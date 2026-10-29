REALITY

Enquete A Fazenda 18: Darlin, Giovana e Maíra; quem deve ficar no reality?

Vote em quem você quer que continue no reality

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 00:32

Darlin, Giovana e Maíra estão na berlinda Crédito: Reprodução | Record

A disputa em A Fazenda 18 continua, e após a Prova do Fazendeiro, foi formada a 6ª Roça do reality.

Desta vez, Darlin Ferrattry, Giovanna Gold e Maíra Charken não conseguiram escapar da berlinda e disputam vaga para continuar no jogo. Agora, o jornal CORREIO, quer saber: quem você quer que fique no reality?

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As peoas foram confirmadas na Roça após Ana Bruna Ávila vencer a dinâmica e conquistar o tão sonhado chapéu de Fazendeira. A eliminada será anunciada nesta quinta-feira (29).

A formação da 6ª Roça começou com o fazendeiro da vez, Thaíde, indicando Darlin para a primeira vaga da berlinda. Na sequência, Giovanna ficou no segundo banquinho após ser a mais citada pelos colegas de confinamento, com 9 votos.