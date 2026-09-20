ARTE

A Bahia no novo mapa da arte latino-americana

SP-Arte Rotas amplia diálogo com o continente e evidencia novas formas de circulação da produção baiana entre galerias, instituições, coleções e novos públicos

Gabriela Cruz

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05:00

Obras de Zé di Cabeça no espaço da Galatea na SP-Arte Rotas 2026 Crédito: divulgação/SP-Arte

A história das artes visuais na Bahia ajuda a desmontar, de saída, uma ideia simples de pertencimento. Carybé nasceu na Argentina, mas fez de Salvador território de vida e criação e se tornou um dos artistas que ajudaram a construir o imaginário visual da Bahia no século XX. Se Jorge Amado projetou pela literatura uma Bahia para o mundo, Carybé a desenhou, pintou e esculpiu, ao lado de uma geração que renovou as artes no estado, com nomes como Mário Cravo Júnior, Genaro de Carvalho, Jenner Augusto e Rubem Valentim. Este último encontrou nos signos das religiões de matriz africana matéria para uma linguagem geométrica singular, enquanto Mestre Didi levou formas e materiais relacionados ao candomblé para uma obra escultórica que hoje ocupa museus dentro e fora do país.

Décadas depois, essa história continua sendo escrita por artistas como Alberto Pitta, Ayrson Heráclito e Nádia Taquary, ao mesmo tempo em que outros nomes começam a alcançar galerias, coleções e instituições. Pitta integrou a 36ª Bienal de São Paulo; Heráclito está entre os convidados da 61ª Bienal de Veneza; e Aurelino dos Santos e Goya Lopes integraram, em 2025, uma exposição dedicada a Mestre Didi no El Museo del Barrio, em Nova York. Em 2026, o MAM Rio apresentou cerca de 180 trabalhos de Rubem Valentim em colaboração com o MAM Bahia. A circulação já existe e é internacional. A pergunta passa a ser outra: como a Bahia se posiciona nesse mapa e quais estruturas permitem que novas produções atravessem fronteiras?

SP-Arte Rotas 2026 1 de 47

A questão ganhou contornos ainda mais evidentes na quinta edição da SP-Arte Rotas, realizada entre 26 e 30 de agosto, na ARCA, em São Paulo. Criada em 2022 como Rotas Brasileiras, com atenção especial à produção das diferentes regiões do país e a projetos curatoriais, a feira começou a ampliar suas fronteiras em 2025. Neste ano, aprofundou o diálogo com a América Latina, reunindo galerias do Uruguai, Argentina e Colômbia, além da italiana Orma e de expositores das cinco regiões brasileiras.

Para Tamara Perlman, diretora de Novos Negócios da SP-Arte, essa abertura passa também por rever uma lógica que durante muito tempo organizou a maneira de olhar para a produção artística. “Por algum tempo, a gente pensou o mundo a partir de um paradigma um pouco binário, de centro e periferia”, afirma. Uma relação que colocava de um lado centros de poder econômico e político e, do outro, tudo aquilo que orbitava em torno deles.

No Brasil, a mesma lógica ajudou a consolidar Rio de Janeiro e São Paulo como centros a partir dos quais outras cenas eram frequentemente medidas. Tamara aponta uma transformação. “A grande estrela é o artista. Onde ele está importa na medida em que isso impacta o trabalho dele.” O território interessa pelo que produz na linguagem, nas experiências e na pesquisa, mas não como escala de valor.

Um centro fora do centro

“A Bahia não precisa ser pensada à margem do centro; ela própria é um centro de produção de pensamento, de linguagem e de arte”, afirma Thaís Darzé, da Paulo Darzé Galeria. Para ela, a posição da produção baiana dentro do panorama latino-americano passa por questões como diáspora, ancestralidade, raça, território, religiosidade e memória. Não apenas como temas incorporados às obras, mas como parte da experiência histórica e social de onde elas surgem.

