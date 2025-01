sua diversão

12 livros para celebrar o Dia Mundial da Religião

Confira obras para te ajudar a fortalecer o espírito e regar a fé

21 de janeiro de 2025

É possível se conectar com a fé por meio da leitura

A fé ajuda a renovar as esperanças e a encontrar apoio em tempos difíceis. Por isso, o Dia Mundial da Religião, celebrado em 21 de janeiro, é um convite para refletir sobre a importância de semear a espiritualidade ao longo da vida. Independentemente da crença, a fé leva conforto, propósito e resiliência diante dos desafios do dia a dia. Para cultivá-la, é necessário reservar alguns momentos diários e conectar-se por meio de oração, meditação ou leitura.

Em comemoração à data, confira 12 livros que vão desde testemunhos e devocionais até obras inspiradoras para enriquecer a jornada espiritual. Dedique um tempo para fortalecer o espírito e regar a fé!

1. Coma este livro

Em “Coma este livro”, Eugene H. Peterson revela como transformar a leitura da Bíblia em um banquete para alimentar a alma (Imagem: Divulgação | Editora Mundo Cristão) Crédito:

O renomado teólogo Eugene H. Peterson revela como transformar a leitura da Bíblia em um banquete para alimentar a alma. A proposta é difundir a Palavra não apenas como um texto a ser estudado, mas uma experiência a ser vivida. Ele compartilha reflexões e orientações que ensinam o leitor a “degustar” as Escrituras, de modo que ele possa nutrir a fé, moldar o caráter e transformar a relação com Deus em algo tangível e diário.

2. Na alegria e na dor

Em “Na alegria e na dor”, Carlos Franciscon compartilha com sensibilidade a jornada da esposa, Andrea, na luta contra um câncer raro descoberto na gravidez (Imagem: Divulgação | Carlos Franciscon) Crédito:

Carlos Franciscon compartilha com sensibilidade a jornada da esposa, Andrea, na luta contra um câncer raro descoberto durante a gravidez. A história de superação, amor e resiliência inspira a enfrentar os desafios com fé e união. Em detalhes, ele conta como a família encarou o diagnóstico do sarcoma de Ewing equilibrando espiritualidade e medicina para um tratamento integral de corpo e alma.

3. Orar faz muito bem!

“Orar faz muito bem” apresenta um itinerário simples para rezar e meditar sobre o coração da fé católica Crédito: Imagem: Divulgação | Edições Loyola

A oração é uma das expressões da amizade com Deus. Por isso, orar faz muito bem e, com o auxílio do Espírito Santo, fortalece a fé. Este livro do padre Alex Nogueira apresenta um itinerário simples para rezar e meditar sobre o coração da fé católica, com base no texto do Pai-Nosso. Aqui cada pessoa encontrará um comentário reflexivo dessa oração ensinada por Jesus.

4. Socorro! Eu preciso me conhecer!

“Socorro! Eu preciso me conhecer!” apresenta ensinamentos sobre a conexão entre os tipos de comportamentos e a fé (Imagem: Divulgação | Luiz Guilherme Monteiro) Crédito:

Luiz Guilherme Monteiro, especializado em Ciências Náuticas, apresenta ensinamentos sobre a conexão entre os tipos de comportamentos e a fé. Com o entendimento de que o propósito da vida não está em cada um, mas em quem os “desenhou”, o autor traz um norte para as indagações dos leitores que desejam se autoconhecer e desenvolver a espiritualidade.

5. A semente da compaixão

“A semente da compaixão” incentiva os leitores a cultivarem a compaixão e fazer crescer o amor dentro de si e no mundo (Imagem: Divulgação | Editora Caminho Suave) Crédito:

Da autoconfiança nasce a compaixão, e da compaixão brota a força. O 14º Dalai Lama já foi uma criança, e sua mãe, a primeira a lhe ensinar sobre compaixão. Conhecendo a infância de Sua Santidade, os leitores aprenderão a cultivar este sentimento e fazer crescer o amor dentro de si e no mundo. Uma ferramenta para que as famílias transmitam esses valores às crianças.

