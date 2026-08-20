EVENTO

18ª edição do IC Encontro de Artes acontece em seis espaços

Mostra, realizada de 26 a 19/8, apresenta oito espetáculos nacionais e internacionais, dois bate-papos e quatro noites de show na Casa da Mãe

Doris Miranda

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:00

Espetáculo ¡La Asimetría es Más Rica! Crédito: Juliana Hilal

Quem cuida? É a pergunta que movimenta a 18ª edição do IC Encontro de Artes, festival realizado pela Conexões Criativas em parceria com a Dimenti Produções Culturais. De 26 a 29 de agosto, em seis diferentes espaços de Salvador, o evento apresenta oito espetáculos nacionais e internacionais, dois bate-papos e quatro noites de show na Casa da Mãe.

Ao articular essa ideia, o festival propõe uma oportunidade de interligar as palavras “cultura”, “cura” e “curadoria”. Enquanto “cultura” está ligada a práticas de cultivo, hoje também nomeando processos de formação de subjetividades e de produção simbólica, a palavra “cura”, antes de nomear o restabelecimento da saúde, diz respeito a zelo: curar é, antes de tudo, cuidar.

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“Em termos históricos, o exercício da curadoria está vinculado à organização, à preservação e ao cuidado de um conjunto de artistas, obras e ações, bem como seu campo de relações, modos de compartilhamento e mediação. Um gesto de organizar encontros, tensionar perspectivas e narrativas, criando condições para que diferentes presenças, saberes e experiências possam coexistir e se afetar mutuamente”, descreve o coletivo curador formado por Ellen Mello, Jorge Alencar, Larissa Lacerda e Neto Machado.

Na programação, estão presentes obras que ativam a questão de variadas formas. Para além da literalidade, o tema surge no tensionamento, na demanda, na oferta de relações com o público. Surgem negligências, desaparecimentos, sobrecargas naturalizadas, controle disfarçado de proteção, resistência confundida com invulnerabilidade.

Mostra Artística

A abertura desta 18ª edição acontece no dia 26, às 18h30, na área externa do Teatro Experimental da Escola de Dança da Ufba, com entrada gratuita. Em cena a mostra Imunidade, resultado de residência artística realizada pelo festival a partir da proposta de criação colaborativa das artistas paranaenses Cândida Monte e Milla Jung.

Em seguida, às 20h, dentro do Teatro Experimental da Escola de Dança, o IC18 abre espaço para respirar outros ares de uma cena do cuidado em que corpos masculinos sejam presentes em Vapor: Ocupação Infiltrável, do Original Bomber Crew (PI).

No dia 27, às 18h30, o Espaço Cultural da Barroquinha é cenário para Chuquichinchay - La Existencia de la Androginia en los Andes, de Isaac Ensueño Erazo Araujo, da Colômbia, com colaboração artística de Animala, Oshnur e Bitxy. A performance conta da existência de seres andróginos do Império Inca, chamados Qariwarmis.

Às 20h, no Teatro do Goethe-Institut Salvador, o IC18 acolhe o Guia Ilustrado para Desobedecer, novo trabalho da multiartista baiana Larissa Lacerda e da Dimenti. No dia 28, às 18h30, ¡la Asimetría es Más Rica! ocupa também o mesmo espaço com a performer paulistana Estela Lapponi.

Depois, às 20h, o Cineteatro 2 de Julho recebe Minha Mãe e Eu, e a Mãe da Minha Mãe, espetáculo de Fabio Vidal e Território Sirius (BA), com a participação de Rosvanda Melo, mãe de Fabio. A trama é uma narrativa autobiográfica que entrelaça temas universais e o cuidado familiar em três gerações.

No dia 29, às 18h30, Alina Marinelli, Bárbara Hang, Margarita Molfino, Mariana Montepagano apresentam o espetáculo La Gravedad del Encuentro, encenado no Espaço Cultural da Barroquinha. Fechando a mostra artística, às 20h, no Cineteatro 2 de Julho, o IC apresenta a artista e transpóloga paulista Renata Carvalho em Manifesto Transpofágico, em que convida o público a olhar para o seu corpo travesti.

Casa da Mãe

Nos quatro dias de festival, o 18º IC realiza a Ocupação Casa da Mãe e faz deste espaço cultural o ponto de encontro oficial do festival, sempre a partir das 21h30. A agenda faz uma grande mescla de gêneros. No primeiro dia, a artista multilinguagem paulista Iara Rennó faz show com participação especial de Gabi Guedes.

No segundo dia tem forró com a Banda Cheiro de Couro, formada por mulheres lésbicas: Bruna Barreto (violão e voz), Clara Elisa (percussão e voz), Ju Paim “Surfistão” (baixo e voz), Pitty Ferreira (percussão, palavra, voz) e Tati Sales (sanfona e voz).

A terceira data fica com o cantor e ator Pedro de Rosa Morais, que apresenta repertório de canções de Lulu Santos junto com Paulo Mutti (guitarra), Fabio Rocha (baixo) e Flavinho Drums (bateria). O encerramento será com o Samba de Pretas, com a roda de ancestralidade e da força das mulheres pretas.

O festival também reserva espaço para a formação coletiva e a construção de pensamentos sobre cenas e dramaturgias do cuidado. Serão dois bate-papos na Casa Arte Dá Trabalho, com entrada gratuita, sempre às 16h. No dia 28, Quem é Você na Cena do Cuidado? vai reunir artistas participantes para falar sobre as cenas de cuidado criadas e praticadas em suas obras.

Já no dia 29, em Curadoria como Cuidado, a artista argentino-brasileira Jimena García Blaya, propõe pensar o cuidado como uma tecnologia da prática curatorial.