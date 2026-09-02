SineBahia abre 1,5 mil vagas de emprego com salários de até R$ 3,8 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:56
O SineBahia reúne 1.585 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (2) em Salvador, na Região Metropolitana e em cidades do interior baiano. A maior oferta é para operador de telemarketing ativo e receptivo: são mil postos para atuação em Lauro de Freitas, com oportunidades para candidatos com ou sem experiência.
Em Salvador, há vagas para açougueiro, adesivador, atendente de farmácia, auxiliar de limpeza, mecânico, padeiro, saladeira e técnico projetista cadista. A capital também concentra oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência no SineBahia Capaz, no Shopping Barra, em funções como agente de portaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, copeiro e cozinheiro.
Quem busca o primeiro emprego também encontra opções em diferentes municípios. Há vagas sem exigência de experiência para atendente de farmácia, auxiliar de limpeza e vistoriador veicular em Salvador; operador de atendimento, churrasqueiro e auxiliar de limpeza em Lauro de Freitas; atendente de loja em Camaçari; e diversas funções em Barreiras, como auxiliar de logística, ajudante de carga e descarga, auxiliar de mecânico e jovem aprendiz na área administrativa.
Entre os salários informados, o maior é de R$ 3.890 para supervisor de atendimento em Lauro de Freitas. Em Salvador, técnico projetista cadista recebe R$ 3,5 mil, enquanto instrutor de artesanato tem remuneração de R$ 3.028,82. Há ainda vagas de R$ 3 mil para mecânico de automóvel e mecânico de motor a diesel.
As oportunidades também estão distribuídas por Camaçari, Dias d’Ávila, Candeias, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, Jequié, Itabuna, Ilhéus, Guanambi e Barreiras. No SineBahia, não é necessário agendamento; o atendimento ocorre conforme a distribuição de senhas e a disponibilidade de vagas. Os candidatos devem apresentar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além dos documentos específicos exigidos para cada função.
Veja abaixo as vagas para Salvador e clique aqui para ver o restante.
VAGAS PARA SALVADOR DIA 02/09/2026
AÇOUGUEIRO
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Salário: R$ 1.991,85 + benefícios
03 VAGAS
ADESIVADOR
Ensino Fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Possuir experiência em aplicação de adesivos, instalação de placas e fachadas e preparação de superfícies
Salário: R$ 2.400,00 + benefícios
02 VAGAS
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
Ensino Médio Incompleto
Experiência mínima de 03 meses na carteira
Obrigatório possuir experiência como auxiliar de açougue, realizando desossa, cortes e porcionamento de carnes.
Salário: R$ 1.814,16 + benefícios
01 VAGA
ARTE-FINALISTA
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 03 meses na carteira
Obrigatório possuir domínio do CorelDRAW, com experiência em criação, arte-finalização, atendimento ao cliente e elaboração de orçamentos
Salário: R$ 2.500,00 + benefícios
01 VAGA
ATENDENTE BALCONISTA
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Obrigatório possuir experiência com montagem de buffet, operação de caixa, atendimento ao público e organização do local de trabalho.
Salário: R$ 1.646,00 + benefícios
01 VAGA
ATENDENTE DE FARMÁCIA – BALCONISTA
Superior ou Curso Técnico cursando ou completo em Farmácia
Não exige experiência
Disponibilidade de horário (fechamento ou intermediário)
Empresa fornece treinamento na função
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
08 VAGAS
ATENDENTE DE LANCHONETE
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Atuar no atendimento ao cliente, reposição de alimentos e preparo de lanches em chapa quente. Experiência anterior em lanchonete e delicatessen.
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
01 VAGA
AUXILIAR DE LIMPEZA
Ensino Fundamental Completo
Não exige experiência
Possuir disponibilidade de horário
Salário: informado no momento da entrevista
35 VAGAS
AUXILIAR DE PIZZAIOLO
Ensino Médio completo
Experiência mínima de 03 meses na carteira
Necessário residir ou ter fácil acesso ao bairro da Boca do Rio.
