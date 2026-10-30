Vaga temporária pode virar emprego fixo; veja o que fazer para se destacar

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Perla Ribeiro
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:00
O período de Black Friday, Natal e Ano-Novo costuma aquecer as contratações temporárias em setores como comércio, logística, indústria e serviços. Para quem está em busca de emprego, a oportunidade pode representar uma fonte de renda, experiência profissional e até uma chance de continuar na empresa após o fim do contrato.
A GNX Group, empresa que atua com gestão de pessoas, Trade Marketing, mão de obra temporária e Facilities, projeta abrir mais de 5 mil vagas no próximo mês. Segundo Victor Bastos, CEO da companhia, o desempenho durante o contrato pode ajudar o trabalhador a ser considerado em futuras seleções para posições permanentes, embora a efetivação dependa da disponibilidade de vagas e das necessidades da empresa.
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“O trabalho temporário pode ser a porta de entrada para uma empresa. É uma oportunidade de mostrar, na prática, responsabilidade, capacidade de aprender e comprometimento. Quando surge uma vaga efetiva, quem já conhece a operação e demonstrou bons resultados pode ter uma vantagem”, afirma.
Mas como aproveitar a oportunidade para aumentar as chances de permanecer na empresa? Algumas atitudes podem contribuir para uma avaliação positiva.
Sete atitudes que podem ajudar na efetivação
“Uma vaga temporária deve ser encarada como uma oportunidade real de mostrar o próprio trabalho, mas sem a expectativa de que a efetivação seja garantida. O profissional precisa aproveitar o período para aprender, entregar resultados e demonstrar que pode continuar contribuindo”, explica Victor.
Experiência temporária também pode fortalecer o currículo
Mesmo quando não resulta em contratação permanente, o trabalho temporário pode contribuir para a trajetória profissional. A experiência permite desenvolver habilidades, conhecer processos, aprender a trabalhar em equipe e compreender melhor as exigências de determinados setores.
Para quem busca o primeiro emprego, deseja voltar ao mercado ou pretende mudar de área, uma oportunidade sazonal pode ajudar a construir referências profissionais e ampliar as possibilidades em processos seletivos posteriores. “Nem sempre a empresa terá condições de efetivar todos os profissionais contratados para o fim de ano. Ainda assim, quem aproveita a experiência, desenvolve novas competências e mantém uma boa postura profissional pode sair desse período mais preparado para disputar outras vagas”, afirma o CEO.
O que verificar antes de aceitar uma vaga temporária
Além de se preparar para o trabalho, o candidato deve conhecer as condições da contratação. É importante verificar qual empresa será responsável pelo vínculo, a modalidade contratual, o local de trabalho, a jornada, a remuneração, os benefícios previstos e a duração do contrato.
No trabalho temporário regido pela Lei nº 6.019/1974, a contratação atende a situações específicas, como a substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. O contrato pode durar até 180 dias, consecutivos ou não, e ser prorrogado por até 90 dias, desde que permaneçam as condições que justificaram a contratação. “O candidato precisa saber exatamente quais são as condições da vaga e quais serão suas responsabilidades. Buscar informação antes de aceitar a proposta ajuda a evitar dúvidas e contribui para uma relação profissional mais transparente”, orienta Victor.
Empresas também precisam se preparar para a demanda
O aumento da procura por profissionais no fim do ano exige planejamento das empresas. Como diferentes setores reforçam suas equipes ao mesmo tempo, antecipar o recrutamento pode ampliar as possibilidades de encontrar candidatos adequados e prepará-los para as demandas da operação.
“Quando a empresa prevê que precisará ampliar a equipe em novembro e dezembro, o ideal é antecipar o recrutamento. Deixar para a última hora pode dificultar a seleção e a preparação dos profissionais, especialmente em operações que exigem um grande volume de contratações”, afirma Victor. A tecnologia também pode apoiar processos seletivos com muitos candidatos, auxiliar na triagem de currículos e agilizar etapas operacionais. A avaliação dos perfis, porém, deve considerar as competências e as características específicas de cada função.