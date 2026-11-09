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SENAI abre mais de 5 mil vagas na Bahia e oferece bolsas gratuitas; veja como participar

Inscrições contemplam 17 municípios, incluindo Salvador; candidatos podem usar notas do Enem de 2021 a 2025 para concorrer à gratuidade

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 15:30

SENAI
SENAI Crédito: Divulgação/SENAI

Quem pretende começar 2027 com uma formação técnica terá uma oportunidade na Bahia. O SENAI está com inscrições abertas para 5.479 vagas em cursos técnicos presenciais e semipresenciais, distribuídos em diferentes regiões do estado. Desse total, 714 são bolsas de estudo gratuitas destinadas a candidatos de baixa renda que utilizarem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As oportunidades estão disponíveis em unidades de 17 municípios: Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Na capital, as vagas são oferecidas nas unidades Cimatec e Dendezeiros.

Os 10 cursos que podem ajudar adolescentes a conquistar o primeiro emprego e escolher uma carreira

1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação
2 Inglês: Considerado um diferencial competitivo em diversas áreas, o inglês amplia oportunidades acadêmicas e profissionais, além de facilitar o acesso a conteúdos e tecnologias globais por Shutterstock
3 Administração: Ideal para quem gosta de organização e gestão, o curso apresenta conceitos de finanças, planejamento, atendimento ao cliente e rotinas administrativas, servindo como base para diferentes carreiras. por Freepik
4 Designer gráfico: Voltado para jovens criativos, ensina a desenvolver peças visuais, identidade de marca e conteúdos para redes sociais utilizando ferramentas amplamente adotadas pelo mercado por Freepik
5 Marketing Digital: Com a expansão do ambiente online, profissionais que entendem de redes sociais, produção de conteúdo e estratégias digitais estão cada vez mais valorizados. O curso também pode abrir portas para trabalhos autônomos. por Imagem: OPOLJA | Shutterstock
6 Programação: Uma das áreas mais promissoras da atualidade, a programação desenvolve raciocínio lógico e capacidade de resolução de problemas. Além disso, prepara os jovens para oportunidades em tecnologia e inovação. por Shutterstock
7 Atendimento ao Cliente: A habilidade de se comunicar bem é essencial em qualquer profissão. O curso ensina técnicas de relacionamento, atendimento e resolução de conflitos, competências valorizadas em diversos setores. por Pexels, shkrabaanthony
8 Vendas: Mais do que comercializar produtos, vender envolve negociação, comunicação e entendimento das necessidades do cliente. Essas habilidades podem ser aplicadas em diferentes áreas profissionais. por Shutterstock
9 Excel: Muito requisitado em funções administrativas, financeiras e de gestão, o Excel é uma ferramenta indispensável para análise e organização de dados, tornando-se um diferencial para quem busca o primeiro emprego por Shutterstock
10 Empreendedorismo: O curso estimula a criatividade, a autonomia e a capacidade de transformar ideias em projetos. Mesmo para quem não pretende abrir um negócio, o pensamento empreendedor é valorizado pelas empresas. por Shutterstock
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1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação

Quem pode concorrer às bolsas gratuitas

Os interessados nas bolsas devem se inscrever entre 9 de novembro de 2026 e 6 de janeiro de 2027, pelo portal técnico do SENAI Bahia. Para participar, é necessário ter alcançado média igual ou superior a 500 pontos no Enem realizado entre 2021 e 2025, além de atender aos critérios socioeconômicos estabelecidos pelo programa. O resultado da seleção será divulgado em 11 de janeiro de 2027. A primeira convocação para matrícula está prevista para o período de 11 a 14 de janeiro.

Cursos pagos têm matrícula por ordem de inscrição

Para quem deseja ingressar em uma formação paga, a seleção ocorre por ordem de matrícula, enquanto houver vagas disponíveis. As inscrições e matrículas começaram em 3 de novembro de 2026 e seguem até 31 de janeiro de 2027. A oferta inclui cursos em áreas como Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica, Eletromecânica, Automação Industrial, Logística, Biotecnologia, Segurança do Trabalho, Química, Mecatrônica, Redes de Computadores, Administração, Edificações, Sistemas de Energia Renovável e Programação de Jogos Digitais, entre outras.

Além das opções presenciais, há formações semipresenciais, que combinam atividades online com encontros presenciais obrigatórios nas unidades do SENAI Bahia.

Quando começam as aulas

As aulas dos cursos técnicos estão previstas para começar em 1º de fevereiro de 2027. As inscrições podem ser feitas pelo site tecnico.senaibahia.com.br, presencialmente nas Centrais de Atendimento ao Candidato (CACs) das unidades ou pela Central de Relacionamento do SENAI Bahia, no telefone e WhatsApp (71) 3534-8090.

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