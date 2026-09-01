OPORTUNIDADE

Salvador tem 1,5 mil vagas de emprego nesta terça (1º), de telemarketing a mecânico, com salários de até R$ 3,5 mil

Veja como se candidatar

Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 08:10

Mecânico Crédito: Reprodução

Salvador reúne mais de 1,5 mil vagas de emprego abertas nesta terça-feira (1º), segundo as listas divulgadas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) e pelo SineBahia. A maior oferta é para operador de telemarketing ativo e receptivo: são mil postos, com atuação em Lauro de Freitas.

Também há oportunidades para quem busca o primeiro emprego, como empacotador, atendente de farmácia, fiscal de loja, auxiliar de produção e operador de caixa. As vagas abrangem ainda funções nas áreas de logística, alimentação, vendas, manutenção predial, saúde, tecnologia e construção civil.

Entre os salários informados, há remunerações de R$ 3,5 mil para técnico projetista cadista, R$ 3.194,22 para técnico de segurança do trabalho temporário e R$ 3.148,76 para motorista de bitrem de nove eixos. Em Salvador, o Simm também oferece 40 vagas para telemarketing receptivo, 20 para empacotador em primeiro emprego e 15 para motorista entregador.

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O SineBahia disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Salvador, incluindo postos para garagista, auxiliar de linha de produção, ajudante de obras, empacotador e auxiliar de logística. Há ainda oportunidades em municípios da Região Metropolitana, como Camaçari, Dias d’Ávila, Lauro de Freitas e Candeias.

No Simm, o atendimento deve ser agendado no site do órgão. Pessoas com deficiência visual podem solicitar atendimento pelo telefone (71) 3202-2005.

Já no SineBahia, não é necessário agendamento. As senhas são distribuídas por ordem de chegada e conforme a disponibilidade. Os candidatos devem apresentar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência, escolaridade e vacinação contra a Covid-19, além dos documentos exigidos em cada vaga.

Vagas do Simm

Em Salvador

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Necessário curso técnico em Eletromecânica

Conhecimentos em pintura, construção civil (reparos), hidráulica e elétrica

Salário: R$ 2.566 + benefícios

1 VAGA

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Necessário curso na área

Salário: R$ 1.736 + benefícios

2 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses

Necessário possuir CNH A e carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: R$ 2.000 + benefícios

2 VAGAS

ASSISTENTE CONTÁBIL

Cursando ensino superior em Ciências Contábeis a partir do 5º semestre (turno noturno)

Experiência mínima de 6 meses

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Cursando ensino superior em Ciências Contábeis a partir do 1º semestre (turno noturno)

Experiência mínima de 6 meses

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

AUXILIAR FISCAL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Necessária experiência anterior como operador de telemarketing, recepcionista ou assistente comercial em clínica médica ou hospitalar

Experiência com o sistema Smart

Salário: R$ 1.767,90 + benefícios

1 VAGA

AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

Desejável experiência com higienização hospitalar

Salário: a combinar + benefícios

3 VAGAS

ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Necessário curso de Eletrotécnica, Eletromecânica, Mecânica, Edificações, Hidráulica ou Manutenção Predial

Salário: R$ 2.379 + benefícios

2 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Informática intermediária

Fácil acesso ao bairro de Granjas Rurais

Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: R$ 1.820 + benefícios

1 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 3 meses

Conhecimento em vendas de produtos de limpeza

Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: R$ 1.820 + benefícios

4 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (SIMM MULHER)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher

Salário: R$ 1.654,08 + benefícios

2 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Necessário disponibilidade para carregar peso

Carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

COZINHEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Necessário habilidade com frutos do mar e comida baiana

Salário: R$ 1.818 + benefícios

2 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Salário: R$ 1.621 + benefícios

2 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino superior completo em Logística

Experiência mínima de 6 meses

Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Conhecimento em Excel e vivência em estoque e controle de materiais

Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: a combinar + benefícios

2 VAGAS

COZINHEIRO GERAL (SIMM MULHER)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Conhecimentos em culinária, higiene, manipulação de alimentos e segurança na cozinha

Vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher

Salário: R$ 1.621 + transporte

1 VAGA

AUXILIAR DE ESTOQUE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Conhecimento intermediário em Pacote Office

Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: R$ 1.820 + transporte

7 VAGAS

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Salário: R$ 1.621 + transporte

4 VAGAS

PINTOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: R$ 2.200 + benefícios

2 VAGAS

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA ESCOLAR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Experiência em educação, rotinas administrativas e recepção

Conhecimento em Pacote Office

Disponibilidade para trabalhar à tarde

Contratação PJ

Desejável experiência no terceiro setor

Salário: R$ 1.621 + transporte

1 VAGA

ALFABETIZADOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses com alfabetização de crianças

Disponibilidade para trabalhar à tarde

Contratação PJ

Desejável experiência no terceiro setor

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

PROFESSOR DE MATEMÁTICA (ENSINO FUNDAMENTAL)

