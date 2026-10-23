Sete dicas para acertar mais questões de português nos concursos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:00
Para quem se prepara para concursos públicos, conhecer as regras da língua portuguesa é apenas parte do desafio. Também é preciso saber como cada banca examinadora transforma esses conteúdos em questões. Regência, concordância, crase e pontuação estão entre os assuntos que exigem atenção à teoria e prática para reconhecer as diferentes formas de cobrança.
É nesse contexto que o professor Fernando Pestana lança a 6ª edição de A Gramática para Concursos Públicos, publicada pelo Grupo GEN. A obra reúne teoria de língua portuguesa e mais de 1.500 questões comentadas, organizadas por banca examinadora, com a proposta de ajudar os candidatos a combinar estudo das regras gramaticais e resolução de exercícios.
De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1º lugar em concurso
O cenário dos concursos exige preparação direcionada. Com editais de diferentes áreas e níveis de escolaridade, os candidatos precisam estudar o conteúdo previsto para cada seleção e observar as características das organizadoras. Uma mesma regra pode aparecer em enunciados distintos, com diferentes níveis de aprofundamento e abordagens.
A língua portuguesa está presente em provas de várias áreas. Para quem também precisa estudar disciplinas específicas do cargo, reconhecer os assuntos mais recorrentes e identificar os próprios pontos de dificuldade pode ajudar a organizar a rotina de preparação.
Segundo o autor, estudar apenas pela memorização das regras não é suficiente. A preparação deve combinar teoria e exercícios, com atenção à maneira como os conteúdos são cobrados por diferentes bancas. A resolução de questões também ajuda a identificar erros recorrentes e direcionar as revisões.
Confira sete estratégias indicadas pelo professor:
“O candidato não erra questão de português por falta de teoria. Ele erra porque não sabe como aquela banca específica cobra aquele conteúdo. Por isso, reuni, num único livro, a teoria completa e o mapeamento de como cada organizadora trabalha esses temas”, afirma Pestana.
Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Fernando Pestana é professor há mais de 25 anos. Ao longo da carreira, o mestre em Linguística pela Universidade do Porto desenvolveu materiais e ferramentas voltados a dificuldades frequentes de candidatos a concursos públicos.
O que o livro oferece
A 6ª edição de A Gramática para Concursos Públicos tem 40 capítulos, que vão da fonologia à reescrita de frases. Entre eles está o capítulo “Raio-X das Bancas”, dedicado às diferenças de estilo entre organizadoras como CQIP, Cespe, FCC e Vunesp. A obra também acompanha um e-book gratuito sobre dúvidas de português frequentes em concursos. Além disso, recebeu elogio público do gramático Evanildo Bechara, integrante da Academia Brasileira de Letras, que a classificou como um “achado” da língua portuguesa.
A proposta do livro é reunir conteúdo teórico, exercícios comentados e informações sobre o perfil das bancas em um só material. Para o candidato, o objetivo é estudar as regras e, ao mesmo tempo, desenvolver familiaridade com a maneira como elas aparecem nas provas.