Enquete A Fazenda 18: Darlin, Giovana e Maíra; quem deve ficar no reality?

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Felipe Sena
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 00:32
A disputa em A Fazenda 18 continua, e após a Prova do Fazendeiro, foi formada a 6ª Roça do reality.
Desta vez, Darlin Ferrattry, Giovanna Gold e Maíra Charken não conseguiram escapar da berlinda e disputam vaga para continuar no jogo. Agora, o jornal CORREIO, quer saber: quem você quer que fique no reality?
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As peoas foram confirmadas na Roça após Ana Bruna Ávila vencer a dinâmica e conquistar o tão sonhado chapéu de Fazendeira. A eliminada será anunciada nesta quinta-feira (29).
A formação da 6ª Roça começou com o fazendeiro da vez, Thaíde, indicando Darlin para a primeira vaga da berlinda. Na sequência, Giovanna ficou no segundo banquinho após ser a mais citada pelos colegas de confinamento, com 9 votos.
A atriz puxou Maíra da baia para o terceiro banquinho. Eduarda chegou a sobrar na dinâmica do Resta Um, mas graças ao poder vermelho, Mônica a tirou do alvo e colocou Ana Bruna no lugar. Ao final da noite, a influenciadora vetou Giovanna da Prova do Fazendeiro.