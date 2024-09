Edicase Brasil

4 filmes e séries que estreiam no Prime Video em outubro

Confira as principais novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming

O mês de outubro está recheado de novidades no Prime Video. Entre os destaques, há o documentário “Maniaco do Parque”, baseado em um caso real que chocou o Brasil e o mundo, e a versão australiana de “The Office”, que promete conquistar mais uma vez o coração dos apaixonados pela franquia.

Na categoria ação/drama, há o lançamento de “Citadel: Diana”, um spin-off italiano da série de espionagem produzida pelos irmãos Russo, e a tão aguardada sequência de “A Lenda de Vox Machina”, série de animação baseada nas campanhas de RPG da websérie “Critical Role”. A seguir, confira mais detalhes sobre as produções!

1. A Lenda de Vox Machina – 3ª temporada (03/10)

Em “A Lenda de Vox Machina”, o público acompanha oito heróis , conhecidos como “Vox Machina”, que embarcam em aventuras épicas em um mundo de fantasia repleto de magia, monstros e intrigas políticas. Na nova temporada, eles continuam a jornada para defender o reino de Exandria, enquanto buscam redimir o passado e enfrentam a ameaça de um poderoso rei. De acordo com informações do Prime Video, a temporada estreia com três episódios, e os demais serão lançados semanalmente.