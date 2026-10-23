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Sete dicas para acertar mais questões de português nos concursos

Professor com mais de 25 anos de experiência explica como revisar gramática, treinar interpretação de texto e adaptar os estudos ao perfil da banca examinadora

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:00

Sete dicas para acertar mais questões de português nos concursos Crédito: Divulgação

Para quem se prepara para concursos públicos, conhecer as regras da língua portuguesa é apenas parte do desafio. Também é preciso saber como cada banca examinadora transforma esses conteúdos em questões. Regência, concordância, crase e pontuação estão entre os assuntos que exigem atenção à teoria e prática para reconhecer as diferentes formas de cobrança.

É nesse contexto que o professor Fernando Pestana lança a 6ª edição de A Gramática para Concursos Públicos, publicada pelo Grupo GEN. A obra reúne teoria de língua portuguesa e mais de 1.500 questões comentadas, organizadas por banca examinadora, com a proposta de ajudar os candidatos a combinar estudo das regras gramaticais e resolução de exercícios.

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O cenário dos concursos exige preparação direcionada. Com editais de diferentes áreas e níveis de escolaridade, os candidatos precisam estudar o conteúdo previsto para cada seleção e observar as características das organizadoras. Uma mesma regra pode aparecer em enunciados distintos, com diferentes níveis de aprofundamento e abordagens.

A língua portuguesa está presente em provas de várias áreas. Para quem também precisa estudar disciplinas específicas do cargo, reconhecer os assuntos mais recorrentes e identificar os próprios pontos de dificuldade pode ajudar a organizar a rotina de preparação.

Segundo o autor, estudar apenas pela memorização das regras não é suficiente. A preparação deve combinar teoria e exercícios, com atenção à maneira como os conteúdos são cobrados por diferentes bancas. A resolução de questões também ajuda a identificar erros recorrentes e direcionar as revisões.

Confira sete estratégias indicadas pelo professor:

1. Estude as classes de palavras no contexto das frases

Ao revisar pronomes, verbos e conjunções, procure identificar a função que cada elemento exerce na frase. Isso ajuda a resolver questões que relacionam morfologia e sintaxe ou utilizam conteúdos gramaticais em exercícios de interpretação de texto.



2. Relacione interpretação de texto, coesão e coerência

Observe como as ideias se conectam entre os parágrafos e qual é o papel dos pronomes, das conjunções e de outros elementos de ligação. Essa leitura permite compreender tanto o conteúdo de cada trecho quanto as relações estabelecidas ao longo do texto.



3. Pratique concordância com diferentes estruturas

Além de revisar as regras gerais de concordância verbal e nominal, resolva questões com sujeito composto, sujeito posposto ao verbo e frases invertidas. Nessas construções, é importante identificar corretamente os termos relacionados antes de definir a concordância.



4. Entenda a pontuação pela estrutura da oração

Em vez de decorar regras de vírgula isoladamente, identifique primeiro a função dos termos na frase. Ao corrigir os exercícios, observe por que determinado sinal de pontuação é obrigatório, facultativo ou inadequado em cada construção.



5. Dê atenção à regência e à crase

Revise as regras e concentre-se nos casos que costumam gerar dúvidas, inclusive aqueles em que o uso é facultativo. Uma estratégia é reunir verbos e expressões que exigem atenção e depois resolver questões para observar como as bancas abordam esses conteúdos.



6. Use a reescrita de frases como exercício de revisão

Ao comparar uma frase original com outra versão, verifique se o sentido foi preservado e se a concordância, a regência e a pontuação continuam adequadas. Esse tipo de exercício permite revisar diferentes tópicos ao mesmo tempo.



7. Priorize questões da banca do concurso desejado

Depois de identificar a organizadora responsável pela prova, dê preferência a questões anteriores elaboradas por ela. Observe os assuntos mais frequentes, a construção dos enunciados e o nível de aprofundamento exigido. Dessa forma, os exercícios ficam mais alinhados às características da seleção.



“O candidato não erra questão de português por falta de teoria. Ele erra porque não sabe como aquela banca específica cobra aquele conteúdo. Por isso, reuni, num único livro, a teoria completa e o mapeamento de como cada organizadora trabalha esses temas”, afirma Pestana.

Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Fernando Pestana é professor há mais de 25 anos. Ao longo da carreira, o mestre em Linguística pela Universidade do Porto desenvolveu materiais e ferramentas voltados a dificuldades frequentes de candidatos a concursos públicos.

O que o livro oferece

A 6ª edição de A Gramática para Concursos Públicos tem 40 capítulos, que vão da fonologia à reescrita de frases. Entre eles está o capítulo “Raio-X das Bancas”, dedicado às diferenças de estilo entre organizadoras como CQIP, Cespe, FCC e Vunesp. A obra também acompanha um e-book gratuito sobre dúvidas de português frequentes em concursos. Além disso, recebeu elogio público do gramático Evanildo Bechara, integrante da Academia Brasileira de Letras, que a classificou como um “achado” da língua portuguesa.