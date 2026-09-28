OPORTUNIDADE

Secretaria de Saúde abre vagas para todos os níveis com salários de até R$ 12,6 mil

São quatro editais com jornadas de até 40 horas semanais e contratos de 12 meses, que podem ser prorrogados

Thais Borges

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:17

Secretaria da Saúde do Espírito Santo Crédito: Reprodução

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo anunciou quatro novos processos seletivos simplificados para a contratação de profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 12 mil.

Para a seleção emergencial, há quatro editais já disponíveis no site da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. As inscrições terão início às 10 horas desta terça-feira (29) e seguem até as 10 horas do dia 6 de outubro, neste site.

Concurso público 1 de 6

O edital nº 005/2026 prevê postos no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES), com salários de R$ 5.813 para jornada de 40 horas semanais. Para médico patologista com jornada de 20 horas, o salário chega a R$ 6.344.

Médicos de diferentes especialidades podem concorrer ao edital nº 006/2026. A remuneração é de R$ 6.344 (20 horas), R$ 7.613 (24 horas) e R$ 12.689 (40 horas).

Já o edital nº 007/2026 traz oportunidades para profissionais de nível superior, com salários que variam de R$ 3.488 a R$ 5.813, para jornadas de 24 a 40 horas semanais.

Por fim, o edital nº 008/2026 contempla cargos de níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos entre R$ 1.791 e R$ 2.985 e jornadas de 30 a 40 horas.