PRIMAVERA

3 flores para decorar a casa na primavera

1. Orquídea phalaenopsis

Cuidados: sempre mantenha a flor em ambientes úmidos e com sol ameno.

2. Hortênsia

Cuidados: a flor precisa do sol da manhã, e fica mais forte e saudável se for utilizado substrato na terra na hora do plantio.