ALTERAÇÃO DE DATAS

Transpetro prorroga inscrições de concurso com 4,1 mil vagas e salários de até R$ 15 mil

Vagas estão distribuídas entre 61 cargos de níveis médio técnico e superior; provas também tiveram a data alterada

Esther Morais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:53

Transpetro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Transpetro prorrogou as inscrições do concurso público que oferece 4.171 oportunidades e salários de até R$ 15 mil. Com a mudança, os candidatos terão até 21 de setembro para se inscrever. A empresa também adiou a aplicação das provas, que agora está prevista para 6 de dezembro.

A atualização foi divulgada pela estatal na última quinta-feira (10). Ao todo, são 281 vagas para contratação imediata e 3.890 para formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas em 61 cargos, voltados para profissionais com formação de nível médio técnico e superior. As remunerações variam entre R$ 5,4 mil e R$ 15 mil, conforme o cargo.

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As etapas do processo seletivo variam de acordo com o quadro escolhido pelo candidato (Mar ou Terra) e com o nível de escolaridade exigido.

Para o quadro de Terra, as oportunidades estão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul.Já as vagas do quadro de Mar têm abrangência nacional.