6. Devocional mulheres

“Devocional mulheres” é um guia espiritual transformador para cristãs que desejam fortalecer a fé e renovar o relacionamento com Deus (Imagem: Divulgação | Editora Vida) Crédito:

Escrito por Viviane Martinello, este é um guia espiritual transformador para cristãs que desejam fortalecer a fé e renovar o relacionamento com Deus. O devocional oferece 365 dias de reflexões baseadas na Palavra, com lições de coragem, perseverança e amadurecimento espiritual. Com orações, ensinamentos e espaço para anotações pessoais, a obra inspira mulheres a superarem desafios cotidianos e cultivarem uma rotina espiritualmente saudável.

7. Bom dia, Campeão

“Bom dia, Campeão” oferece práticas bíblicas para edificar a alma, técnicas de alta performance e inspirações de grandes esportistas (Imagem: Divulgação | Editora Sol a Ideia) Crédito:

Uma combinação de fé, ciência e histórias de superação para transformar a rotina espiritual e mental do leitor. Escrito por Gleison Bremer, jogador brasileiro do time Juventus, e Thiago Linhares, especialista em psicologia esportiva e coach de atletas, o livro oferece práticas bíblicas para edificar a alma, técnicas de alta performance e inspirações de grandes esportistas. Ideal para quem busca alcançar excelência em todas as áreas da vida, fundamentado na Palavra de Deus.

8. Conversa com Deus Pai

“Conversa com Deus Pai” propõe 365 reflexões diárias que trazem acolhimento e conforto para a alma Crédito: Imagem: Divulgação | Principis

Amanda Veras propõe 365 reflexões diárias que trazem acolhimento e conforto para a alma. Mergulhe em um diálogo íntimo e espiritual com Deus neste livro inspirador, repleto de mensagens que tocam o coração e conduzem à paz interior. Cada página oferece uma jornada de autoconhecimento, proporcionando momentos de introspecção e conexão profunda com o divino.

9. Entidades da umbanda

“Entidades da umbanda” mergulha na riqueza das entidades da umbanda, explorando seus mistérios, sua conexão com o plano espiritual e seu papel transformador na vida dos praticantes (Imagem: Divulgação | Editora Citadel) Crédito:

A umbanda é uma teia viva de saberes ancestrais, em que cada entidade ― Caboclos, Pretos-Velhos, Erês, Exus e Pombagiras ― atua como guia espiritual em nossa jornada de cura e evolução. Este livro mergulha na riqueza dessas entidades, explorando seus mistérios, sua conexão com o plano espiritual e seu papel transformador na vida dos praticantes.

10. Fé & esperança para cada dia

Em “Fé & esperança para cada dia”, o pastor Flávio Valvassoura convida o leitor a embarcar em uma jornada de renovação espiritual e descoberta interior (Imagem: Divulgação | Editora Citadel) Crédito:

Nesta obra, o pastor Flávio Valvassoura convida o leitor a embarcar em uma jornada de renovação espiritual e descoberta interior. Com uma vasta experiência em liderança e desenvolvimento pessoal, o autor oferece uma coleção de devocionais diários que irão nutrir sua alma e fortalecer sua fé.

11. A jornada do povo de Deus

Em “A jornada do povo de Deus”, a historiadora Jandyra Stahlschmidt Cantu narra a história dos judeus, desde sua formação até a contemporaneidade (Imagem: Divulgação | Editora Palavra e Profecia) Crédito:

Neste livro, a historiadora Jandyra Stahlschmidt Cantu narra a história dos judeus, desde sua formação até a contemporaneidade. Em ordem cronológica, atravessa as 12 tribos de Israel, as Cruzadas, a Inquisição, o retorno à Terra Prometida e a fundação do Estado moderno de Israel. Entre as páginas, mostra ainda a força da identidade judaica e a continuidade das tradições.

12. Chico Xavier e suas experiências no Santa Esmeralda

Em “Chico Xavier e suas experiências no Santa Esmeralda”, Juliana Magalhães transmite o relato do importante médium brasileiro sobre suas experiências e aprendizados após a morte (Imagem: Divulgação | Juliana Magalhães) Crédito:

Juliana Magalhães transmite o relato do importante médium brasileiro Chico Xavier sobre suas experiências e aprendizados após a morte. A obra psicografada conta sobre a ala do plano espiritual voltado para cura, renovação e harmonização de questões físicas e psicológicas. Também traz aproximações do espiritismo com as religiões de matrizes africanas.