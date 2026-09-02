OPORTUNIDADES

SineBahia abre 1,5 mil vagas de emprego com salários de até R$ 3,8 mil

Há oportunidades com e sem experiência em áreas como atendimento, comércio, alimentação, indústria, logística e serviços

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:56

Carteira de trabalho Crédito: Reprodução

O SineBahia reúne 1.585 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (2) em Salvador, na Região Metropolitana e em cidades do interior baiano. A maior oferta é para operador de telemarketing ativo e receptivo: são mil postos para atuação em Lauro de Freitas, com oportunidades para candidatos com ou sem experiência.

Em Salvador, há vagas para açougueiro, adesivador, atendente de farmácia, auxiliar de limpeza, mecânico, padeiro, saladeira e técnico projetista cadista. A capital também concentra oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência no SineBahia Capaz, no Shopping Barra, em funções como agente de portaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, copeiro e cozinheiro.

Quem busca o primeiro emprego também encontra opções em diferentes municípios. Há vagas sem exigência de experiência para atendente de farmácia, auxiliar de limpeza e vistoriador veicular em Salvador; operador de atendimento, churrasqueiro e auxiliar de limpeza em Lauro de Freitas; atendente de loja em Camaçari; e diversas funções em Barreiras, como auxiliar de logística, ajudante de carga e descarga, auxiliar de mecânico e jovem aprendiz na área administrativa.

Entre os salários informados, o maior é de R$ 3.890 para supervisor de atendimento em Lauro de Freitas. Em Salvador, técnico projetista cadista recebe R$ 3,5 mil, enquanto instrutor de artesanato tem remuneração de R$ 3.028,82. Há ainda vagas de R$ 3 mil para mecânico de automóvel e mecânico de motor a diesel.

As oportunidades também estão distribuídas por Camaçari, Dias d’Ávila, Candeias, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, Jequié, Itabuna, Ilhéus, Guanambi e Barreiras. No SineBahia, não é necessário agendamento; o atendimento ocorre conforme a distribuição de senhas e a disponibilidade de vagas. Os candidatos devem apresentar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além dos documentos específicos exigidos para cada função.

Veja abaixo as vagas para Salvador e clique aqui para ver o restante.

VAGAS PARA SALVADOR DIA 02/09/2026

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 1.991,85 + benefícios

03 VAGAS

ADESIVADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir experiência em aplicação de adesivos, instalação de placas e fachadas e preparação de superfícies

Salário: R$ 2.400,00 + benefícios

02 VAGAS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência como auxiliar de açougue, realizando desossa, cortes e porcionamento de carnes.

Salário: R$ 1.814,16 + benefícios

01 VAGA

ARTE-FINALISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Obrigatório possuir domínio do CorelDRAW, com experiência em criação, arte-finalização, atendimento ao cliente e elaboração de orçamentos

Salário: R$ 2.500,00 + benefícios

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência com montagem de buffet, operação de caixa, atendimento ao público e organização do local de trabalho.

Salário: R$ 1.646,00 + benefícios

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA

Superior ou Curso Técnico cursando ou completo em Farmácia

Não exige experiência

Disponibilidade de horário (fechamento ou intermediário)

Empresa fornece treinamento na função

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

08 VAGAS

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atuar no atendimento ao cliente, reposição de alimentos e preparo de lanches em chapa quente. Experiência anterior em lanchonete e delicatessen.

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental Completo

Não exige experiência

Possuir disponibilidade de horário

Salário: informado no momento da entrevista

35 VAGAS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

Necessário residir ou ter fácil acesso ao bairro da Boca do Rio.

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Disponibilidade para trabalhar em Shopping e vivencia com vendas

Salário: R$ 1.820,00 + benefícios

Vaga afirmativa para mulheres

02 VAGAS

COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Vivencia em costura industrial, com domínio de máquinas industriais, regulagem, manutenção básica e confecção de peças

Salário: R$ 1.863,69 + benefícios

02 VAGAS

ELETRICISTA AUXILIAR (TEMPORÁRIA)

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Vaga para trabalhar viajando pelas regiões Norte e Sudeste do país

Empresa assumira todos os custos

Salário: R$ 1.676,00 + benefícios

02 VAGAS

INSTRUTOR DE ARTESANATO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória experiência em pelo menos duas dessas três técnicas: macramê, frivolité e renda filé e habilidade com gravação de aulas/oficinas.

Salário: R$ 3.028,82+ benefícios

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na Carteira

Obrigatório possuir experiência em jardinagem, com domínio de poda, roçagem, plantio e adubação, além de saber manusear equipamentos com segurança

Salário: R$ 1.755,00 + benefícios

01 VAGA

MANOBRISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 02 meses na Carteira

Obrigatório possuir experiência com manobra e condução de veículos em estacionamentos e CNH A/B válida.

Salário: R$ 1.621,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na Carteira

Obrigatório possuir conhecimento em sistemas mecânicos

Salário: R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Conhecimento em manutenção em sistema de refrigeração automotivo - carro a diesel (van, micro-onibus e ônibus)

Salário: R$ 2.452,16+ benefícios

02 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Atuar como mecânico geral de veículo a diesel, lavagem e lubrificação de carros, realizar serviços de solda, pintura, socorro externo, reparo de bombas, básico da elétrica, chack list diário dos veículos em rota.

Possuir CNH B válida

Salário: R$ 3.000,00 + benefícios

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO

Ensino médio completo

Com e sem experiência

Habilidades com informática básica e Word

Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas e para os turnos 4h, 5h e 6h

1.000 VAGAS

PADEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário: R$ 2.230,00 + benefícios

02 VAGAS

SALADEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na Carteira

Disponibilidade para trabalhar em Shopping

Salário: R$ 1.800,00 + benefícios

03 VAGAS

SUPERVISOR DE BAR E RESTAURANTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 03 meses na Carteira

Possuir disponibilidade de horário

Salário: R$ 1.625,00 + benefícios

02 VAGAS

TÉCNICO PROJETISTA CADISTA

Superior em andamento em Design de Interiores ou Arquitetura a partir do 4° semestre

Experiência mínima de 06 meses na Carteira

Obrigatório possuir conhecimento em AutoCAD e envio de arquivos DXF para máquinas CNC

Salário: R$ 3.500,00 + benefícios

01 VAGA

VISTORIADOR VEICULAR

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Obrigatório ter noção de mecânica de veículo, habilitação B válida e ter um bom atendimento ao publico

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios

03 VAGAS

VAGAS PARA SINEBAHIA CAPAZ – SHOPPING BARRA DIA 02/09/2026

AGENTE DE PORTARIA - PCD

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, adicional norturno.

02 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA - PCD

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica

Salário: R$ 1.723,00

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA - PCD

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica

Salário: R$ 1.861,00

01 VAGA

COPEIRO - PCD

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica

Salário: R$ 1.723,00

01 VAGA

COZINHEIRO - PCD

Exclusivas para pessoas com deficiência

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses

Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica

Salário: R$ 1.861,00