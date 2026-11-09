OPORTUNIDADE

SENAI abre mais de 5 mil vagas na Bahia e oferece bolsas gratuitas; veja como participar

Inscrições contemplam 17 municípios, incluindo Salvador; candidatos podem usar notas do Enem de 2021 a 2025 para concorrer à gratuidade

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 15:30

SENAI Crédito: Divulgação/SENAI

Quem pretende começar 2027 com uma formação técnica terá uma oportunidade na Bahia. O SENAI está com inscrições abertas para 5.479 vagas em cursos técnicos presenciais e semipresenciais, distribuídos em diferentes regiões do estado. Desse total, 714 são bolsas de estudo gratuitas destinadas a candidatos de baixa renda que utilizarem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As oportunidades estão disponíveis em unidades de 17 municípios: Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Na capital, as vagas são oferecidas nas unidades Cimatec e Dendezeiros.

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Quem pode concorrer às bolsas gratuitas

Os interessados nas bolsas devem se inscrever entre 9 de novembro de 2026 e 6 de janeiro de 2027, pelo portal técnico do SENAI Bahia. Para participar, é necessário ter alcançado média igual ou superior a 500 pontos no Enem realizado entre 2021 e 2025, além de atender aos critérios socioeconômicos estabelecidos pelo programa. O resultado da seleção será divulgado em 11 de janeiro de 2027. A primeira convocação para matrícula está prevista para o período de 11 a 14 de janeiro.

Cursos pagos têm matrícula por ordem de inscrição

Para quem deseja ingressar em uma formação paga, a seleção ocorre por ordem de matrícula, enquanto houver vagas disponíveis. As inscrições e matrículas começaram em 3 de novembro de 2026 e seguem até 31 de janeiro de 2027. A oferta inclui cursos em áreas como Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica, Eletromecânica, Automação Industrial, Logística, Biotecnologia, Segurança do Trabalho, Química, Mecatrônica, Redes de Computadores, Administração, Edificações, Sistemas de Energia Renovável e Programação de Jogos Digitais, entre outras.

Além das opções presenciais, há formações semipresenciais, que combinam atividades online com encontros presenciais obrigatórios nas unidades do SENAI Bahia.

Quando começam as aulas