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
01 VAGA
CONSULTOR DE VENDAS
Ensino Médio Incompleto
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Disponibilidade para trabalhar em Shopping e vivencia com vendas
Salário: R$ 1.820,00 + benefícios
Vaga afirmativa para mulheres
02 VAGAS
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Vivencia em costura industrial, com domínio de máquinas industriais, regulagem, manutenção básica e confecção de peças
Salário: R$ 1.863,69 + benefícios
02 VAGAS
ELETRICISTA AUXILIAR (TEMPORÁRIA)
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Vaga para trabalhar viajando pelas regiões Norte e Sudeste do país
Empresa assumira todos os custos
Salário: R$ 1.676,00 + benefícios
02 VAGAS
INSTRUTOR DE ARTESANATO
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Obrigatória experiência em pelo menos duas dessas três técnicas: macramê, frivolité e renda filé e habilidade com gravação de aulas/oficinas.
Salário: R$ 3.028,82+ benefícios
01 VAGA
JARDINEIRO
Ensino Fundamental Incompleto
Experiência mínima de 06 meses na Carteira
Obrigatório possuir experiência em jardinagem, com domínio de poda, roçagem, plantio e adubação, além de saber manusear equipamentos com segurança
Salário: R$ 1.755,00 + benefícios
01 VAGA
MANOBRISTA
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 02 meses na Carteira
Obrigatório possuir experiência com manobra e condução de veículos em estacionamentos e CNH A/B válida.
Salário: R$ 1.621,00 + benefícios
01 VAGA
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 03 meses na Carteira
Obrigatório possuir conhecimento em sistemas mecânicos
Salário: R$ 3.000,00 + benefícios
01 VAGA
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
Ensino Médio Incompleto
Experiência mínima de 06 meses na função
Conhecimento em manutenção em sistema de refrigeração automotivo - carro a diesel (van, micro-onibus e ônibus)
Salário: R$ 2.452,16+ benefícios
02 VAGAS
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Atuar como mecânico geral de veículo a diesel, lavagem e lubrificação de carros, realizar serviços de solda, pintura, socorro externo, reparo de bombas, básico da elétrica, chack list diário dos veículos em rota.
Possuir CNH B válida
Salário: R$ 3.000,00 + benefícios
01 VAGA
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO
Ensino médio completo
Com e sem experiência
Habilidades com informática básica e Word
Disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas e para os turnos 4h, 5h e 6h
1.000 VAGAS
PADEIRO
Ensino Fundamental Completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Salário: R$ 2.230,00 + benefícios
02 VAGAS
SALADEIRO
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 06 meses na Carteira
Disponibilidade para trabalhar em Shopping
Salário: R$ 1.800,00 + benefícios
03 VAGAS
SUPERVISOR DE BAR E RESTAURANTE
Ensino Médio Completo
Experiência mínima de 03 meses na Carteira
Possuir disponibilidade de horário
Salário: R$ 1.625,00 + benefícios
02 VAGAS
TÉCNICO PROJETISTA CADISTA
Superior em andamento em Design de Interiores ou Arquitetura a partir do 4° semestre
Experiência mínima de 06 meses na Carteira
Obrigatório possuir conhecimento em AutoCAD e envio de arquivos DXF para máquinas CNC
Salário: R$ 3.500,00 + benefícios
01 VAGA
VISTORIADOR VEICULAR
Ensino Médio Completo
Não exige experiência
Obrigatório ter noção de mecânica de veículo, habilitação B válida e ter um bom atendimento ao publico
Salário: R$ 1.700,00 + benefícios
03 VAGAS
VAGAS PARA SINEBAHIA CAPAZ – SHOPPING BARRA DIA 02/09/2026
AGENTE DE PORTARIA - PCD
Exclusivas para pessoas com deficiência
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, adicional norturno.
02 VAGAS
AUXILIAR DE LIMPEZA - PCD
Exclusivas para pessoas com deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica
Salário: R$ 1.723,00
01 VAGA
AUXILIAR DE COZINHA - PCD
Exclusivas para pessoas com deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica
Salário: R$ 1.861,00
01 VAGA
COPEIRO - PCD
Exclusivas para pessoas com deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica
Salário: R$ 1.723,00
01 VAGA
COZINHEIRO - PCD
Exclusivas para pessoas com deficiência
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses
Benefícios: vale-transporte, refeitório na empresa, assistência odontológica e cesta básica
Salário: R$ 1.861,00
01 VAGA