A Paulo Darzé participa da Rotas desde a primeira edição. Em 2026, levou 29 artistas reunidos no projeto Escalas do Infinito. A decisão curatorial foi trabalhar a pequena escala não como redução, mas como espaço de intensidade e aproximação. O recorte também refletiu um movimento da galeria de, sem abandonar uma trajetória de mais de quatro décadas, ampliar a presença de artistas de gerações mais recentes.

Segundo Thaís, um dos sinais mais relevantes da edição foi o interesse de colecionadores por nomes que ainda não possuem circulação tão ampla no eixo Rio-São Paulo. Anderson Santos, Isabela Seifarth e Mirela Cabral estiveram entre os artistas com maior procura e mais vendas efetivadas.

“Há uma geração produzindo na Bahia que parte desse território, mas não está aprisionada a uma ideia de identidade regional”, diz. “Nosso papel como galeria é justamente contribuir para que essas produções circulem sem precisar apagar sua origem para alcançar outros contextos.”

O galerista e curador Ernesto Bitencourt, à frente da Ernesto Bitencourt Galeria de Arte, no Centro Histórico de Salvador, também acompanha esse movimento de valorização e circulação da produção baiana. Fundada em 2023, a galeria reúne em seu acervo artistas modernos e contemporâneos e vem desenvolvendo projetos que aproximam diferentes gerações. Na CASACOR Bahia 2026, por exemplo, ocupou os corredores dos três pavimentos do Convento das Mercês com o Panorama da Arte Moderna e Contemporânea Baiana, além de diversos ambientes da mostra, reunindo 324 obras de 61 artistas, entre nomes como Carybé, Mário Cravo, Emanoel Araújo, Calasans Neto, Aurelino dos Santos e produções mais recentes.

Para Bitencourt, essa circulação exige uma mudança na própria maneira de interpretar a produção feita no estado. “A inserção da Bahia no panorama latino-americano contemporâneo não se dá pela via do tema regional, mas pela da linguagem. A historiografia da arte na região vem sendo reescrita a partir do eixo atlântico, e a produção desenvolvida em Salvador deslocou-se da condição periférica em relação ao circuito Rio–São Paulo para a de chave interpretativa.”

Ernesto chama atenção ainda para uma etapa menos visível desse processo. “Cabe à galeria a função de infraestrutura: documentação, procedência e circulação. Sem esse suporte, a obra circula; a leitura crítica não a acompanha.”

Duas galerias, duas estratégias

Se a Paulo Darzé chegou à feira com um conjunto amplo de artistas, a outra galeria sediada em Salvador presente na edição fez o movimento inverso. Em sua estreia na Rotas, a Midlej Galeria dedicou todo o estande a Roxinha Lisboa.

Alagoana, Roxinha começou a pintar já madura e é um bom exemplo de como “novo artista” nem sempre significa juventude. A novidade pode estar no momento em que uma produção passa a ganhar reconhecimento e circulação. Em 2026, enquanto seus trabalhos ocupavam o estande da Midlej em São Paulo, a exposição Meu Brasil Interior estava em cartaz na Caixa Cultural Salvador.

Para Luciano Midlej, concentrar a estreia da galeria em uma única artista poderia parecer arriscado. Ele conheceu a obra de Roxinha em 2023, durante a primeira individual dela no Museu do Pontal, e passou a acompanhar sua produção. Na Rotas, levou o que chama de “segunda fase” da artista, marcada pelas pinturas sobre madeira.

“Sabíamos que Roxinha Lisboa era a artista certa para essa nossa estreia”, afirma. A recepção, segundo ele, confirmou a aposta, aproximando colecionadores, curadores e visitantes de uma artista cuja trajetória também avançava institucionalmente.

O caso amplia o próprio conceito de presença baiana na feira. Roxinha não é da Bahia, mas é representada por uma galeria de Salvador. Uma cena se fortalece não apenas quando seus artistas circulam para fora, mas quando suas galerias passam a atuar como agentes de representação e descoberta de produções de outros territórios.

