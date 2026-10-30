MERCADO DE TRABALHO

Vaga temporária pode virar emprego fixo; veja o que fazer para se destacar

Black Friday, Natal e Ano-Novo impulsionam contratações em diferentes setores; especialista aponta atitudes que podem aumentar as chances de efetivação

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:00

Vaga temporária pode virar emprego fixo; veja o que fazer para se destacar Crédito: Imagem gerada pela IA

O período de Black Friday, Natal e Ano-Novo costuma aquecer as contratações temporárias em setores como comércio, logística, indústria e serviços. Para quem está em busca de emprego, a oportunidade pode representar uma fonte de renda, experiência profissional e até uma chance de continuar na empresa após o fim do contrato.

A GNX Group, empresa que atua com gestão de pessoas, Trade Marketing, mão de obra temporária e Facilities, projeta abrir mais de 5 mil vagas no próximo mês. Segundo Victor Bastos, CEO da companhia, o desempenho durante o contrato pode ajudar o trabalhador a ser considerado em futuras seleções para posições permanentes, embora a efetivação dependa da disponibilidade de vagas e das necessidades da empresa.

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“O trabalho temporário pode ser a porta de entrada para uma empresa. É uma oportunidade de mostrar, na prática, responsabilidade, capacidade de aprender e comprometimento. Quando surge uma vaga efetiva, quem já conhece a operação e demonstrou bons resultados pode ter uma vantagem”, afirma.

Mas como aproveitar a oportunidade para aumentar as chances de permanecer na empresa? Algumas atitudes podem contribuir para uma avaliação positiva.

Sete atitudes que podem ajudar na efetivação

1. Demonstre comprometimento desde o primeiro dia

Pontualidade, assiduidade e responsabilidade ajudam a construir uma imagem profissional positiva. Cumprir horários, respeitar os procedimentos e realizar as atividades com atenção são atitudes importantes para quem deseja continuar na empresa.



2. Aprenda rápido e tire dúvidas

Em períodos de grande movimento, as equipes precisam se adaptar rapidamente à rotina. Demonstrar interesse em aprender, compreender os processos e buscar orientação quando necessário pode facilitar a integração e evitar erros.



3. Trabalhe bem em equipe

As contratações sazonais reúnem profissionais com experiências diferentes, que precisam atuar em conjunto desde os primeiros dias. Respeito aos colegas, comunicação clara e colaboração ajudam a manter o funcionamento da operação.



4. Tenha iniciativa dentro das suas responsabilidades

Demonstrar iniciativa significa identificar o que precisa ser feito, cumprir as próprias atribuições e colaborar para resolver problemas dentro dos limites da função. Isso não significa assumir tarefas para as quais não foi contratado nem ignorar procedimentos de segurança.



5. Comunique seu interesse em permanecer

Quem deseja continuar na empresa pode conversar com o gestor ou com o responsável pelo recrutamento para manifestar esse interesse. A iniciativa permite que a empresa conheça a intenção do profissional caso surjam novas oportunidades.



6. Peça feedback e procure melhorar

Perguntar sobre o próprio desempenho e identificar pontos que podem ser aprimorados demonstra disposição para aprender. O importante é receber as orientações e procurar aplicá-las na rotina de trabalho.



7. Continue procurando outras oportunidades

Mesmo com bom desempenho, a efetivação não é garantida. Pode não haver vagas permanentes disponíveis quando o contrato terminar. Por isso, vale manter o currículo atualizado, acompanhar novas seleções e aproveitar a experiência para fortalecer futuras candidaturas.



“Uma vaga temporária deve ser encarada como uma oportunidade real de mostrar o próprio trabalho, mas sem a expectativa de que a efetivação seja garantida. O profissional precisa aproveitar o período para aprender, entregar resultados e demonstrar que pode continuar contribuindo”, explica Victor.

Experiência temporária também pode fortalecer o currículo

Mesmo quando não resulta em contratação permanente, o trabalho temporário pode contribuir para a trajetória profissional. A experiência permite desenvolver habilidades, conhecer processos, aprender a trabalhar em equipe e compreender melhor as exigências de determinados setores.

Para quem busca o primeiro emprego, deseja voltar ao mercado ou pretende mudar de área, uma oportunidade sazonal pode ajudar a construir referências profissionais e ampliar as possibilidades em processos seletivos posteriores. “Nem sempre a empresa terá condições de efetivar todos os profissionais contratados para o fim de ano. Ainda assim, quem aproveita a experiência, desenvolve novas competências e mantém uma boa postura profissional pode sair desse período mais preparado para disputar outras vagas”, afirma o CEO.

O que verificar antes de aceitar uma vaga temporária

Além de se preparar para o trabalho, o candidato deve conhecer as condições da contratação. É importante verificar qual empresa será responsável pelo vínculo, a modalidade contratual, o local de trabalho, a jornada, a remuneração, os benefícios previstos e a duração do contrato.

No trabalho temporário regido pela Lei nº 6.019/1974, a contratação atende a situações específicas, como a substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. O contrato pode durar até 180 dias, consecutivos ou não, e ser prorrogado por até 90 dias, desde que permaneçam as condições que justificaram a contratação. “O candidato precisa saber exatamente quais são as condições da vaga e quais serão suas responsabilidades. Buscar informação antes de aceitar a proposta ajuda a evitar dúvidas e contribui para uma relação profissional mais transparente”, orienta Victor.

Empresas também precisam se preparar para a demanda

O aumento da procura por profissionais no fim do ano exige planejamento das empresas. Como diferentes setores reforçam suas equipes ao mesmo tempo, antecipar o recrutamento pode ampliar as possibilidades de encontrar candidatos adequados e prepará-los para as demandas da operação.