Ensino superior completo em Matemática

Experiência mínima de 6 meses

Experiência com alfabetização de crianças

Disponibilidade para trabalhar à tarde

Contratação PJ

Desejável experiência no terceiro setor

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Curso de Técnico em Segurança do Trabalho

Pacote Office

CNH B

Registro ativo no MTE

Carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

EMPACOTADOR (PRIMEIRO EMPREGO)

Ensino médio completo

Não exige experiência

Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa

Disponibilidade de horário

20 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA PESADA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (INTERMITENTE)

Ensino médio completo

Não exige experiência

Disponibilidade de horário

Salário: a combinar + benefícios

10 VAGAS

ATENDENTE DE PADARIA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Disponibilidade para fechamento da loja

Salário: R$ 1.621 + benefícios

2 VAGAS

SUPERVISOR DE LOJA

Ensino superior incompleto em Administração, Psicologia, Gestão Comercial ou áreas afins

Salário: R$ 1.900 + benefícios

2 VAGAS

MASSEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Salário: R$ 1.805,40 + benefícios

3 VAGAS

TÉCNICO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Curso técnico em Eletrônica, Eletrotécnica, Automação, Segurança Eletrônica ou áreas afins

Conhecimento em CFTV, alarmes, controle de acesso e redes de computadores

Necessário carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (TEMPORÁRIO - 60 DIAS)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Conhecimento em informática intermediária, TOTVS RM Labore, abertura de CAT e normas regulamentadoras

Experiência na área hospitalar

Salário: R$ 3.194,22 + benefícios

1 VAGA

TÉCNICO DE REDES DE COMPUTADORES

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

CNH B

Curso técnico em Redes, Suporte ou Automação

Conhecimento em protocolos TCP/IP

Carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: a combinar + benefícios

2 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA PESADA

Ensino médio completo

Não exige experiência

Carteira de reservista ou certificado de dispensa

Disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.650,50 + benefícios

10 VAGAS

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Ensino superior completo em Recursos Humanos

Experiência mínima de 6 meses

Experiência com folha de pagamento e sistema Domínio

Salário: a combinar + benefícios

1 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

CNH D com EAR

Experiência com entrega de bebidas ou materiais pesados

Carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: R$ 2.464,50 + benefícios

15 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS

Cursando ensino superior em Administração ou áreas afins

Experiência mínima de 6 meses

Carteira de clientes ativa

Contratação PJ

Salário: R$ 2.000 + benefícios

2 VAGAS

MECÂNICO DE VEÍCULOS A DIESEL

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses

Desejável CNH B

Salário: R$ 3.000 + benefícios

1 VAGA

MOTORISTA BITREM 9 EIXOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

CNH E

Curso MOPP atualizado

NR-20 e NR-35 atualizados

Disponibilidade para viagens de longa distância

Conhecimento em legislação de trânsito, direção defensiva e tecnologia embarcada

Carteira de reservista ou certificado de dispensa

Salário: R$ 3.148,76 + benefícios

10 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO

Ensino médio completo

Não exige experiência

Boa dicção, informática e digitação

Necessário computador ou notebook para treinamento on-line

Disponibilidade para manhã, tarde ou noite

Salário: a combinar + benefícios

40 VAGAS

ATENDENTE DE FARMÁCIA (PRIMEIRO EMPREGO)

Ensino médio completo

Não exige experiência

Carteira limpa

Disponibilidade para fechamento de loja na Graça

10 VAGAS

AJUDANTE DE FARMÁCIA (JOVEM APRENDIZ)

Ensino médio completo

Não exige experiência

Idade entre 18 e 23 anos

Disponibilidade para fechamento da loja

10 VAGAS

FISCAL DE LOJA (PRIMEIRO EMPREGO)

Ensino médio completo

Não exige experiência

Carteira de reservista ou certificado de dispensa

Carteira limpa

Disponibilidade para fechamento da loja

5 VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Carteira de reservista ou certificado de dispensa

Disponibilidade para fechamento da loja

5 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO

Ensino médio completo

Não exige experiência

Boa dicção e informática básica

150 VAGAS

VAGAS DO SINEBAHIA

Em Salvador

AÇOUGUEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses na função

Salário: R$ 1.991,85 + benefícios

3 VAGAS

ADESIVADOR

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses na função

Experiência com aplicação de adesivos, instalação de placas e fachadas e preparação de superfícies

Salário: R$ 2.400 + benefícios

2 VAGAS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 3 meses na carteira de trabalho

Obrigatória experiência como auxiliar de açougue, realizando desossa, cortes e posicionamento de carnes

Salário: R$ 1.814,16 + benefícios

1 VAGA

ANALISTA DE LOGÍSTICA

Ensino superior cursando ou completo em Logística, Administração, Contabilidade ou áreas afins

Experiência mínima de 6 meses na função

Disponibilidade para trabalhar em Simões Filho

Salário: R$ 2.950 + benefícios

2 VAGAS

APONTADOR DE OBRAS

Ensino médio completo

Não exige experiência

Obrigatória experiência com fiscalização de obras e elaboração de relatórios

Possuir CNH A válida

Disponibilidade para trabalhar em Valéria

Salário: R$ 1.800 + benefícios

4 VAGAS

ATENDENTE DE FARMÁCIA (BALCONISTA)

