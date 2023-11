29ª edição do Prêmio Braskem vai prestigiar teatro baiano; veja indicados

Prêmio Braskem. Crédito: Prêmio Braskem

O Prêmio Braskem de Teatro vai revelar, no dia 29 de novembro, os ganhadores da sua 29ª edição. A cerimônia de premiação, intitulada 'Afeto, um Auto de Amor ao Teatro', acontecerá às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. O espetáculo será uma homenagem a todas as edições da .



“Afeto, um auto de amor ao teatro é uma trupe de seres divertidos, em uma cidade imaginária, que se veste e reveste de um estado de poesia para revelar surpresas durante a cerimônia da noite e da vida”, destaca Andrezão Simões, diretor do espetáculo. Ele explica que o auto foi revestido de africanidades e nordestinidades, e trata de temas atuais, como a relação entre inteligências ancestrais e artificiais, com esta linguagem de leveza, criticidade e criatividade.

A cerimônia de premiação este ano irá homenagear artistas que fizeram e fazem parte da história das artes cênicas, com muita diversão, críticas, integração e surpresas. Entre os agraciados estão Harildo Deda, Nilda Spencer, José Celso Martinez e outros grandes profissionais que partiram.

Também serão homenageados nomes, como Amir Haddad, mestre do teatro de rua, com diversas atuações e participações especiais no teatro, na música e na comunicação; Maurício Martins, figurinista baiano com diversas atuações na área, assim como o elenco do espetáculo: Osvaldinho Mil, Denise Correia, Evelin Bunchegger, Bárbara Borga, Inaê, Lucio Tranchesi, Peu Alves, João Lima e Alan Miranda.

O trabalho de criação e performance musical é assinado por Yacoce Simões e Marco Lobo, que trabalham a ritmia, a percussividade e a melodia baiana. O espetáculo ainda conta com Irma Vidal, na iluminação; Felipe Cipriani, na cenografia; Ronaldo Sales, na projeção mapeada; Selma Santos, na produção; Agamenon de Abreu, no figurino, maquiagem e adereços; e Apoena Serrat, na cineprodução, transmissão e ficha técnica. O roteiro conta com o cordel de Maviael Melo, o humor de Alan Miranda, a criatividade de Andrezão Simões e a identidade visual inspirada na obra do artista Juraci Dórea.

“O Prêmio Braskem de Teatro está há 29 edições exaltando o teatro e reconhecendo os artistas baianos. A cerimônia deste ano será marcada mais uma vez pela valorização do talento de todos esses artistas”, celebra Ana Laura Sivieri, diretora de Marketing e Comunicação da Braskem. A iniciativa é realizada pela Caderno 2 Produções Artísticas e conta com patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Comissão Julgadora – A mais tradicional premiação das artes cênicas da Bahia trouxe esse ano, como parte da comissão julgadora, o ator e jornalista Arlon Souza; o artista, pesquisador, produtor e gestor cultural Chicco Assis; a atriz e gestora cultural Gabriela Sanddyego; a atriz e doutora em Artes Cênicas Mônica Santana, e o ator e diretor João Guisande. Os convidados são os responsáveis por escolher os destaques das artes cênicas desse ano, que receberão, além dos troféus, R$ 30 mil para os melhores espetáculos das categorias Adulto e Infantojuvenil e R$ 5 mil para Ator, Atriz, Texto, Revelação, Direção, Performance e Categoria Especial.

A novidade da premiação esse ano ficou por conta da Mostra Interior em Cena, que funcionou como uma etapa classificatória voltada a montagens das cidades do interior da Bahia. Das 33 peças inscritas, 12 foram selecionadas para a Mostra, realizada em Salvador. Duas dessas montagens, Adelino e A Saga de João Caixote, receberam indicações para a premiação, ambas concorrendo na categoria Espetáculo Infantojuvenil. A iniciativa teve o objetivo de divulgar, incentivar e promover a inclusão e a valorização dos artistas do interior.

Indicados ao Prêmio Braskem de Teatro 2023 por categoria

ESPETÁCULO ADULTO

2 de julho - A Resistência Cabocla

Maldita Seja

Monólogo das Sombras

O Rabo e a Porca

Sem Drama

ESPETÁCULO INFANTOJUVENIL

A Saga de João Caixote

Adelino

Dandara na Terra dos Palmares

Flor de Julho

Saudade, João

PERFORMANCE

Eu estou aqui

Peito aberto

REVELAÇÃO

Carla Lucena, pela atuação em "Corpo Presente"

Letícia Aranha, pelas direções de "ABC da fome" e "Rominho e Marieta"

Mano Leone, pelas atuações em " O Último Tolo Dinamarquês", "Farsas e Sofrências" e "Replay"

Naira da Hora, pela atuação em "2 de julho - A Resistência Cabocla"

Veridiana Andrade, pela atuação em "Maldita Seja"

TEXTO

Caio Rodrigo, pelo texto de “Sem Drama”

Fábio Vidal, pelo texto de “Monólogo da Sombras”

Gildon Oliveira, pelos textos de "Cintilante" e "Aviamentos"

Luciana Comin, pelo texto de “O mundo de Dentro”

Paulo Henrique Alcântara, pelo texto de “Maldita Seja”

DIREÇÃO

Agamenon de Abreu, pela direção em “Dandara na Terra dos Palmares”

Caio Rodrigo e Gordo Neto, pela direção em “Sem Drama”

Cássia Valle, Leno Sacramento e Valdinéia Soriano, pela direção em “2 de julho - A Resistência Cabocla”

Gilsérgio Botelho, pela direção em “Adelino”

João Lima, pela direção em “O Rabo e a Porca”

ATOR

Fábio Vidal, pela atuação em “Monólogo das Sombras”

José Carlos Júnior, pela atuação em “A Arte da Comédia”

Ricardo Fraga, pela atuação em “Adelino”

Ridson Reis, pela atuação em “Boquinha”

Sulivã Bispo, pela atuação em “Koanza: do Senegal ao Curuzu”

ATRIZ

Aicha Marques, pela atuação em “O Rabo e a Porca”

Késia Prado, pela atuação em “Adelino”

Manu Santiago, pela atuação em “O Rabo e a Porca”

Mariana Freire, pela atuação em “Desmontando a Casa”

Viviane Laerte, pela atuação em “Maldita Seja”

CATEGORIA ESPECIAL

Daniela Chaves, pela Operação Técnica de "Monólogo das Sombras"

Gilsérgio Botelho, pela Cenografia e Iluminação de "Adelino"

Guilherme Hunder, pelos Figurinos de "Flor de Julho" e "Rominho e Marieta", e Cenografia de "Boquinha"

Ray Gouveia e Felipe Pires, pela Direção Musical de "Flor de julho"