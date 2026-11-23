MERCADO DE TRABALHO

Vagas internacionais com salário em dólar escondem golpes; veja 8 sinais para identificar fraudes

Criminosos se passam por recrutadores de empresas estrangeiras, oferecem remunerações atraentes e pedem documentos, senhas e até pagamentos para liberar contratações falsas

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 05:20

Dólar Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A possibilidade de trabalhar remotamente para uma empresa estrangeira e receber em dólar tem atraído profissionais brasileiros. Mas o interesse por oportunidades internacionais também abriu espaço para golpes virtuais: criminosos se passam por recrutadores, anunciam vagas com salários elevados e usam processos seletivos falsos para roubar dados pessoais e dinheiro dos candidatos.

Entre brasileiros que já trabalham nesse modelo, a remuneração média mensal chega a US$ 5.329, segundo o The Global Contractor Insights Report, levantamento da Higlobe. O valor ajuda a explicar o interesse pelas oportunidades, mas também pode ser usado como chamariz por fraudadores que prometem ganhos elevados e contratação rápida.

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Em muitos casos, a abordagem começa por e-mail, redes profissionais ou aplicativos de mensagens. Um suposto recrutador apresenta uma vaga em moeda estrangeira, conduz uma seleção acelerada e, às vezes, sequer realiza entrevista por vídeo. Poucos dias depois, o candidato recebe a notícia de que foi aprovado e passa a ser solicitado a enviar documentos pessoais ou pagar taxas para emissão de certificados e garantia da contratação.

“Em uma contratação internacional legítima, as entrevistas costumam incluir videochamada e os dados para pagamento só são solicitados depois da assinatura do contrato, pelos canais formais da empresa. Pedidos de informações pessoais específicas ainda durante a seleção e por mensagem ou chat criam um descompasso que pode revelar a fraude”, afirma Samyra Ramos, country manager da Higlobe.

Como funcionam os golpes das falsas vagas internacionais

Uma das estratégias utilizadas pelos criminosos é direcionar o candidato para uma plataforma de pagamento internacional falsa. Com identidade visual semelhante à de serviços conhecidos, a página solicita login, senha, dados bancários e códigos de autenticação sob a justificativa de cadastrar a conta que receberá o salário.

Outra modalidade envolve um suposto pagamento antecipado para a compra de equipamentos de trabalho. A empresa fictícia deposita determinado valor e orienta o candidato a transferir parte do dinheiro para um fornecedor indicado. Depois que a transferência é realizada, o depósito original é estornado, deixando a vítima com o prejuízo.

A sofisticação das abordagens também aumentou. Antes, erros de português e páginas mal construídas costumavam facilitar a identificação de fraudes. Com o uso de inteligência artificial, porém, os criminosos conseguem produzir mensagens bem escritas, perfis convincentes de recrutadores e sites visualmente semelhantes aos de empresas legítimas.

“Erros de português e páginas suspeitas já foram bons indicadores de fraude, mas a inteligência artificial hoje permite produzir textos bem escritos, perfis de recrutadores convincentes e sites praticamente idênticos aos originais. A aparência profissional de uma proposta já não garante que ela seja verdadeira”, alerta Samyra.

8 cuidados para não cair em falsas contratações

Antes de enviar documentos ou avançar em um processo seletivo internacional, alguns procedimentos ajudam a identificar inconsistências:

Confirme a existência da vaga: procure a oportunidade no site oficial ou no perfil da empresa. Se necessário, entre em contato com o setor de Recursos Humanos por canais encontrados por conta própria. Confira o endereço de e-mail: verifique se o domínio utilizado pelo recrutador corresponde ao da companhia. Pequenas alterações no endereço podem indicar tentativa de fraude. Não pague para conseguir emprego: empresas legítimas não devem cobrar taxas para participar da seleção, garantir uma vaga, emitir certificados ou comprar equipamentos. Não transfira dinheiro para terceiros: desconfie de propostas que envolvam depósitos da suposta empresa seguidos de transferências para fornecedores indicados pelo recrutador. Espere a formalização do contrato: dados bancários devem ser solicitados pelos canais oficiais e em uma etapa compatível com a contratação, não durante os primeiros contatos da seleção. Verifique a plataforma de pagamento: pesquise a reputação do serviço indicado e acesse o endereço diretamente pelo navegador, sem clicar em links enviados por mensagens. Proteja senhas e códigos: nunca compartilhe senhas bancárias, códigos de autenticação ou credenciais de acesso durante o processo seletivo. Desconfie de promessas exageradas: aprovações em tempo muito curto e salários muito acima da média para a função exigem verificação adicional.



O que fazer se você já compartilhou dados ou perdeu dinheiro?

Mesmo com os cuidados, golpes mais elaborados podem passar despercebidos. Se o candidato perceber que forneceu informações pessoais ou realizou uma transferência para criminosos, a rapidez da reação pode ajudar a limitar os prejuízos. O primeiro passo é entrar em contato com o banco ou a instituição financeira envolvida para tentar bloquear acessos e contestar a operação.

Também é importante trocar as senhas que possam ter sido expostas e encerrar sessões desconhecidas nas contas. Mensagens, comprovantes de transferência, e-mails, endereços eletrônicos e outros registros da abordagem devem ser preservados. Essas informações podem ajudar na contestação junto à instituição financeira e no registro do boletim de ocorrência.