Ensino superior ou curso técnico em Farmácia, cursando ou completo

Não exige experiência

Disponibilidade de horário (fechamento ou intermediário)

Empresa oferece treinamento na função

Salário: R$ 1.621 + benefícios

8 VAGAS

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho

Atuação com atendimento ao cliente, reposição de alimentos e preparo de lanches em chapa quente

Experiência em lanchonete e delicatessen

Salário: R$ 1.621 + benefícios

3 VAGAS

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis ou curso técnico na área

Não exige experiência

Obrigatória experiência com rotinas contábeis, lançamentos, conciliações, documentos fiscais, importação de arquivos e obrigações acessórias

Salário: R$ 1.850 + benefícios

2 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE LOGÍSTICA

Ensino superior completo em Logística

Experiência mínima de 6 meses na função

Experiência em planejamento e acompanhamento de reposição e aquisição de materiais, cotações, propostas comerciais e cadeia logística de distribuição

Conhecimento intermediário em Excel

Salário: R$ 1.820 + benefícios

1 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho

Conhecimento em manutenção de ônibus, micro-ônibus, vans e carros de passeio

Salário: R$ 1.621 + benefícios

3 VAGAS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 3 meses na carteira de trabalho

Necessário residir ou ter fácil acesso ao bairro da Boca do Rio

Salário: R$ 1.621 + benefícios

1 VAGA

BORRACHEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 6 meses na função

Salário: R$ 1.621 + benefícios

1 VAGA

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 6 meses na função

Experiência em liderança e supervisão de equipes, controle de materiais e escalas

Salário: R$ 2.073,26 + benefícios

7 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 6 meses na função

Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana

Salário: R$ 1.860,70 + benefícios

2 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho

Disponibilidade para trabalhar em shopping

Salário: R$ 2.000 + benefícios

2 VAGAS

ELETRICISTA AUXILIAR (TEMPORÁRIA)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

Disponibilidade para viagens pelas regiões Norte e Sudeste do país

Empresa custeará todas as despesas

Salário: R$ 1.676 + benefícios

2 VAGAS

ENCANADOR

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 6 meses na função

Experiência em instalações hidrossanitárias, testes de estanqueidade, manutenção e leitura de projetos

Salário: R$ 2.603,05 + benefícios

5 VAGAS

INSTRUTOR DE ARTESANATO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

Experiência em pelo menos duas destas técnicas: macramê, frivolité e renda filé

Habilidade para gravação de aulas e oficinas

Salário: R$ 3.028,82 + benefícios

1 VAGA

LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

Conhecimento em abastecimento, lubrificantes, combustíveis e normas NR-06, NR-12 e NR-20

Disponibilidade para atuar em grande construção marítima

1 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 6 meses na função

Conhecimento em refrigeração automotiva de vans, micro-ônibus e ônibus a diesel

Salário: R$ 2.452,16 + benefícios

2 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

Possuir CNH B válida

Salário: R$ 3.000 + benefícios

1 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO

Ensino médio completo

Com ou sem experiência

Conhecimentos em informática básica e Word

Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas e disponibilidade de horário

Será diferencial experiência em call center de bancos ou cartões de crédito

Salário + benefícios

1.000 VAGAS

PADEIRO

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses na função

Salário: R$ 2.230 + benefícios

2 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho

Vivência com atendimento ao público e disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.621 + benefícios

2 VAGAS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho

Disponibilidade para trabalhar em grande rede de supermercados

Salário: R$ 1.621 + benefícios

15 VAGAS

SALADEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho

Disponibilidade para trabalhar em shopping

Salário: R$ 1.800 + benefícios

3 VAGAS

TÉCNICO PROJETISTA CADISTA

Cursando ensino superior em Design de Interiores ou Arquitetura a partir do 4º período

Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho

Obrigatório conhecimento em AutoCAD e envio de arquivos DXF para máquinas CNC

Salário: R$ 3.500 + benefícios

1 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na carteira de trabalho

Vivência em vendas de roupas, calçados, cosméticos, semijoias, bijuterias ou similares

Disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.820 + benefícios

5 VAGAS

Vagas SineBahia Capaz

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Vaga exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica

Salário: R$ 1.861,61

1 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA - PCD

Vaga exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica

Salário: R$ 1.723,00

1 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA - PCD

Vaga exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica

Salário: R$ 1.861,00

1 VAGA

COPEIRO - PCD

Vaga exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica

Salário: R$ 1.723,00

1 VAGA

COZINHEIRO - PCD

Vaga exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 6 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica

Salário: R$ 1.861,00

1 VAGA

AJUDANTE COMUM - PCD

Vaga exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

Benefícios: cesta básica, seguro de vida, transporte e refeitório na empresa

Salário: R$ 1.654,00