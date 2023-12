10° Edição da "Festa Havaiana" contará com shows de Adão Negro, Lutte, Pedro Pondé e Diamba

10° Edição da "Festa Havaiana". Crédito: Divulgação

O clima tropical invadirá o Alto do Andú com a 10ª edição da Festa Havaiana no próximo dia 15 de dezembro, às 20h. O evento promete ser o ápice do verão, proporcionando ao público uma experiência única ao som de atrações como Pedro Pondé, Lutte, Diamba, Adão Negro e DJ Roger N’ Roll. Os ingressos já estão à venda na Ticket Maker.



A festa contará com espaço amplo, distribuição de colares Havaianos, telões exibindo vídeos de esportes radicais, Pista, Área VIP, Bar, Área de Alimentação e Bilheteria no Local. Na decoração temática e exuberante, tochas e elementos típicos praianos criarão um ambiente mágico e festivo, e a areia será adicionada ao solo, dando charme evento e mantendo sua essência única e praiana.

PROGRAMAÇÃO

A celebração ganha ainda mais destaque com a apresentação do cantor Lutte, uma verdadeira referência na cena musical baiana. Sua voz marcante e presença contagiante prometem agitar a pista e fazer desta festa uma noite memorável. Com mais de duas décadas de carreira, voz marcante e presença contagiante, Lutte começou sua jornada musical como fundador da banda Mosiah Roots, uma verdadeira referência na cena musical baiana. Sua trajetória o destacou como um dos artistas mais importantes e emblemáticos de sua geração.

O público também vibrará ao som de Pedro Pondé, um dos frontmen mais expressivos e conhecidos da música baiana. Com mais de 20 anos de experiência nos palcos, Pondé traz a vibe da música pop brasileira para elevar ainda mais o clima da festa. Cantor, compositor e ator, Pondé iniciou sua trajetória atuando e, posteriormente, encantou como vocalista das bandas Scambo e O Círculo, conquistando seis premiações no Troféu Caymmi 2004.