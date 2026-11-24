OPORTUNIDADE

Universidade oferece mais de 2,5 mil vagas em cursos gratuitos; veja opções de qualificação profissional

Projeto Capacita reúne mais de 40 cursos presenciais e on-line em áreas como tecnologia, saúde, negócios e comunicação; inscrições são gratuitas

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 05:20

Universidade oferece mais de 2,5 mil vagas em cursos gratuitos; veja opções de qualificação profissional Crédito: Imagem gerada pela IA

Quem deseja melhorar o currículo, aprender a utilizar ferramentas digitais ou se preparar para novas oportunidades no mercado de trabalho pode encontrar uma opção gratuita na Universidade Guarulhos (UNG). A instituição lançou uma nova edição do Projeto Capacita, com mais de 40 cursos de qualificação profissional e um total superior a 2,5 mil vagas nas modalidades presencial e on-line.

A programação contempla diferentes áreas do conhecimento e busca atender tanto quem está em busca do primeiro emprego quanto profissionais interessados em atualizar habilidades. Entre os temas oferecidos estão tecnologia, saúde, negócios e comunicação, com conteúdos relacionados às transformações do mercado e ao uso de ferramentas digitais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet, na plataforma capacita.sereducacional.com. A iniciativa integra uma ação mais ampla da Ser Educacional, que disponibiliza 40 mil vagas em 130 cursos presenciais e a distância nas unidades da rede de ensino superior.

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Cursos abordam inteligência artificial, saúde e mercado de trabalho

Entre as opções disponíveis na programação da UNG estão cursos voltados à preparação profissional, como “Currículo para primeiro emprego” e “Entrevista de emprego sem medo”. Também há capacitações sobre o uso de tecnologia no dia a dia, incluindo “ChatGPT para trabalho e estudos”, “Como trabalhar com Excel: do básico ao avançado e aplicações” e “Venda mais com IA: atendimento, marketing e produtividade”.

A área da saúde também aparece na lista, com temas como “Noções básicas de primeiros socorros”, “Uso seguro de medicamentos: prevenção, armazenamento e descarte” e “Cuidadores e cuidados com idosos”. Outras capacitações abordam assuntos ligados à educação, inclusão e desenvolvimento pessoal. É o caso de “Estratégias para apoiar crianças com TEA”, “Escola inclusiva na prática”, “Ansiedade, conhecer para trabalhar”, “Automaquiagem” e “Comunicação e oratória com IA”. A programação inclui ainda o curso “A importância do médico veterinário na segurança alimentar”.

Para a diretora adjunta de Relações Institucionais da Ser Educacional, Cecília Queiroz, a proposta é acompanhar as mudanças tecnológicas que influenciam diferentes profissões e preparar os participantes para utilizar novas ferramentas e metodologias. “Nosso compromisso é preparar profissionais capazes de utilizar inovação, ferramentas digitais e novas metodologias de forma estratégica, ampliando sua competitividade e capacidade de atuação em diferentes áreas”, afirma.

O reitor da Universidade Guarulhos, Yuri Neiman, destaca que a iniciativa também busca ampliar o acesso ao conhecimento e oferecer oportunidades de desenvolvimento para a comunidade. “Com o Capacita, a UNG oferece à comunidade, às empresas e associações oportunidades para atualização e desenvolvimento profissional nas áreas de Saúde, Negócios, Comunicação e Tecnologia”, ressalta.

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