“Na Bahia, no Nordeste em si, temos uma infinidade de artistas incríveis e uma nova geração que está alcançando não só o Brasil, mas o mundo”, diz Luciano. “A arte interfere na vida e a vida interfere na arte. É uma troca constante.”

A Bahia por outras rotas

A presença do estado também não terminava nos estandes das galerias baianas. A Galatea, que mantém espaços em São Paulo e uma sede na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, apresentou lado a lado Zé di Cabeça, da Bahia, e Romildo Rocha, do Maranhão. Recém-integrados ao programa da galeria, os dois partem do território para construir pesquisas distintas.

No trabalho de Zé, o Subúrbio Ferroviário de Salvador fornece não apenas assunto, mas materiais e método. Madeiras de demolição, objetos descartados e vestígios encontrados em suas caminhadas aparecem em trabalhos atravessados por casas, terreiros, plantas, mar, estações e mapas afetivos. É também no Subúrbio que ele criou o Acervo da Laje, iniciativa dedicada à preservação da memória e da produção cultural da região.

A representação pela Galatea levou Zé pela primeira vez à Rotas. “As pessoas querem te conhecer, querem conversar sobre a obra, querem entender os trabalhos que nós fazemos”, conta. Para quem atua artisticamente desde aproximadamente 2008, a entrada no programa da galeria abriu uma nova etapa de circulação.

Zé também percebe uma mudança no público. “O brasileiro está conhecendo mais de arte, está tendo mais opinião e escolhendo mais”, afirma. E resume essa aproximação numa frase: “Arte também é necessidade básica.” Para ele, feiras podem ampliar o desejo de acesso, o contato com a obra, a formação de opinião e o encontro entre artistas e públicos, ainda que a possibilidade de compra continue desigual.

Em outro estande, uma presença baiana vinha pela fotografia. A Mitre Galeria apresentou trabalhos do Zumví Arquivo Afro Fotográfico, de Salvador. Fotografias como Núcleo Estética Negra: Reparação Já, de 2000, Sem título (Festa de Iemanjá, Praia do Rio Vermelho), de 1993, e Estética Negra, da série Cabeça Feita, de 1995, colocavam em circulação imagens da vida, da estética, da religiosidade e da mobilização negra na Bahia.

São movimentos diferentes que terminam no mesmo ponto: a Bahia apareceu na feira por galerias sediadas aqui, por uma casa com operação Salvador-São Paulo e também por artistas e acervos apresentados por galerias de outros estados. Na programação de debates, a presença se ampliou ainda com Ayrson Heráclito, convidado para um dos painéis da edição.

América Latina sem escala de valores

A expansão da Rotas para o continente coloca essa circulação numa perspectiva maior. A presença de galerias da Argentina, Uruguai e Colômbia, além de artistas latino-americanos nos programas de galerias brasileiras, deslocou a discussão de uma simples internacionalização para uma aproximação entre cenas que, historicamente, muitas vezes se relacionaram mais facilmente com Europa e Estados Unidos do que umas com as outras.

“É também uma afirmação de que nós somos latino-americanos”, diz Tamara Perlman. Ela lembra que a formação histórica diferente, com colonização portuguesa no Brasil e espanhola em grande parte dos países vizinhos, ajudou a alimentar certo distanciamento simbólico. Na Rotas, a aproximação acontece pelos projetos e pelos artistas.

A curadora Jennifer Inacio, do Pérez Art Museum Miami, destacou durante a feira a importância de ampliar o olhar para além do Brasil num circuito internacional cada vez mais globalizado e, por vezes, homogeneizado. Já Maribel López, diretora da ARCOmadrid, partiu de uma constatação especialmente provocadora: “O Brasil é, por si só, uma cena continental.”

