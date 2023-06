Filmes baianos no In-Edit podem ser vistos online

O curta Volta do Mundo, Camará estreia na programão do festival In-Edit In. Crédito: Eduardo Tosta/Divulgção

Salvador ficou de fora da rota do festival de documentários musicais In-Edit, que iniciou na última quinta sua 15ª edição, em São Paulo e no Rio. No entanto, uma parte da programação do evento, que vai até dia 25, está sendo disponibilizada online e vale a pena ser conferida, pois sempre traz boas produções, destacando cenas ou nomes importantes da música.



Um dos endereços virtuais onde é possível acompanhar o In-Edit é na plataforma gratuita Itaú Cultural Play, que preparou uma curadoria com um recorte especial, reunindo seis filmes que abordam a música e a cultura afro-brasileira.

Os longas Famoudou Konaté – O Rei do Djembe, de André Piruka e Billy Konate, e Agudás, de Luiza Fernandes e Renata Amaral, repensam a conexão Brasil-África. O primeiro, via Guiné Bissau e por meio da trajetória do mestre do djambe Famoudou Konaté. Já Agudás fala sobre os descendentes de africanos escravizados no Brasil que retornaram ao Benin.

A Bahia está representada pelos longas Reggae Resistência e Ijó Dudu, Memórias da Dança Negra na Bahia e pelo curta Volta ao Mundo, Kamará. Com direção de Cecilia Amado e Pablo Oliveira, Reggae Resistência fala d a difusão do reggae no Recôncavo e em Salvador, contado por nomes importantes da cena local, como os cantores Edson Gomes, Dionorina e Nengo Vieira. Em Ijó Dudu, o coreógrafo José Carlos Arandiba, mais conhecido como Zebrinha, vai atrás das vivências e saberes das mestras e mestres pioneiros da dança negra .

Único curta baiano na mostra competitiva, Volta ao Mundo, Kamará, de Eduardo Tosta e Karol Azevedo, registra os jovens músicos da Neojiba na oitava turnê internacional, na Europa, quando apresentaram a primeira obra erudita que reúne berimbau e orquestra, composta pelo baiano Jamberê.

Completando a seleção Arruma um Pessoal pra Gente Botar uma Macumba num Disco, de Chico Serra (que só será exibido nos dias 24 e 25) traz imagens raras, gravações antigas e depoimentos de pesquisadores sobre os primeiros discos de macumba introduzidos por Getúlio Marinho – uma das principais figuras do samba brasileiro – no início da indústria fonográfica no Brasil, e a influência das religiões afro-brasileiras no samba e na cultura popular a partir dos anos 1920.

Além do In-Edit, a plataforma traz uma seleção de filmes das mostras principais de outros dois festivais que estão acontecendo no país: o 12º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba (a partir do dia 20) e a 18ª CineOP –Mostra de Cinema de Ouro Preto (a partir de 27) , ambos transmitidos pela primeira vez no streaming. O programa especial marca os dois anos de criação do IC Play, em 19 de junho, Dia do Cinema Nacional.

Acompanhe

O quê :15ª edição do In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical acontece até 25 de junho

Online : A plataforma gratuita www.itauculturalplay está exibindo um recorte com seis filmes, três deles baianos, até o dia 25

Programação: A partir de segunda-feira, toda a programação online desta edição poderá ser vista em https:// br.in-edit.tv, Veja também em https://sesc.digital/colecao/cinema- em-casa- com-sesc

Laura Castro lança livro no MAM

A escritora Laura castro lança neste domingo o livro A História de um Botão (Duna), em evento no Museu de Arte Moderna da Bahia, na Avenida Contorno. Trata-se de um livro para bebês e crianças de todas as idades, editado pela Duna, editora pela baiana Duna, dedicada a publicações artísticas e experimentais.

O lançamento será aberto pela oficina Acordar a Semente ou Na Barriga da Terra, conduzida por Felipe Caires, mãe e filho, Laura e Benjamin, para ensinar a fazer bombas de adubo orgânico, barro e sementes, discutindo, a partir da poesia, a possibilidade de reflorestamento de cidades. A oficina tem início às 14h, no Galpão de Oficinas do MAM. Depois será o momento da publicação, que é composta por um livro redondo de tecido, um poema-receita e uma experiência sonora.

O livro nasceu em 2011, para presentear Benjamin, filho de Laura, em seu 1º aniversário. Este é o décimo sexto trabalho autoral de Laura, que iniciou sua trajetória na literatura com o Prêmio Bolsa de Criação Literária da Fundação Nacional das Artes - FUNARTE, em 2009.

Tem forró pra todo gosto na cidade

Chácara Baluarte - Os cantores Luiz Caldas e Saulo comandam a festa Nosso São João 2023, que acontece neste sábado (17), a partir das 15h, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Os artistas prometem embalar a plateia com a energia com seus maiores sucessos, e releituras de clássicos juninos. A abertura fica por conta da banda Ú Tal do Xote. Os ingressos custam R$ 160 (pista) e estão à venda na Ticketmaker, Central do Carnaval, Balcão de ingressos.

Casa Rosa - Sertanejos de origem e envolvidos com arte desde a infância, Ana Barroso e Guigga se unem no show Fuá, em que apresentam clássicos do cancioneiro junino e canções dos repertórios dos dois artistas, que estarão acompanhados de um trio nordestino – acordeom, zabumba e triângulo. O show será neste sábado (17), na Casa Rosa, no Rio Vermelho, a partir das 20h, com participação especial de Raymundo Sodré. Ingressos: R$ 60| R$ 30, à venda no Sympla e no local. Clube CORREIO tem 40% de desconto.