R$ 1.861,61
1 VAGA
AUXILIAR DE LIMPEZA - PCD
Vaga exclusiva para pessoas com deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 6 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica
Salário: R$ 1.723,00
1 VAGA
AUXILIAR DE COZINHA - PCD
Vaga exclusiva para pessoas com deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 6 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica
Salário: R$ 1.861,00
1 VAGA
COPEIRO - PCD
Vaga exclusiva para pessoas com deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 6 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica
Salário: R$ 1.723,00
1 VAGA
COZINHEIRO - PCD
Vaga exclusiva para pessoas com deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 6 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica
Salário: R$ 1.861,00
1 VAGA
AJUDANTE COMUM - PCD
Vaga exclusiva para pessoas com deficiência
Ensino fundamental completo
Não exige experiência
Benefícios: cesta básica, seguro de vida, transporte e refeitório na empresa
Salário: R$ 1.654,00
2 VAGAS