Se o Brasil já contém múltiplas cenas, afirmar uma presença latino-americana significa também evitar que essa abertura reproduza internamente a velha relação entre centro e periferia. É nesse ponto que a Bahia ganha relevância não apenas como fornecedora de artistas ou repertórios, mas como produtora de pensamento artístico.

Mercado em transformação

Toda essa movimentação acontece, porém, dentro de uma feira. E feira também é mercado.

Segundo balanço divulgado pela própria SP-Arte, aproximadamente 95% dos expositores fecharam negócios durante a edição, com vendas que iam de obras entre R$ 5 mil e R$ 15 mil a peças acima de R$ 1 milhão. O resultado foi apresentado pela organização como sinal de circulação mesmo num mercado cauteloso.

Tamara não separa a dimensão curatorial da econômica. Uma feira movimenta não apenas artistas e galerias, mas transportadores, montadores, moldureiros e uma cadeia de profissionais. Por isso, a organização procura equilibrar tamanho e qualidade do público e criar condições para que os expositores façam negócios. Esse ambiente também abre espaço para algum risco, com galerias apresentando artistas em início de trajetória e obras de valores mais baixos.

Entre os galeristas, as leituras sobre o momento não são idênticas. Mayer Mizrahi chama atenção para um problema estrutural de formação cultural no país. Para ele, mesmo entre pessoas com capacidade financeira, comprar arte nem sempre faz parte do repertório. No cotidiano das galerias, descreve um mercado trabalhando muito próximo do “break-even”, o ponto de equilíbrio em que meses melhores compensam períodos mais fracos.

Jacques Ardies, por outro lado, percebe um amadurecimento nos últimos cinco ou seis anos. Na avaliação do marchand, o próprio brasileiro passou a reconhecer com mais clareza o valor de sua produção artística, num movimento acompanhado por colecionadores, curadores, críticos, museus e galerias.

As duas avaliações não são incompatíveis. Um mercado pode ganhar maturidade e interesse institucional sem necessariamente se tornar fácil ou financeiramente folgado. A maior circulação não resolve, sozinha, questões de formação de público, internacionalização, estrutura de galerias ou acesso.

Formar quem olha

Foi justamente fora dos negócios de alto valor que uma das cenas mais simbólicas da feira aconteceu. Dezenove jovens do Projeto Pescar, moradores de Santo André e Rio Grande da Serra e participantes de uma formação socioprofissional apoiada pela Unipar, chegaram à Rotas depois de uma oficina de desenho de observação com o artista Hiram Latorre e a educadora Julia Maryam.

Na atividade, os participantes observaram os mesmos objetos, mas foram estimulados a desenhá-los a partir de percepções individuais. As criações viraram capas de cadernos distribuídos ao público da feira. Depois, os próprios autores estiveram na Rotas, viram os desenhos circular e conheceram estandes, artistas e obras. Para vários deles, era a primeira visita a uma feira de arte.

“Eles estão tendo contato e estão vendo os desenhos deles sendo entregues para a galera da SP-Arte”, conta Carina Shimizu, coordenadora de projetos sociais da Unipar. A empresa procura conectar projetos de formação de jovens a equipamentos e iniciativas culturais apoiados por ela.

A ação toca num dos problemas apontados pelos próprios galeristas: público não nasce pronto. Precisa ser formado. E formação não significa necessariamente produzir futuros compradores. Pode significar criar repertório suficiente para reconhecer a arte como possibilidade de profissão, expressão ou simplesmente parte da vida.

É também nesse ponto que a imagem de uma Bahia restrita a uma periferia artística parece cada vez menos suficiente. Entre Carybé e Rubem Valentim, Mestre Didi e Calasans Neto, Alberto Pitta, Ayrson Heráclito e Nádia Taquary, entre artistas em diferentes momentos de carreira e reconhecimento, há menos uma linha sucessória do que um território em permanente elaboração.

A nova geração não chega para substituir a anterior. Chega para ampliar o mapa.