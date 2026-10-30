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Vaga temporária pode virar emprego fixo; veja o que fazer para se destacar

Black Friday, Natal e Ano-Novo impulsionam contratações em diferentes setores; especialista aponta atitudes que podem aumentar as chances de efetivação

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:00

Vaga temporária pode virar emprego fixo; veja o que fazer para se destacar
Vaga temporária pode virar emprego fixo; veja o que fazer para se destacar Crédito: Imagem gerada pela IA

O período de Black Friday, Natal e Ano-Novo costuma aquecer as contratações temporárias em setores como comércio, logística, indústria e serviços. Para quem está em busca de emprego, a oportunidade pode representar uma fonte de renda, experiência profissional e até uma chance de continuar na empresa após o fim do contrato.

A GNX Group, empresa que atua com gestão de pessoas, Trade Marketing, mão de obra temporária e Facilities, projeta abrir mais de 5 mil vagas no próximo mês. Segundo Victor Bastos, CEO da companhia, o desempenho durante o contrato pode ajudar o trabalhador a ser considerado em futuras seleções para posições permanentes, embora a efetivação dependa da disponibilidade de vagas e das necessidades da empresa.

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“O trabalho temporário pode ser a porta de entrada para uma empresa. É uma oportunidade de mostrar, na prática, responsabilidade, capacidade de aprender e comprometimento. Quando surge uma vaga efetiva, quem já conhece a operação e demonstrou bons resultados pode ter uma vantagem”, afirma.

Mas como aproveitar a oportunidade para aumentar as chances de permanecer na empresa? Algumas atitudes podem contribuir para uma avaliação positiva.

Sete atitudes que podem ajudar na efetivação

  • 1. Demonstre comprometimento desde o primeiro dia
    Pontualidade, assiduidade e responsabilidade ajudam a construir uma imagem profissional positiva. Cumprir horários, respeitar os procedimentos e realizar as atividades com atenção são atitudes importantes para quem deseja continuar na empresa.

  • 2. Aprenda rápido e tire dúvidas
    Em períodos de grande movimento, as equipes precisam se adaptar rapidamente à rotina. Demonstrar interesse em aprender, compreender os processos e buscar orientação quando necessário pode facilitar a integração e evitar erros.

  • 3. Trabalhe bem em equipe
    As contratações sazonais reúnem profissionais com experiências diferentes, que precisam atuar em conjunto desde os primeiros dias. Respeito aos colegas, comunicação clara e colaboração ajudam a manter o funcionamento da operação.

  • 4. Tenha iniciativa dentro das suas responsabilidades
    Demonstrar iniciativa significa identificar o que precisa ser feito, cumprir as próprias atribuições e colaborar para resolver problemas dentro dos limites da função. Isso não significa assumir tarefas para as quais não foi contratado nem ignorar procedimentos de segurança.

  • 5. Comunique seu interesse em permanecer
    Quem deseja continuar na empresa pode conversar com o gestor ou com o responsável pelo recrutamento para manifestar esse interesse. A iniciativa permite que a empresa conheça a intenção do profissional caso surjam novas oportunidades.

  • 6. Peça feedback e procure melhorar
    Perguntar sobre o próprio desempenho e identificar pontos que podem ser aprimorados demonstra disposição para aprender. O importante é receber as orientações e procurar aplicá-las na rotina de trabalho.

  • 7. Continue procurando outras oportunidades
    Mesmo com bom desempenho, a efetivação não é garantida. Pode não haver vagas permanentes disponíveis quando o contrato terminar. Por isso, vale manter o currículo atualizado, acompanhar novas seleções e aproveitar a experiência para fortalecer futuras candidaturas.

“Uma vaga temporária deve ser encarada como uma oportunidade real de mostrar o próprio trabalho, mas sem a expectativa de que a efetivação seja garantida. O profissional precisa aproveitar o período para aprender, entregar resultados e demonstrar que pode continuar contribuindo”, explica Victor.

Experiência temporária também pode fortalecer o currículo

Mesmo quando não resulta em contratação permanente, o trabalho temporário pode contribuir para a trajetória profissional. A experiência permite desenvolver habilidades, conhecer processos, aprender a trabalhar em equipe e compreender melhor as exigências de determinados setores.

Para quem busca o primeiro emprego, deseja voltar ao mercado ou pretende mudar de área, uma oportunidade sazonal pode ajudar a construir referências profissionais e ampliar as possibilidades em processos seletivos posteriores. “Nem sempre a empresa terá condições de efetivar todos os profissionais contratados para o fim de ano. Ainda assim, quem aproveita a experiência, desenvolve novas competências e mantém uma boa postura profissional pode sair desse período mais preparado para disputar outras vagas”, afirma o CEO.

O que verificar antes de aceitar uma vaga temporária

Além de se preparar para o trabalho, o candidato deve conhecer as condições da contratação. É importante verificar qual empresa será responsável pelo vínculo, a modalidade contratual, o local de trabalho, a jornada, a remuneração, os benefícios previstos e a duração do contrato.

No trabalho temporário regido pela Lei nº 6.019/1974, a contratação atende a situações específicas, como a substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. O contrato pode durar até 180 dias, consecutivos ou não, e ser prorrogado por até 90 dias, desde que permaneçam as condições que justificaram a contratação. “O candidato precisa saber exatamente quais são as condições da vaga e quais serão suas responsabilidades. Buscar informação antes de aceitar a proposta ajuda a evitar dúvidas e contribui para uma relação profissional mais transparente”, orienta Victor.

Empresas também precisam se preparar para a demanda

O aumento da procura por profissionais no fim do ano exige planejamento das empresas. Como diferentes setores reforçam suas equipes ao mesmo tempo, antecipar o recrutamento pode ampliar as possibilidades de encontrar candidatos adequados e prepará-los para as demandas da operação.

“Quando a empresa prevê que precisará ampliar a equipe em novembro e dezembro, o ideal é antecipar o recrutamento. Deixar para a última hora pode dificultar a seleção e a preparação dos profissionais, especialmente em operações que exigem um grande volume de contratações”, afirma Victor. A tecnologia também pode apoiar processos seletivos com muitos candidatos, auxiliar na triagem de currículos e agilizar etapas operacionais. A avaliação dos perfis, porém, deve considerar as competências e as características específicas de cada função.

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