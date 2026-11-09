SENAI abre mais de 5 mil vagas na Bahia e oferece bolsas gratuitas; veja como participar

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Perla Ribeiro
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 15:30
Quem pretende começar 2027 com uma formação técnica terá uma oportunidade na Bahia. O SENAI está com inscrições abertas para 5.479 vagas em cursos técnicos presenciais e semipresenciais, distribuídos em diferentes regiões do estado. Desse total, 714 são bolsas de estudo gratuitas destinadas a candidatos de baixa renda que utilizarem a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
As oportunidades estão disponíveis em unidades de 17 municípios: Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Na capital, as vagas são oferecidas nas unidades Cimatec e Dendezeiros.
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Quem pode concorrer às bolsas gratuitas
Os interessados nas bolsas devem se inscrever entre 9 de novembro de 2026 e 6 de janeiro de 2027, pelo portal técnico do SENAI Bahia. Para participar, é necessário ter alcançado média igual ou superior a 500 pontos no Enem realizado entre 2021 e 2025, além de atender aos critérios socioeconômicos estabelecidos pelo programa. O resultado da seleção será divulgado em 11 de janeiro de 2027. A primeira convocação para matrícula está prevista para o período de 11 a 14 de janeiro.
Cursos pagos têm matrícula por ordem de inscrição
Para quem deseja ingressar em uma formação paga, a seleção ocorre por ordem de matrícula, enquanto houver vagas disponíveis. As inscrições e matrículas começaram em 3 de novembro de 2026 e seguem até 31 de janeiro de 2027. A oferta inclui cursos em áreas como Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica, Eletromecânica, Automação Industrial, Logística, Biotecnologia, Segurança do Trabalho, Química, Mecatrônica, Redes de Computadores, Administração, Edificações, Sistemas de Energia Renovável e Programação de Jogos Digitais, entre outras.
Além das opções presenciais, há formações semipresenciais, que combinam atividades online com encontros presenciais obrigatórios nas unidades do SENAI Bahia.
Quando começam as aulas
As aulas dos cursos técnicos estão previstas para começar em 1º de fevereiro de 2027. As inscrições podem ser feitas pelo site tecnico.senaibahia.com.br, presencialmente nas Centrais de Atendimento ao Candidato (CACs) das unidades ou pela Central de Relacionamento do SENAI Bahia, no telefone e WhatsApp (71) 3534-8090.