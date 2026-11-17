OPORTUNIDADE

Vivo abre mais de 500 vagas de estágio para 2027 com bolsa auxílio de até R$ 3 mil; há oportunidades na Bahia e em outros 12 estados

Programa oferece três modalidades para estudantes de diferentes áreas e momentos da graduação; metade das vagas será destinada a pessoas negras, e as inscrições seguem até 16 de dezembro

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 14:43

Vivo abre mais de 500 vagas de estágio para 2027 com bolsa auxílio de até R$ 3 mil; há oportunidades na Bahia e em outros 12 estados Crédito: Divulgação

Estudantes que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho já podem se candidatar ao Programa de Estágio Vivo 2027. A empresa abriu mais de 500 vagas em um novo formato, dividido em três trilhas: Start, Expert e Summer. As modalidades foram desenvolvidas para atender a diferentes perfis, áreas de interesse e etapas da formação acadêmica.

Uma das novidades desta edição é a destinação de 50% das oportunidades para pessoas negras. As vagas estão distribuídas por diferentes regiões do país, incluindo a Bahia, e contemplam desde experiências em áreas corporativas até formação especializada em Inteligência Artificial (IA) e Cibersegurança.

Como conseguir ser contratado no estágio? 1 de 6

As três trilhas têm propostas e requisitos próprios. Enquanto a Start oferece uma jornada de desenvolvimento mais ampla, a Expert é voltada à formação técnica em tecnologia. Já a Summer proporciona uma experiência intensiva de oito semanas durante as férias universitárias.

“Com o novo formato do programa, ampliamos as possibilidades para que estudantes com diferentes perfis e interesses encontrem uma experiência de desenvolvimento conectada ao seu momento de carreira. Queremos aproximar jovens talentos dos desafios que estamos construindo hoje e do futuro que queremos transformar”, afirma Fernando Luciano, vice-presidente de Pessoas da Vivo.

Start: vagas em diferentes áreas e estados, incluindo a Bahia

A trilha Start concentra a maior parte das oportunidades e é destinada a estudantes de todos os cursos de bacharelado ou tecnólogos que desejam iniciar a carreira em diferentes áreas da companhia. Para participar, é necessário ter previsão de conclusão da formação entre o primeiro semestre de 2028 e o segundo semestre de 2029. Não é exigida experiência profissional anterior nem conhecimento de inglês.

A jornada pode durar até 24 meses e combina atividades práticas, desenvolvimento profissional e acompanhamento ao longo do estágio. As oportunidades estão distribuídas entre Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. O modelo de trabalho é híbrido, e a bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

Expert: formação em Inteligência Artificial e Cibersegurança

A trilha Expert foi criada para estudantes interessados em aprofundar conhecimentos em tecnologia e participar de projetos reais da Vivo, especialmente nas áreas de Inteligência Artificial e Cibersegurança. Podem se candidatar alunos de Engenharias, Ciência da Computação, Análise e Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Design e Letras. Conhecimentos prévios, projetos acadêmicos e portfólios extracurriculares relacionados à tecnologia podem ser considerados diferenciais.

É necessário ter previsão de conclusão do curso entre o primeiro semestre de 2028 e o primeiro semestre de 2029. O estágio terá duração de 12 meses e contará com formação técnica, mentorias e participação em projetos da empresa. As vagas são para o estado de São Paulo, em modelo híbrido, com bolsa-auxílio de R$ 3 mil.

Summer: estágio intensivo de oito semanas nas férias

A terceira modalidade é a Summer, voltada a estudantes de todos os cursos e universidades do Brasil e do exterior. A proposta é oferecer uma imersão de oito semanas na companhia durante o período de férias acadêmicas. Os participantes terão contato com profissionais da Vivo e atuarão em projetos reais. Podem concorrer estudantes a partir do segundo semestre da graduação.

As oportunidades são para São Paulo, com trabalho presencial e bolsa-auxílio de R$ 3 mil. Além da experiência temporária, a iniciativa também permite que a empresa se aproxime de jovens talentos que poderão, futuramente, seguir carreira na companhia.

Quais são os benefícios oferecidos?

Além da bolsa-auxílio, os selecionados poderão ter acesso a benefícios conforme as regras e a elegibilidade de cada trilha. Entre eles estão o VIBE, programa de benefícios flexíveis da Vivo, com opções como vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia.

O pacote também pode incluir programa de idiomas, folga no dia do aniversário, smartphone com plano de voz e dados ilimitados e ofertas exclusivas em serviços da Vivo.

Como se inscrever no Programa de Estágio Vivo 2027?

As inscrições estão abertas até 16 de dezembro e devem ser feitas pela internet. Antes de se candidatar, é importante conferir os requisitos de cada trilha, especialmente a previsão de conclusão do curso, as áreas de formação aceitas e a localidade das oportunidades.