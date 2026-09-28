Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Secretaria de Saúde abre vagas para todos os níveis com salários de até R$ 12,6 mil

São quatro editais com jornadas de até 40 horas semanais e contratos de 12 meses, que podem ser prorrogados

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:17

Secretaria da Saúde do Espírito Santo
Secretaria da Saúde do Espírito Santo Crédito: Reprodução

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo anunciou quatro novos processos seletivos simplificados para a contratação de profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 12 mil.

Para a seleção emergencial, há quatro editais já disponíveis no site da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. As inscrições terão início às 10 horas desta terça-feira (29) e seguem até as 10 horas do dia 6 de outubro, neste site.

Concurso público

Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Arquivo/ Agência Brasil
Concurso público por Foto: Arquivo/ Agência Brasil
1 de 6
Concurso público por Foto: Divulgação/ Agência Brasil

O edital nº 005/2026 prevê postos no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES), com salários de R$ 5.813 para jornada de 40 horas semanais. Para médico patologista com jornada de 20 horas, o salário chega a R$ 6.344.

Médicos de diferentes especialidades podem concorrer ao edital nº 006/2026. A remuneração é de R$ 6.344 (20 horas), R$ 7.613 (24 horas) e R$ 12.689 (40 horas).

Já o edital nº 007/2026 traz oportunidades para profissionais de nível superior, com salários que variam de R$ 3.488 a R$ 5.813, para jornadas de 24 a 40 horas semanais.

Por fim, o edital nº 008/2026 contempla cargos de níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos entre R$ 1.791 e R$ 2.985 e jornadas de 30 a 40 horas.

Os editais terão validade de seis meses com contratos de 12 meses de vigência, podendo ser prorrogados.

Mais recentes

Imagem - Transformar realidades a partir dos ativos locais

Transformar realidades a partir dos ativos locais
Imagem - Futuro terá contratações flexíveis e especializada

Futuro terá contratações flexíveis e especializada
Imagem - Mísseis de até 300 km, foguetes e sistema Astros entram no portfólio dos irmãos Batista com compra da Avibras

Mísseis de até 300 km, foguetes e sistema Astros entram no portfólio dos irmãos Batista com compra da Avibras